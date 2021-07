Landtagswahl: Der Endspurt beginnt

Politik

+ © Roland Keusch 24 Wahlbezirke und 6 Briefwahlvorstände gibt es in Wermelskirchen. © Roland Keusch

Am 14. Mai wird gewählt. 27 269 Wermelskirchener dürfen mitentscheiden. Das Direktwahlbüro befindet sich im Rathaus.

Von Sebastian Radermacher

Der erste Termin im Super-Wahljahr 2017 rückt näher. Kommende Woche Sonntag, 14. Mai, wird ein neuer NRW-Landtag gewählt. Sieben Kandidaten wollen dort einziehen. Wir geben einen Überblick.

Die Wahlkreise Der Rheinisch-Bergische Kreis wird bei der Landtagswahl in zwei Wahlkreise unterteilt. Wahlkreis 21 umfasst die Städte Bergisch Gladbach und Rösrath, Wahlkreis 22 die Kommunen Wermelskirchen, Burscheid, Leichlingen, Odenthal, Kürten und Overath.

Die Kandidaten Alle wahlberechtigten Wermelskirchener können sich für den Wahlkreis 22 zwischen folgenden Kandidaten entscheiden: Rainer Deppe (CDU), Heike Engels (SPD), Jürgen Langenbucher (Grüne), Henning Rehse (Freie Wähler), Mike Galow (Linke), Lothar Esser (FDP) und Sebastian Weirauch (AfD). Mit Rehse und Galow treten zwei Wermelskirchener an.

Wahlbezirke Es gibt in Wermelskirchen 24 Wahlbezirke und 6 Briefwahlvorstände. Laut Dorte Schulte vom Haupt- und Personalamt wird es am 14. Mai eine Änderung geben: Der Stimmbezirk 17.0 wird nicht mehr in der Mehrzweckhalle, sondern im „Carpe Diem“ in Dabringhausen sein; der Stimmbezirk 16.1 bleibt wie gewohnt in der Mehrzweckhalle.

Wahlberechtigte

Insgesamt gibt es in Wermelskirchen 27 269 Wahlberechtigte. Bei der Landtagswahl dürfen alle Deutschen (Art. 116 Abs. 1 GG) ihre Stimme abgeben, die das 18. Lebensjahr vollendet haben und mindestens seit dem 28. April 2017 in NRW ihren Hauptwohnsitz haben oder sich sonst gewöhnlich hier aufhalten.

Ablauf am Wahlsonntag

Die Wahlvorstände der jeweiligen Wahllokale treffen sich um 7.30 Uhr. Der Wahlvorsteher teilt dann nach Möglichkeit die Wahlhelfer in zwei Schichten ein, bevor um 18 Uhr alle Helfer wieder zusammenkommen und mit der Auszählung der Stimmen und der Ermittlung des Wahlergebnisses beginnen. Die Briefwahlvorstände im Bürgerzentrum kommen erst um 15 Uhr zusammen, auch dort beginnt die Auszählung um 18 Uhr.

Direktwahl

Die Direktbriefwahl erfolgt zur Landtagswahl erstmals im Bürgerbüro im Rathaus zu den üblichen Öffnungszeiten. Ansprechpartner ist Frank Hermes, P (0 21 96) 7 10-3 35. Der Zugang zum Direktwahlbüro wird vom Haupteingang entsprechend ausgeschildert sein. Das Wahlbüro hingegen (bei speziellen Rückfragen zum Wahlrecht oder zur Einsicht des Wählerverzeichnisses) befindet sich im ersten Obergeschoss des Rathauses (Raum 1.03) und wird zu den allgemeinen Öffnungszeiten der Stadtverwaltung besetzt sein.