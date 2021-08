Kulturverein braucht Unterstützung

Bilanz

+ © Hans Dieter Schmitz Der Vorhang öffnet sich noch bis Ende des Jahres im Filmeck. Für die Zukunft wünscht sich der Verein noch mehr Unterstützung. © Hans Dieter Schmitz

Die Resonanz für die Saison ist recht gut. Über mehr Publikum würde sich der Vorstand freuen.

Von Sebastian Radermacher

Peter Scheben bekommt diesen Satz leider oft zu hören: „Wenn ich schon ins Theater gehe, dann will ich lachen.“ Es sei verständlich, dass Theaterbesucher unterschiedliche Interessen haben. Und es sei wichtig, auch lustige Theaterstücke zu präsentieren. Aber: „Theater hat viel mehr zu bieten als das“, meint der Vorsitzende des Kulturvereins.

Vorstand fühlt sich verpflichtet, alle Arten von Theater anzubieten

Scheben und seine ehrenamtlichen Mitstreiter im Vorstand setzen auch in Zukunft auf ein vielfältiges Angebot. „Als Kulturverein fühlen wir uns einfach verpflichtet, alle Arten von Theater anzubieten“, sagt der Vorsitzende.

Das Programm für den Rest des Jahres steht, bis Ende November wird der Kulturverein noch sechs Theaterstücke auf der kleinen Bühne im urigen Kino „Film-Eck“ präsentieren. „Wir recherchieren gründlich und sehen uns oft die Stücke vorher an, um negative Überraschungen zu vermeiden“, sagt Scheben, der vor allem in der Theaterszene in Köln, wo es mehr als 50 Kleintheater gibt, gut vernetzt ist.

Auch für das Jahr 2018 haben sie bereits Ideen, so richtig loslegen können und wollen sie allerdings noch nicht. „Wir machen weiter – vorausgesetzt, dass uns unsere Sponsoren auch in der Zukunft unterstützen werden“, sagt Scheben und fügt an: „Wir müssen zurzeit vor allem noch auf die Zusage der Bürgerstiftung der Sparkasse warten – ohne diese finanzielle Unterstützung könnten wir das Angebot nicht aufrechterhalten.“ Und Vorstandsmitglied Manfred Schmitz-Mohr fügt hinzu: „Die Bürgerstiftung der Sparkasse ist unser Retter.“

Der Kulturverein möchte auf jeden Fall auch in Zukunft ein umfangreiches Theaterangebot bieten – „wir wollen eine Mischung aus ernsten, eindringlichen Stücken bis hin zum Lustspiel oder auch Klamauk zeigen“, sagt Scheben. Für einen Theaterabend im „Film-Eck“ entstehen dem Verein im Schnitt Kosten von rund 3000 Euro. Darin enthalten sind neben der Gage für die Darsteller auch Kosten für die Ton- und Lichttechnik sowie für die Miete des Kinos, bei der das Betreiberehepaar Schiffler dem Verein stark entgegenkomme, lobt Scheben. Nach der Abrechnung kann das Minus durchaus auch bei über 1000 Euro liegen. Der Vorstand versucht, so gut es geht, die Stücke in der Öffentlichkeit zu bewerben. „Im Vorfeld ist es aber leider nicht genau messbar, wie das Stück letztlich beim Publikum ankommen wird“, sagt Schmitz-Mohr. Manche Vorstellungen seien schnell ausverkauft, bei anderen starte der Vorverkauf schleppend. Fakt ist: „Wir können es uns nicht leisten – finanziell und personell – groß angelegte Werbung für jedes Stück zu machen“, betont Scheben. Ein paar kleinere Plakate, Pressinformationen und Einladungen über einen E-Mail-Verteiler an 200 Kulturinteressierte – mehr sei nicht drin.