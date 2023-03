Leader: 17 Bewerbungen laufen

Auch in Wermelskirchen und Burscheid gibt es wieder Interessenten für die beliebte Förderung.

Von Anja Carolina Siebel

Sie sollten der Allgemeinheit dienen – und das im ländlichen Bereich. Grob zusammengefasst ist das der Sinn von Projekten, die die Agentur Leader Bergisches Wasserland fördert.

Immer wieder lobt die Agentur Bewerbungen aus. Aktuell hatten sich 17 Akteure aus der Region Bergisches Wasserland um eine Förderung mit dem Regionalbudget beworben. Die Projekte verteilen sich laut Mitteilung der Leader-Agentur mit Sitz in Burscheid auf alle acht Kommunen im Projektgebiet. Zur Realisierung würden etwa 163 000 Euro benötigt. Wie bisher sind die meisten Projekte Ideen von Vereinen. Beim so genannten Regionalbudget ist die Förderung auf maximal 16 000 Euro begrenzt.

Bewerbungen gingen aus dem Rheinisch-Bergischen und Oberbergischen Kreis ein, darunter auch einige aus Wermelskirchen und Burscheid.

So könnten zum Beispiel die Ortsteile Dhünn und Dabringhausen durch eine aktuelle Leader-Förderung eine moderne Weihnachtsbeleuchtung bekommen. Die freie evangelische Gemeinde Wermelskirchen-Neuenflügel plant einen öffentlichen Spielplatz. Das Wermelskirchener Sozialwerk, zu dem unter anderem das Jugendcafé Juca an der Stockhauser Straße gehört, strebt die Anschaffung von Pavillons und anderen Gegenständen an.

Streuobstwiesen rund um Wermelskirchen pflegt die Obstbauminitiative; die Ehrenamtler benötigen dafür aber neues Werkzeug. Die evangelische Kirchengemeinde Hilgen-Neuenhaus plant den Ausbau des Bolzplatzes. Und: In Burscheid bewirbt sich die Tagespflege Farbkleckse um die Förderung eines E-Lastenrades. Eine Kindertagesstätte möchte Aktionskisten verleihen und so das Freizeitangebot verbessern

Der ADFC aus Hückeswagen plant, für eine Fahrrad-Selbsthilfewerkstatt Werkzeug anzuschaffen. In Kürten-Bechen soll auf Wunsch des Vereins Bekik ein Unterstand für Jugendliche entstehen.

Gleich fünf Projekte könnten in Marienheide umgesetzt werden. Der Verein Abenteuerwerkstatt plant dort die Errichtung eines 3-D Bogenparcours. In Dannenberg würde im Dorfgemeinschaftshaus die Schanktheke renoviert werden. Der Scharder Spielplatz soll unter anderem um eine Spielbrücke erweitert werden. Auch der Spielplatz in Stülinghausen könnte durch neue Spielgeräte aufgewertet werden. Der noch zu gründende Dorfverein Kotthausen hätte gerne Material für die ersten Veranstaltungen.

Die Dorfgemeinschaft in Odenthal würde gerne den Dirtpark für Jugendliche umgestalten.

Im Zweiradmuseum in Radevormwald soll ein Treppenlift eingebaut werden, mit dem das Gebäude für Rollstuhlfahrer befahrbar wird.

In Wipperfürth könnte eine Spiel- und Kletteranlage auf dem Spielplatz Felderhofer Kamp entstehen.

Vorstand wird am Mittwoch die Kleinprojekte bewerten

Die Agentur Leader Bergisches Wasserland organisiert den Auswahlprozess in acht Kommunen im Bergischen Land. Der Vorstand wird am kommenden Mittwoch, 15. März, die Kleinprojekte bewerten und auswählen. Der Oberbergische Kreis und der Rheinisch-Bergische Kreis stellen den Eigenanteil zur Verfügung.

Seit 2016 gibt es die Fördermöglichkeit durch Leader in der bergischen Region. Beteiligt sind acht Kommunen aus dem Oberbergischen und dem Rheinisch-Bergischen Kreis. Aus Rhein-Berg sind Wermelskirchen, Burscheid, Odenthal und Kürten dabei.

Die Leader-Förderung gibt es in der Europäischen Union bereits seit 1991. Ziel ist es, Projekte zu fördern, die zur Steigerung der Wirtschaftskraft und der Lebensqualität in ländlichen Gemeinden beitragen. Grundlage für die Förderung einzelner Maßnahmen im Rahmen von Leader sind überzeugende regionale Entwicklungsstrategien, mit denen sich Zusammenschlüsse mehrerer Kommunen zum Start einer EU-Förderperiode als Leader-Region qualifizieren müssen. In fast allen Ländern der Europäischen Union gibt es das Programm in ländlichen Räumen. „Ländlich“ wird zum Beispiel dadurch definiert, dass weniger als 30 000 Menschen in der Kommune leben.



www.leader-bergisches-wasserland.de

Begriff

Leader ist ein europäisches Förderprogramm, speziell für den ländlichen Raum. Der Begriff ist eine französische Abkürzung von „liaison entre actions de développement de l‘économie rurale“. Das bedeutet frei übersetzt: „Verbindung von Aktionen zur Entwicklung der ländlichen Wirtschaft“.

Standpunkt von Anja Carolina Siebel: Tolle Projekte

Die Liste der tollen Projekte, die allein in Wermelskirchen durch Leader gefördert und deshalb realisiert werden konnten, ist lang: Man denke an die Heizanlage im Freibad Dabringhausen, durch die die ehrenamtlichen Helfer finanziell deutlich entlastet werden konnten. Der Bergische Fahrradbus ist ein Produkt aus der Leader-Förderung. Und wie rege wird er inzwischen fast im gesamten Kreisgebiet genutzt. Aber auch kleinere Projekte, wie die Realisierung des Bergischen Feierabendmarktes, sind absolut erwähnenswert.

Kurz: Leader hat so viel in der Region bewirkt – und es ist erfreulich, dass voriges Jahr entschieden wurde, dass es die Förderungen für eine Weile auch weiter geben wird. Denn die Region profitiert davon. Leader fördert den Ideenreichtum der Menschen und steigert die Lebensqualität in der Region. Und letztlich auch die Motivation, Neues zu entwickeln. Also bitte weitermachen.