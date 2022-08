THG Radevormwald: Lebenshilfe übernimmt die Mensa

Theodor-Heuss-Gymnasium: Die Mensa öffnet wieder. Schüler sollen Wünsche mailen.

Von Joachim Rüttgen

Radevormwald. Große Freude am Theodor-Heuss-Gymnasium (THG): Nach zwei Jahren Pause wird die Mensa ab heute, Montag, wieder ihren Betrieb aufnehmen.

„Mit großer Unterstützung der Schulpflegschaft und des Fördervereins ist es gelungen, die Werkstatt Lebenshilfe Bergisches Land als Betreiberin zu gewinnen“, berichtet Schulleiter Matthias Fischbach-Städing. In einem Begrüßungsschreiben hätte sich die Lebenshilfe direkt an die Schüler gewandt und über Hintergründe, Essensangebote und Öffnungszeiten informiert.

Am kommenden Mittwoch wollen Betreiber, Schulleitung, Schulträger sowie Schüler auch die Öffentlichkeit über den Neustart der Mensa informieren.

Die Werkstatt Lebenshilfe besteht seit 1977 und hat ihren Hauptsitz in Wermelskirchen. „Unser Ziel ist die erfolgreiche Teilhabe von Menschen mit einer Beeinträchtigung am Arbeitsleben. Momentan beschäftigen wir mehr als 500 Mitarbeiter in unterschiedlichsten Produktions- und Dienstleistungsbereichen“, informiert die Lebenshilfe. Man freue sich, dass mit der Cafeteria im THG ein weiterer Bereich in der Gastronomie hinzugekommen sei.

Der Verkauf findet ab sofort immer montags bis freitags in den Pausen von 9.30 Uhr bis 9.45 Uhr sowie von 11.20 Uhr bis 11.35 Uhr statt. Für einen Aufenthalt bei Unterrichtsausfall steht die Cafeteria auch außerhalb dieser Zeiten den Schülern zur Verfügung.

Das Angebot umfasst belegte Brötchen, Backwaren und Getränke. Auch Specials und saisonale Produkte soll es künftig geben.

„Um unser Angebot passend für Euch zu gestalten, sind wir auf Eure Anregungen und auch Kritik gespannt. Bitte sprecht dazu direkt unsere Mitarbeiter an oder schreibt uns eine E-Mail“, appelliert die Lebenshilfe an eine aktive Teilhabe der Gymnasiasten per E-Mail.

Schüleranregungen: cafeteria-thg@lhbl.de

