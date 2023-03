Lebendige Lesung aus der Steiff-Lebensgeschichte

Maren Gottschalk las aus ihrem aktuellen Buch „Fräulein Steiff“ vor.

Von Wolfgang Weitzdörfer

Wermelskirchen. Der Anfahrtsweg ist gar nicht weit, und doch hat es mehrere Jahre gedauert, bis die Wermelskirchener Buchhändlerin Gabriele van Wahden die Leverkusener Journalistin, Historikerin und Schriftstellerin Maren Gottschalk zur Lesung in die Stadt holen konnte. „Irgendwie hat es nie geklappt“, sagte Gabriele van Wahden am Dienstagabend im großen Saal der katholischen öffentlichen Bücherei an der Kölner Straße. Dort fand die Lesung Maren Gottschalks zu ihrem immer noch aktuellen Buch statt, der Romanbiografie „Fräulein Steiff“ aus dem Jahr 2022. Über 30 Besucherinnen waren gekommen, denn tatsächlich waren im Publikum mit einer Ausnahme nur Frauen, um der Lebensgeschichte der Erfinderin der noch immer beliebten Steiff-Stofftiere in Auszügen zuzuhören.

In Romanform widmet sie sich dem Leben von „Fräulein Steiff“

Und mit Lebensgeschichten kannte sich die Schriftstellerin fraglos aus. „Ich habe 20 Jahre lang Biografien geschrieben“, sagte Maren Gottschalk. Die wohl bekannteste dürfte dabei jene über die Widerstandskämpferin gegen die Nazi-Diktatur Sophie Scholl gewesen sein, die 2020 zu deren 100. Geburtstag erschienen war und für viel Aufsehen gesorgt hatte. Nun habe Maren Gottschalk allerdings vor vier Jahren das Genre der Romanbiografie für sich entdeckt – und sehr zu schätzen gelernt. „Bei normalen Biografien müssen jede Zeile, jeder Satz und jede Begebenheit durch Quellen belegt sein. Bei Romanbiografien kann ich hingegen auch Dialoge oder Geschehnisse erzählen, die nicht zu belegen sind – die einzige Bedingung ist, dass sie mir plausibel für die Figur erscheinen müssen“, sagte Maren Gottschalk zu ihrer Arbeitsweise.

Die Schriftstellerin hatte nicht nur ihr Buch mitgebracht, aus dem sie mehrere Passagen vorlas. Sondern auch gleich noch eine Art Diashow, etwa mit Fotos aus Margarete Steiffs Heimatdorf Giengen an der Brenz. Manche Bilder zeigten Orte des Romans in der heutigen Zeit, andere Bilder waren historisch und aus der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, als Margarete noch ein kleines Kind war. Lebendig schildert Gottschalk das nicht immer einfache Leben durch die Folgen der Kinderlähmungserkrankung von Margarete Steiff. Im Verlauf der Lesung wurde deutlich, wie viel Spaß sie an der Detailarbeit in der Recherche für ihre Bücher hatte. Denn selbst wenn Ereignisse erfunden seien, wolle sie sich doch bei den grundsätzlichen Gegebenheiten der damaligen Zeit sicher sein, wie es die Autorin ausdrückte.