Künstliche Intelligenz soll Bademeister ersetzen

Freie Wähler wünschen sich eine neue Technologie im Hallenbad. Das könnte sich in Zukunft ändern und für mehr Sicherheit sorgen.

Von Anja Carolina Siebel

Wermelskirchen. Wenn es nach den Freien Wählern in Wermelskirchen geht, dann könnten schon bald Kameras und Künstliche Intelligenz derzeit fehlendes Personal ersetzen. Die Sachkundigen Bürger Jan Paas und Olaf Allendorf aus den Reihen der Freien Wähler richten dazu einen Prüfauftrag an Bürgermeisterin Marion Lück und den Vorsitzenden des Sportausschusses, Karl-Heinz Wilke.

„Durch den Personalmangel sind die Öffnungszeiten unseres Hallenbads regelmäßig verkürzt oder es gibt Hallenbadschließungen“, heißt es in dem Schreiben. „Der Betrieb kann nur mit ausgeliehenen Badaufsichtskräften einigermaßen aufrechterhalten werden.“

Insbesondere für den Neubau des Hallenbades auf dem Rhombus-Gelände müsse man „derartige Umstände möglichst ausschließen.“

Das soll das Kamera-System bewirken

Gemeint ist wohl eine Bestückung des Bades mit einem speziellen Kamera-System. Etwa bei Überfüllung schlägt das System automatisch Alarm und schickt der Aufsicht ein Signal. Auch wenn sich ein Kind ohne Schwimmflügel dem Beckenrand nähert oder wenn ein Körper 20 Sekunden regungslos am Grund liegt, meldet sich die KI.

Das Badepersonal würde durch eine Vibration und ein lautes Piepen via Smartwatch gewarnt. Zeitgleich würde der exakte Standort der Gefahrenmeldung im Schwimmbecken markiert. Die Spezialsoftware berechne die Lichtbrechung der Wasseroberfläche und kann somit das Schwimmbecken bis zum Boden überwachen.

In diesem Städten greift das System bereits

Vor allem im Gedränge und in unscheinbaren Gefahrensituationen agiere das Warnsystem sofort. Je mehr Informationen die KI über Unfälle und Fehlalarme sammele, desto sicherer würde der Badeaufenthalt.

Das Konzept greife bereits in verschiedenen Städten, wie zum Beispiel in Lippstadt oder Wiesbaden, schreiben die Freien Wähler. Dort unterstütze der Einsatz Künstlicher Intelligenz (KI) bereits jetzt die Badeaufsicht.

Die Freien Wähler bitten nun entsprechend die Verwaltung, dem Sportausschuss die Möglichkeiten von KI für die Badeaufsicht vorzustellen und zu bewerten.

Auch die Kosten sollen ermittelt werden

„Neben dem Plus an Sicherheit für die Badegäste interessiert uns besonders, ob vor dem Hintergrund des Fachkräftemangels mit Personaleinsparungen zu rechnen ist, beziehungsweise ob bei Vorhandensein eines solchen Systems Arbeitskräfte mit geringerer Qualifikation eingesetzt werden können“, heißt es. Ebenso sollen die Kosten für den möglichen Einsatz von KI ermittelt werden. Die Künstliche Intelligenz im Hallenbad würde das Badepersonal nicht gänzlich ersetzen können, räumen die Ortspolitiker in ihrem Schreiben zur Thematik ein, leiste aber letztlich ihrer Meinung nach einen „entscheidenden Beitrag zur Sicherheit aller Badegäste und für mehr Öffnungszeiten.“