Kulturgemeinde zieht an einem Strang

Versammlung bestätigt Antje Buhl als Geschäftsführerin und Bernhard Schulte als zweiten Vorsitzenden

Von Theresa Demski

Wermelskirchen. In kleiner Runde tagte die Kulturgemeinde zur jährlichen Hauptversammlung. „Es stehen mehr Namen auf der Teilnehmerliste als im vergangenen Jahr“, freute sich dann aber Geschäftsführerin Antje Buhl, „das ist wichtig: Denn nur gemeinsam können wir etwas erreichen.“ Chöre, Musikschule, Kulturvereine: In der „Kulturgemeinde“ ziehen sie für das kulturelle Leben in Wermelskirchen an einem Strang – und akquirieren gemeinsam Fördergelder.

Insgesamt 11.800 Euro flossen im vergangenen Jahr aus dem Spendentopf der Sparkasse in die Kasse der Kulturgemeinde. Die Sparkasse stellt Erlöse aus der PS-Lotterie dem kulturellen Leben in der Stadt zur Verfügung. Die Kulturgemeinde gibt dieses Geld weiter an die Mitgliedervereine. 15.600 Euro schüttete die Kulturgemeinde im vergangenen Jahr aus. „Dabei geht es um einen Sockelbetrag von 200 Euro, den jeder Verein erhält“, erinnerte Kassierer Stefan Lessenich. Zusätzlich können die Vereine für jede Veranstaltung, die sie ausrichten, 100 Euro Förderung bei der Kulturgemeinde beantragen. 50 Euro Unterstützung bekommen die Gruppen, wenn sie an Veranstaltungen teilnehmen – ausgenommen sind Gemeinschaftskonzerte. „Wir freuen uns, dass nach Corona wieder vermehrt Anträge eingehen“, befand Lessenich, „das zeigt auch: Es geht wieder los, die Säle sind wieder voll, die Zahl der Veranstaltungen nimmt wieder zu.“

Zusammenarbeit mit Burscheidmüsse noch wachsen

Einen kleinen Abstecher unternahmen die Mitglieder der Kulturgemeinde auf ihrer Versammlung zum Thema „Kulturelle Zusammenarbeit mit Burscheid“: Einladungen an die Partner in Burscheid blieben unbeantwortet, berichteten Vertreter der heimischen Chöre. Die Zusammenarbeit müsse eindeutig noch wachsen, schloss etwa Paul Gustav vom Stein vom Männergesangverein (MGV) Niederwermelskirchen. Antje Buhl machte aber Mut, dran zu bleiben: „Wir sollten Einladungen nach Burscheid trotzdem annehmen“, appellierte sie an die Anwesenden, „es ist gut, wenn wir der Partnerschaft offen begegnen.“

Friedel Burghoff, Vorsitzender der Kulturgemeinde, ergänzte: Auch wenn die Zusammenarbeit noch nicht immer so gut funktioniere, sollten die kulturellen Fragen in Wermelskirchen nicht vernachlässigt werden.

Die Kulturgemeinde geht dabei mit einem bewährten Team in die nächste Kultursaison: Die Versammlung bestätigte Antje Buhl einstimmig als Geschäftsführerin und Bernhard Schulte als stellvertretenden Vorsitzenden, die beide turnusgemäß zur Wahl standen.