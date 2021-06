Laienschauspieler gehen in den Endspurt

Komödie

+ © Jürgen Moll Probe vom Stück - Was war bloß los heute Nacht, vom Laienspieltheater Hünger. © Jürgen Moll

Vorverkauf für die Komödie in Hünger läuft gut. Besucher müssen aber Umwege in Kauf nehmen.

Von Walter Schubert

„Was war bloß los heute Nacht?“ So heißt die Komödie von Andreas Heck, die von den Laienschauspielern in Hünger auf die Bühne gebracht wird. Alle, die wissen wollen, was in der Nacht los war, sollten sich beeilen. Denn: Der Vorverkauf ist schon erfolgreich gestartet. Auch ohne große Werbung spricht sich eine Aufführung der Laienspiel-Truppe ganz schnell herum.

Seit Januar laufen die Proben und zunächst geht es langsam los. „Wir suchen die Stücke gemeinsam aus“, sagt Stefan Maus, der zusammen mit Uta Lenz Regie führt. Darüber hinaus spielt er auch als Schauspieler in der Komödie mit. „Am Anfang proben wir einmal in der Woche, proben die einzelnen Akte und alle Szenen.“ Ganz langsam spielen und fühlen sich die Darsteller in das Stück ein.

Für alle Aufgaben wird noch Nachwuchs benötigt

Jetzt beginnt die heiße Phase und so sind jetzt zwei Proben pro Woche angesetzt. Obwohl es sich um Laiendarsteller handelt, hat sich doch seit Gründung im Jahr 1970 eine gewisse Professionalität durchgesetzt. Neben den Darstellern muss ja auch Bühnenbau, Beleuchtung, Technik und Requisite vorbereitet, gebaut und organisiert werden.

„Für alle Aufgaben könnten wir Nachwuchs gebrauchen“, sagt Maus, „aber es ist schwierig.“ Wie bei den meisten Vereinen wollen sich junge Leute nicht mehr lange binden. Im Theaterbereich muss auch gelesen und gelernt werden und Probe- und Aufführungstermine am Freitagabend sind ganz schwer zu besetzen.

„Ein Erfolg, mit viel Zuspruch und viel Applaus, ist eine wunderbare Belohnung“, sagt Regisseur und Schauspieler Maus. „Auf einer Bühne zu stehen und das zu erleben ist wunderbar“.

Zu den Aufführungen im November behindert eine Baustelle mitten in Hünger die Anreise der Zuschauer. Die L157 in Richtung Schloss Burg ist im Bereich der Hünger Kirche gesperrt, somit ist der Parkplatz von dieser Seite nicht zu erreichen.

Schauspieler empfehlen den Zuschauern eine Umleitung

Die Empfehlung der Schauspieler lautet daher: Aus Richtung Autobahn und Wermelskirchen, nach der Shell-Tankstelle links abbiegen, in Richtung Büschhausen/Höhrath fahren und dann rechts abbiegen. Hier können das Gemeindehaus und die Parkplätze erreicht werden.

PREMIERE UND WEITERE TERMINE AUFFÜHRUNGEN Im Gemeindehaus Hünger ist die Premiere des Stücks „Was war bloß los heute Nacht?“ am Freitag, 16. November, 19.30 Uhr. WEITERE TERMINE Samstag, 17. November, 19.30 Uhr; Sonntag, 18. November, 17 Uhr; Freitag 23. November, 19.30 Uhr; Samstag, 24. November, 19.30 Uhr, Sonntag, 25. November, 17 Uhr. EINTRITT Zehn Euro kostet der Eintritt pro Person, Schüler/Studenten zahlen fünf Euro. KARTENVORVERKAUF Tickets gibt es bei Betten Frowein, Grüne Straße 67, 02196-6158; Reisewelt Kurbjuweit, Eich 34, Tel. 0 21 96-73 28 70; Doris Johann, Hünger 112, Tel. 0 21 96-51 54.

„Die Baustelle soll bis Ende November eingerichtet bleiben und überschneidet sich so exakt mit unseren Aufführungsterminen“, sagt Maus.

„Immer eine gute Adresse für gute Live-Unterhaltung“ heißt es im Infoheft der Laienspieler. Und auch mit Baustelle werden die Zuschauer sicher den Weg ins Gemeindehaus finden.