Kulturinitiative belebt das „Haus Eifgen“

Carsten Wunderlich, Michael Mohr und Michael Dierks (v.r.) trafen sich gestern schon mal im Haus, um die ersten Arbeiten zu erledigen. Weil es beheizt ist und regelmäßig gewartet wird, ist das Gebäude noch gut in Schuss.

Konzerte, Stammtische und vieles mehr bieten die Ehrenamtler ab 4. Februar im Ausflugslokal an.

Von Anja Carolina Siebel

Es ist ohne Zweifel eine Überraschung: Ins Haus Eifgen zieht ab sofort wieder Leben ein. Zwar wollte sich Hausbesitzer Herbert Ante am Montag noch nicht konkret äußern („Ich muss noch auf zwei, drei Informationen warten“), aber die Kulturinitiative Wermelskirchen e.V. rückte gestern bereits mit den Neuigkeiten heraus: Sie, die 29 Mitglieder der Kulturinitiative, werden es wohl sein, die das verschlafene Haus Eifgen wieder lebendig machen werden. Konzerte, Events und Treffen sollen dort stattfinden. Erst einmal bis September 2017 – ein Testlauf.

„Wir sind bei einer Veranstaltung mit dem Besitzer ins Gespräch gekommen“, berichtet Michael Dierks, der auf der Mitgliederversammlung der Kulturinitiative am Wochenende erneut zum Vorsitzenden gewählt wurde. „Denn natürlich waren wir immer auf der Suche nach Veranstaltungsorten. Das ist ja im Grunde unser Vereinsziel.“ Vor einem Jahr hatte sich der junge Verein erst gegründet – mit dem Ziel, das Bistro Katt zu übernehmen. Nachdem die Katt-Leitung sich mit Jens Koriandt dann für einen anderen Betreiber entschieden hatte, ging die Suche weiter.

Aller Wahrscheinlichkeit nach mit Erfolg. Denn sowohl der Besitzer des „Haus Eifgen“ als auch die Kulturinitiative – und schließlich auch die Wermelskirchener könnten von der Idee profitieren. „Mieten können wir das Objekt nicht“, stellt Michael Dierks klar. Der Eigentümer werde sich weiter um die laufenden Kosten wie Strom oder Heizung kümmern; das Haus stehe weiter zum Verkauf. Die Kosten belaufen sich immerhin – so Dierks – auf einen „kleinen vierstelligen Betrag“ pro Monat. „Bei Veranstaltungen werden wir dem Eigentümer einen Obolus unserer Einnahmen zahlen“, erklärt der Vereinsvorsitzende. Eine Zapfanlage werde es nicht geben und auch keine Gastronomie: „Darauf müssen wir aus Kostengründen erst einmal verzichten, aber unsere Gäste geben sich sicher auch mit anderen Getränken zufrieden.“ Genutzt werde zunächst ausschließlich der Gastraum im rechten Gebäudeflügel.

Regelmäßig Live-Musik oder auch Veranstaltungen des Marketingvereins WiW oder der Initiative „Willkommen in Wermelskirchen“ können sich die Vereinsmitglieder um Michael Dierks und Michael Regenbrecht gut im Eifgen vorstellen. Sonntags soll das Haus zum Ausflugslokal werden: mit Frühstück, Mittagessen, Kaffee und Kultur von 10 bis 17 Uhr. „Die Jazz-Session wollen wir erst einmal weiter im Katt-Bistro stattfinden lassen.“ Die Blues-Session steigt derzeit noch in der „Centrale“. Dierks: „Vielleicht können wir uns auch darauf einigen, die ins Eifgen zu verlegen.“ Ziel sei, jede Woche mindestens einmal das Haus zu öffnen.

29 Mitglieder arbeiten bei der Kulturinitiative derzeit aktiv mit. „Gut 20 sind bereit, im Eifgen kräftig mit anzupacken“, kündigt Michael Dierks an. Damit haben die Ehrenamtler gestern bereits begonnen, Sie wollen „es schön“ machen für den Neustart.

HAUS EIFGEN

PROGRAMM Am Samstag, 4. Februar, gibt es von 15 bis 19 Uhr (Einlass 14 Uhr) einen Tag der offenen Tür im Haus Eifgen.. Vereine und Kulturschaffende sollen den Ort wiederentdecken. Am Sonntag, 5. Februar, lädt die Kulturinitiative ab 11 Uhr zur Jazz-Matinee mit „Jazzattack“. Der Biergarten soll am 1. Mai mit einem Fest öffnen.