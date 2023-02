Langsam schwinden die Kapazitäten

Bereits Anfang März 2022 kamen die ersten Menschen aus der Ukraine nach Wermelskirchen. Damals hatte die Stadtverwaltung unter anderem das Untergeschoss des Stephanus-Gemeindehauses in eine Dienststelle umfunktioniert: Hier registrierte ein Team des Sozialamtes die Geflüchteten und vermittelte deren Unterbringung.

Bislang gelingt die Unterbringung der Geflüchteten problemlos. Weitere Zuweisungen sind zu erwarten.

Von Stephan Singer

Zuletzt hatte lautstarker Applaus jede weitere Nachfrage der AfD-Fraktion erstickt. Die wollte mit ihrer Anfrage einen unmittelbaren Zusammenhang zwischen geflüchteten Menschen in Wermelskirchen und fehlendem Wohnraum zu bezahlbaren Preisen herstellen – sprach in ihrem Papier von einem „Verdrängungsprozess“, der von der Entscheidung der Stadt zur dezentralen Unterbringung von Flüchtlingen und Asylbewerbern ausgelöst werde. Letztere formelle Differenzierung erteilte Bürgermeisterin Marion Lück eine Absage und erntete dafür besagten Beifall: „Die Zusammensetzung ist für uns irrelevant, weil wir letztlich für jeden Einzelnen verantwortlich sind, diese Menschen unterzubringen.“

389 geflüchtete Ukrainer leben derzeit in Wermelskirchen

Unter den Flüchtlingen spielen Menschen aus der Ukraine derzeit die größte Rolle – vor einem Jahr, am 24. Februar 2022, startete die vom russischen Präsidenten Putin befohlene Invasion in die Ukraine. Zum Jahrestag dieses unrühmlichen Ereignisses „befinden sich 389 Ukrainerinnen und Ukrainer in Wermelskirchen“, sagte Tanja Dehnen, Leiterin des Amtes für Soziales und Inklusion, auf Anfrage unserer Redaktion.

Demnach sind 140 von ihnen aktuell in städtischen Unterkünften untergebracht, 249 Personen aus der Ukraine leben in Privatwohnungen. Wie Tanja Dehnen berichtete, unterliege die Ankunft von aus der Ukraine Geflüchteten in Wermelskirchen keiner Regelmäßigkeit, die Zahlen schwankten zwischen einer Person und fünf Personen wöchentlich. Während andere Kommunen mangels Kapazitäten vehement auf ihre Probleme bei der Unterbringung von Flüchtlingen hinweisen, sei die Situation derzeit „tatsächlich etwas entspannter“, erläuterte die Amtsleiterin: „Weil wir unsere durch das Land Nordrhein-Westfalen vorgegebene Aufnahmequote erfüllt haben. Das wird sich voraussichtlich ab übernächsten Monat ändern, und wir rechnen mit weiteren Zuweisungen.“

Dennoch unterstütze die Stadt Wermelskirchen die Forderungen des Städte- und Gemeindebundes an Land und Bund, betonte Tanja Dehnen, denn: „Grundsätzlich sind unsere eigenen Kapazitäten aber auch beinahe erschöpft, und wir sehen mit großer Sorge einem möglichen verstärkten Zustrom von Flüchtlingen entgegen.“ Und, das betonte Tanja Dehnen weiter: „Wir werden nicht gefragt, wie viele Geflüchtete wir aufnehmen können. Die Menschen werden uns zugewiesen, und wir sind verpflichtet, die Menschen, die uns zugewiesen werden, auch aufzunehmen.“

Aus Sicht der Amtsleiterin funktioniere das Zusammenspiel zwischen Sozialamt und den „sehr engagierten“ Vereinen und Institutionen in der Stadt „richtig gut“, was die Verwaltungsarbeit erleichtere: „Wir haben außerdem sehr viel Wohnraum angemietet für Flüchtlinge und auch viele Angebote aus der Bevölkerung bekommen.“ Seit Beginn 2019 hat die Stadt 26 Häuser und Wohnungen zur Unterbringung von Geflüchteten und Asylsuchenden angemietet, antwortete die Verwaltung auf die Anfrage im Stadtrat – die Auslastung liege bei 80 Prozent. Durch den ausgereizten Wohnungsmarkt könnten Menschen nur schwer aus einer städtischen Unterkunft in eine eigene Wohnung wechseln: „Natürlich entsteht ein ‚Stau’, weil sich Geflüchtete gar nicht abmelden können und eine andere Wohnung anmieten können, da der bezahlbare Wohnungsmarkt leer ist. Deshalb werden auch unsere Unterkünfte immer voller. Wir suchen aber weiterhin Wohnraum und besichtigen auch alles, was uns angeboten wird“, sagte Tanja Dehnen.

So brauchte aufgrund des Ukraine-Kriegs bisher keine städtische Halle zur Erstaufnahme umfunktioniert werden, weil noch ein „paar freie Kapazitäten“ vorhanden seien: „Allerdings haben wir vorsorglich den Vereinen, die die Hallen nutzen, signalisiert, dass das passieren könnte. Das konnte bisher verhindert werden, weil wir ausreichend Angebote für Wohnraum aus der Bevölkerung bekommen haben.“ Aktuell sind in der Europäischen Union etwas mehr als acht Millionen Flüchtlinge aus der Ukraine registriert.

Unterbringung

Die Stadt übernimmt bei der Unterbringung die Miete und die Mietnebenkosten. Erfolgt keine Leistung nach dem Asylbewerber-Leistungsgesetz, werden die Kosten auf die jeweiligen Bewohner umgelegt. Die Zuwendungen des Landes an die Kommunen erfolgen als Pauschale pro Kopf für Lebenshaltung, Unterbringung und Betreuung. Bei der Anmietung von Objekten orientiert sich die Stadt an Miethöchstgrenzen nach dem Sozialgesetzbuch und am Mietspiegel.