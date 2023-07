Land fördert Sportstätten mit 56.000 Euro

Zwei Vereine und der Sportbund der Stadt hatten Anträge gestellt.

Wermelskirchen. Das kam überraschend: Die sogenannte Sportstättenförderung, die das Land NRW jetzt auch für Wermelskirchener Vereine locker macht, ist genehmigt. Anträge hatten die betreffenden Vereine und der Stadtsportverband wohl schon vor über einem Jahr gestellt, wie Tanja Dehnen vom Sportbund auf Nachfrage mitteilt.

Begünstigt werden insgesamt drei Wermelskirchener Sportvereine, die alle ähnliche Pläne haben. So soll beim Dabringhauser Turnverein in Dabringhausen-Höferhof ein generationenübergreifender Bewegungspark entstehen. Der kostet insgesamt 45.000 Euro, vom Land gefördert werden 25.000 Euro. Der Stadtsportverband hatte den Antrag für einen Calisthenicsparcours in der Grünen Mitte Tente gestellt. Der kostet insgesamt 30.251 Euro, gefördert werden laut Mitteilung der Landesregierung 20.751 Euro.

Und: Die Turn- und Sportabteilung von Tura Pohlhausen bekommt für ihre geplante „Erweiterung des Kabinenvorplatzes insgesamt 10.241 Euro – die Kosten betragen 11.431 Euro. „Wir haben auch eine kleine Fitnessanlage geplant“, sagt Dirk Hohlmann vom Tura-Vorstand. „Wir sind uns jetzt nur noch nicht sicher, wo genau der kleine Gerätepark nun hinsoll“, sagt Dirk Hohlmann. „Geplant war ja ursprünglich, den Platz vor den Umkleidekabinen dafür zu nutzen.“ Der habe dem Verein allerdings während der vergangenen Monate häufig als zusätzlicher Platz für Feste und Veranstaltungen gedient. „Da stellt sich dann die Frage, ob wir den abgeben wollen.“

Über die Förderung für den Gerätepark freue man sich indes. Hohlmann: „Die Summe haben wir ja beantragt, um unsere Anlage aufzuwerten und unseren Mitgliedern mit dem Fitnessangebot zusätzliche Angebote zu verschaffen.“

Um die Sportvereine in Nordrhein Westfalen weiter nach vorne zu bringen, wurden jetzt von der Landesregierung die Förderentscheidungen des Programmaufrufs II des Förderprogramms „Moderne Sportstätte 2022“ freigegeben.

Rhein-Berg erhält insgesamt 180.000 Euro

Wie die Landesregierung in ihrer Mitteilung informiert, bekommt der Kreissportbund Rheinisch-Bergischer Kreis für seine Vereine insgesamt knapp 180.000 Euro.

„Mit ,Moderne Sportstätte 2022’ hat die NRW-Koalition das größte Sportförderprogramm aufgelegt, das es je in Nordrhein-Westfalen gegeben hat“, heißt es weiter. Immerhin beträgt das Gesamtvolumen der Aktion 300 Millionen Euro, für den Programmaufruf II stünden 27 Millionen Euro zur Verfügung.

Der Hintergrund: Erstmals sollen für die Region Sportstätten und Bewegungsräume mit sogenannter „bewegungsaktivierender Infrastruktur“ geschaffen werden. Im Fokus stehen für die Förderer dabei Angebote im Freien sowohl im öffentlichen Raum als auch auf öffentlichen und privaten Sportstätten. Damit sollen die Vereine in Nordrhein-Westfalen eine nachhaltige Modernisierung, Sanierung sowie Um- oder Ersatzneubau ihrer Sportstätten und Sportanlagen durchführen können.

Dazu erklärt jetzt Herbert Reul, NRW-Innenminister und Landtagsabgeordneter für den Rheinisch-Bergischen Kreis: „Mit dem Start des Förderaufrufs II gehen die guten Nachrichten für die sportbegeisterten Menschen in Rhein-Berg weiter. Durch die Erweiterung werden nun auch Anlagen für den Outdoor-Bereich gefördert. So können die Vereine, der Kreissportbund und die Kommunen ein noch größeres Sportangebot schaffen und mehr Leute von ihren Sportarten begeistern.“

Mit dem Förderbescheid in Händen können die Verantwortlichen theoretisch mit den Arbeiten beginnen. „Praktisch müssen wir allerdings erst schauen, ob die Gegebenheiten der Antragsstellung noch aktuell sind und eventuell alles ein wenig anpassen“, sagt Tanja Dehnen.

Der CDU-Landtagsabgeordnete Herbert Reul bleibt positiv: „Ich freue mich sehr, dass mit dem Sportstättenförderprogramm moderne und bedarfsgerechte Sportstätten entstehen können. Denn nur wenn Sportstätten auf dem neuesten Stand sind, können die Vereine ihre wichtige Aufgabe in unserer Gesellschaft wahrnehmen.“

Programm

Mit dem Sportstättenförderprogramm werden den Sportorganisationen in den nächsten Jahren Mittel für die Modernisierung, die Sanierung, die Erweiterung und die Entwicklung von Sportstätten und -anlagen zur Verfügung gestellt. Mit diesem Investitionsprogramm soll der bestehende Investitionsstau passgenau und zielgerichtet durch Zuwendungen an die Sportorganisationen spürbar gemindert werden. Im Fokus stehen etwa Barrierearmut und -freiheit, Nachhaltigkeit, digitale Modernisierung und so weiter.