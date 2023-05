Lebenshilfe eröffnet Berufsschule

Für Menschen mit geistiger oder psychischer Behinderung gibt es nicht viele Möglichkeiten, eine Berufsschule zu besuchen. Die neue Bildungsstätte in Wermelskirchen bietet nun eine Chance.

Von Anja Carolina Siebel

Wermelskirchen. Für junge Menschen, die eine Ausbildung absolvieren, ist es völlig normal, die Berufsschule zu besuchen. Um neben der wichtigen praktischen Erfahrung auch möglichst viel theoretisches Hintergrundwissen zu erlangen. Für Menschen mit geistiger oder psychischer Behinderung ist das bisher noch nicht so selbstverständlich. Zumindest sind die Möglichkeiten für sie vielfach begrenzt.

Das möchte die Lebenshilfe jetzt ändern. Fernab der Behindertenwerkstätten, in denen viele Menschen mit Beeinträchtigungen ja täglich arbeiten, entstand jetzt an der Oberen Remscheider Straße ein insgesamt 650 Quadratmeter großes Bildungszentrum auf eineinhalb Etagen.

Zurzeit sind es rund 60 Menschen mit zum Teil geistiger und zum Teil psychischer Beeinträchtigung, die dort in kleinen Klassenverbänden lernen sollen. „Das Flair ist auch ganz bewusst das einer Berufsschule“, unterstreicht Lebenshilfe-Geschäftsführer Axel Pulm. Und: „Wir haben das Ganze auch bewusst in Innenstadtnähe entwickelt. Damit die jungen Leute mal entfernt von den Werkstätten in der Mitte der Gesellschaft sind.“ Inhalte wie Arbeitssicherheit, soziales Verhalten, aber auch Fachinhalte werden dort künftig in modernen Räumen vermittelt.

Manche haben vor ihrer Erkrankung regulär gearbeitet

Die Menschen mit psychischen Behinderungen wie schweren Depressionen, Psychosen oder Borderline-Erkrankungen werden zumeist indes noch einmal ganz anders beschult. „Manchmal sind das Menschen, die vor ihrer Erkrankung schon Jahre in einem erlernten Beruf auf dem ersten Arbeitsmarkt tätig waren“, erläutert Lebenshilfe-Chef Axel Pulm. „Für viele dieser Menschen gibt es wieder Stellen; da arbeiten wir eng mit Firmen zusammen“, sagt er. „Allerdings sind das dann erst mal keine ungeschützten Jobs, sondern die Leute werden besonders betreut.“

„LPlus“heißt der Dienstleister, der diesen Bereich für die Werkstatt Lebenshilfe abdeckt. Ziel ist es, Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen in das Arbeitsleben einzugliedern oder wieder einzugliedern. Denn das Programm soll einerseits jungen Erwachsenen erste Kontakte auf dem freien Arbeitsmarkt vermitteln, zum anderen aber auch Menschen auffangen, die schon in einer Behindertenwerkstatt oder in anderen Stellen gearbeitet haben.

„Die Arbeitgeber berichten uns von durchweg guten Erfahrungen mit den Teilnehmenden“, resümiert Axel Pulm. Zwar könnten die Lebenshilfe-Mitarbeiter die Unternehmen wegen ihrer Einschränkungen oft nicht zu 100 Prozent mit ihrer Arbeitskraft unterstützen. „Sie sind aber dennoch eine wertvolle Hilfe.“

Und es gehe ja nicht nur um fachliche Tätigkeiten, sondern auch darum, Ängste zu überwinden, psychosoziale Bildung zu erlangen und sich im Alltag wieder zurechtzufinden.

Manche würden später wieder in feste Stellen eingegliedert; andere würden das aber auch gar nicht unbedingt wollen oder können: „Das bleibt den Menschen überlassen“, sagt Pulm. Auf jeden Fall solle das neue Bildungszentrum für die Menschen eine „gewisse Normalität“ vermitteln und die Lust am Lernen verstärken. Die Klassenräume sind beispielsweise mit modernen Multimedia-Wänden ausgestattet. Pulm: „Eben wie in einer richtigen Berufsschule. Und das war uns auch sehr wichtig.“

Eine typische Ausbildung mit Unterstützung der Lebenshilfe dauert etwas über zwei Jahre. Während dieser Zeit absolvieren die Teilnehmenden unter anderem Schulungen, Ausflüge, Praktika in Partnerbetrieben oder arbeiten in der Behindertenwerkstatt. Nach der Ausbildung sollen sie in spezielle Stellen in Betrieben oder im regulären Arbeitsmarkt vermittelt werden und arbeiten bis dahin weiter in der Werkstatt. „Sie arbeiten zum Großteil auch gerne dort“, unterstreicht Axel Pulm.

Hintergrund

Ziel der gemeinnützigen GmbH L plus ist die Eingliederung von Menschen mit psychischer Beeinträchtigung in den Arbeitsmarkt. Die Eingliederung von Menschen ohne Arbeitserfahrung läuft über den Berufsbildungsbereich (BBB), hier gibt es insgesamt 20 Plätze. Im Bereich für Menschen mit Arbeitserfahrung sind 30 Plätze vorhanden. Im BBB ist eine engere Betreuung nötig, dort kommen auf einen Betreuer vier Teilnehmer, im AB sind es zwölf. Die Gruppen bestehen aus fünf bis zehn Personen.

Kommentar von Anja Carolina Siebel: In die Mitte, bitte

© Roland Keusch

Menschen mit Behinderung, vor allem, wenn es sich um eine geistige Einschränkung handelte, arbeiteten lange Jahre ausschließlich in Werkstätten, wohnten entweder bei ihren Familien oder in einer Heimstatt. Heißt: Die Möglichkeiten, am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen, waren für sie deutlich begrenzt.

Das ändert sich nun sukzessive und spürbar. Der erste Arbeitsmarkt öffnet sich langsam. So arbeiten beispielsweise im Haus Müngsten oder auch an der Wermelskirchener Sekundarschule schon lange Menschen mit Einschränkung in Gastronomie oder Küche mit; auch andere Firmen sind für solche Modelle zunehmend offen. Und das ist gut so.

Dass die Lebenshilfe mit dem neuen Bildungszentrum einen weiteren Weg für Menschen mit Behinderung eröffnet, ist deshalb absolut begrüßenswert. Denn Menschen mit Behinderung gehören in die Mitte der Gesellschaft und nicht an deren Rand.