Künstler-Ehepaar stellt in Galerie aus

Helga-Elisabeth und Rainer Wendorf präsentieren im „Markt 9“ ihre Werke.

Von Wolfgang Weitzdörfer

In der Galerie „Markt 9“ des Kunstvereins Wermelskirchen herrschte zur Vernissage der Ausstellung mit Werken des Künstler-Ehepaars Helga-Elisabeth und Rainer Wendorf aus Burscheid emsiges Kommen und Gehen. Das Paar gehört seit etwa zehn Jahren dem Kunstverein an – künstlerisch aktiv ist es schon wesentlich länger. „Ich habe lange Jahrzehnte beruflich im grafischen Gewerbe gearbeitet, seit ungefähr 60 Jahren male ich“, sagte Rainer Wendorf bei der Ausstellungseröffnung. Auch seine Frau ist schon lange als gestaltende Künstlerin tätig. Gemeinsam zeigen sie eine Rundschau über ihre Werke, es ist bereits die zweite Ausstellung des Burscheider Ehepaars in Wermelskirchen.

Die meisten der ausgestellten Werke sind dabei großformatige Malereien, oft Acryl auf Leinwand. Dazu gesellen sich Skulpturen von Helga-Elisabeth Wendorf, die im Gespräch mit unserer Redaktion erläuterte: „Ich arbeite viel nach Texten, etwa von Immanuel Kant. Ich habe etwa im Historisch-Technischen Museum in Pennemünde einen Text Kants neben Raketen entdeckt, das fand ich sehr seltsam – und das habe ich dann in einer Skulptur zusammen mit einem Bild verarbeitet“, sagt sie. Andere Bilder sind ihre Interpretation des Meeresrauschens: „Ich habe dabei immer Thomas Manns Beschreibungen der Meeresklänge im Sinn gehabt.“

Malerei ist für ihn „ein großes Experiment“

Ihr Mann malt seit etwa 20 Jahren mit Acryl. Die Malerei ist für ihn ein großes Experiment. „Ich habe schon mehrere Stile ausprobiert und ich glaube, dass ich jetzt wieder am Ende eines Wegstücks – also der Arbeit mit Acryl – angekommen bin“, berichtete er. Die Bilder, die er ausstellt, sind vor allem Reiseerinnerungen. „Meine Frau und ich sind sehr gerne in Venetien unterwegs, da kommt man natürlich auch an Venedig nicht vorbei“, sagte er. Auch auf den Betrachter wirken die Bilder wie Erinnerungen: Aus einem großen und verwischten Hintergrund erwachsen Gebäude oder Figuren. Auf einem anderen Bild ist dagegen die Hauptfigur deutlicher zu erkennen. „Ich wollte die griechische Sage des Sisyphus als Motiv nehmen“, erläuterte Rainer Wendorf.

Das künstlerisch tätige Ehepaar hat zu Hause zwei Ateliers. „Wir bequatschen natürlich alles, was der jeweils andere geschaffen hat, aber die Ideen und die Ausführung bleiben selbstverständlich jedem selbst überlassen“, sagte Rainer Wendorf mit einem Schmunzeln.

Die Ausstellung ist noch bis Ende April samstags und sonntags in der Galerie des Kunstvereins, „Markt 9“, zu sehen, jeweils von 14 bis 17 Uhr.