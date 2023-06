Kunstverein mischt am 2. Juli mit

Am 2. Juli dreht sich alles um die Stadtrechte.

Wermelskirchen. Beim Fest auf dem Markt ist auch der Kunstverein Wermelskirchen beteiligt – direkt vor seiner Haustür, Markt 9. Wie der Vorsitzende Michael Dangel mitteilt, sind ab 13.30 Uhr folgende Aktionen geplant. Welt des Papierschöpfens: Martin de Giorgi gibt im Rahmen von Mini-Workshops einen Einblick in die kreative Welt der Papiere;

Strukturensuche: Zusammen mit Silke Busch können Kinder und Jugendliche auf eine Entdeckerreise auf dem Markt gehen. Mit der so genannten Forttrage-Technik werden gefundene Strukturen kreativ aufs Papier gebracht. Aktion mit Muranoglas: Anne Ewald zeigt mit dem Perlenbrenner die Entstehung von Muranoglas-Perlen. Außerdem: Mit der vielleicht kleinsten Druckpresse der Welt können die Festbesucher unter Anleitung von Michael Dangel eigene Drucke erstellen. Auch die Mitmach-Maler sind gefragt: Die Großformat-Ausmalbögen des Kunstvereins waren bereits bei diversen Kunstaktionen im Einsatz; unter Anleitung von Iris Seelig-Bayer sollen sie am 2. Juli vollendet werden. Malutensilien liegen bereit. „Das fertige Werk, an dem dann viele Wermelskirchener beteiligt sind, bekommt im Rahmen der Jahresausstellung einen ganz besonderen Platz“, verspricht Dangel. -nal-