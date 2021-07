Susann Leumer lässt Wünsche wahr werden

Susann Leumer aus Dhünn rief den Wunschbaum ins Leben. Er soll am Markt stehen.

Von Anja Carolina Siebel

Es wird ein festlich geschmückter Baum, den Susann Leumer pünktlich zum 1. Advent am Markt aufstellen wird. Und dieser Baum wird ein wenig magisch sein, denn es ist ein besonderes Exemplar: Er soll Wünsche erfüllen.

Den „Wunschbaum“ rief die Ergotherapeutin aus Dhünn bereits 2017 ins Leben – mit großem Erfolg. „Es sind dieses Jahr noch viel mehr Wünsche“, sagt Susann Leumer und sortiert die Karten und hübsch beklebten Kärtchen in ihrer Hand. Über 70 hat sie bereits zusammen. Gestaltet haben sie Senioren aus verschiedenen Einrichtungen, bedürftige Familien und Kinder, die von der Initiative „Willkommen in Wermelskirchen“ betreut werden.

Das Prinzip des Wunschbaums ist simpel: Wenn er fertig geschmückt am Markt, gegenüber dem Weltladen, steht, können die Wermelskirchener aktiv werden und sich einen Wunsch vom Baum aussuchen, den sie gern erfüllen möchten. Am Kärtchen hängt die Telefonnummer von Susann Leumer und die Nummer des Wunsches. Die sollten sie sich merken und der Initiatorin mitteilen. Sie gibt dann die Kontaktdaten zum Wünschenden weiter.

Die Wünsche, die Susann Leumer bereits von Bedürftigen und Senioren gesammelt hat, sind bescheiden wie rührend. Friedrich (86) wünscht sich eine Jogginghose, Ilse (89) einen Besuch in einem Eiscafé. Eine Dame möchte einen warmen Schal, ein Kind hätte gern Fellstiefel. So lässt sich die Liste fortsetzen.

Susann Leumer hat den Wunschbaum aus der Taufe gehoben, weil sie gern Menschen hilft, die nicht auf der Sonnenseite stehen. In anderen Städten hat sie etwas Ähnliches schon mal gesehen. Und prompt die Idee entwickelt, das für Wermelskirchen auszuprobieren. „Voriges Jahr hat das prima geklappt“, erzählt sie, und bekommt immer noch leuchtende Augen, wenn sie an das kleine Mädchen denkt, das ein Puppenhaus auspackte. Oder die alte Dame, die schon lange keinen Besuch im Seniorenheim mehr empfangen und sich jemanden zum Reden gewünscht hatte.

Es sind keine großen Sachen, die da auf den Kärtchen verewigt wurden. Für die Wünschenden haben sie aber eine große Bedeutung. Viele sitzen im Rollstuhl und waren schon lange nicht mehr im Café oder im Kino. Das wünschen sie sich. Und oft haben die Wünsche auch etwas mit Begegnungen zu tun. „Es gibt doch sehr viele Menschen, die einsam sind, wenig Besuch bekommen, sich einfach mal unterhalten möchten“, hat Susann Leumer beobachtet.

Sie möchte, dass kein Wunsch ihres Baumes verloren geht. „Deshalb sollten die Wunscherfüller auch möglichst die Wünsche nicht vom Baum entfernen, sondern sich einfach nur meine Nummer rausschreiben“, betont sie. Und: „Wenn nicht alle Wünsche erfüllt wurden, haben Einrichtungen wie das Carpe Diem schon gesagt, dass sie das übernehmen würden.“

WUNSCHBAUM

IDEE Unter einem Wunschbaum versteht man hierzulande in der Regel einen lebenden Baum, der an öffentlichen Orten positioniert wird, und an dessen Zweigen die Menschen ihre Wünsche, Anregungen, Sorgen oder sonstige Gedanken, meist zu einem bestimmten Thema und in Form von beschriebenen Wunschzetteln, anbringen können. Gelegentlich wird der lebende Baum durch eine Wunschbaum-Grafik oder ein künstlerisch gestaltetes Wunschbaum-Symbol ersetzt. Initiatoren solcher Wunschbaum-Projekte haben verschiedene Intentionen.