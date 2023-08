Kümmert und Kahne liefern ab

Musiker Andreas Kümmert war am Wochenende schon zum zweiten Mal im Haus Eifgen zu Gast. Sein Debüt hatte er bereits 2019 in Wermelskirchen gegeben.

Rund 140 Zuschauer kamen zum Konzert des bekannten Duos ins Haus Eifgen.

Von Wolfgang Weitzdörfer und Anja Carolina Siebel

Wermelskirchen. Adrian Kunitz zeigte sich am Wochenende stolz. Und dazu hatte der Vorsitzende der Kulturinitiative Haus Eifgen auch allen Grund: Bereits im Vorverkauf des Konzerts des Singer/Songwriters Andreas Kümmert zusammen mit seinem Freund und Musiker Stefan Kahne waren deutlich über 110 Karten verkauft worden.

Andreas Kümmert dürfte vielen noch bekannt sein, nahm der Musiker doch 2015 am deutschen Vorentscheid zum Eurovision Song Contest 2015 teil. Erfolgreich. Mit „Heart of Stone“ erreichte er damals die Endabstimmung, in der 78,7 Prozent der Zuschauer für ihn votierten. Kümmert überließ den Sieg jedoch der Zweitplatzierten mit den Worten, dass er sich nicht in der Verfassung fühle, die Wahl anzunehmen

Seine Verfassung am Wochenende war indes hervorragend. Gut gefüllt war das Haus Eifgen, als das Duo mit einem langsamen Blues in sein Set einstieg. Es war der zweite Auftritt des Musikers aus Franken nach 2019. Corona hatte ein früheres Wiedersehen mit dem Wermelskirchener Publikum mehrfach verhindert. An diesem schwülwarmen Freitagabend brachte er mit seinem Mitmusiker eine ordentliche Portion Blues ins Haus Eifgen. Das passte sehr gut zusammen, denn schweißtreibend war das, was die beiden da an ihren jeweiligen elektrischen und akustischen Gitarren spielten.

Darüber thronte Andreas Kümmerts kräftige Stimme, bei der schnell deutlich wurde, warum der Franke sowohl bei „The Voice Of Germany“ im Jahr 2013 auf dem Siegertreppchen ganz oben stand, als eben auch beim Vorentscheid zum „Eurovision Song Contest“ für 2015 siegte.

Duo agiert mit großer Leidenschaft

Das Duo agierte mit einer großen Leidenschaft, viel Spielfreude und ansteckender Musikalität, so dass die knapp 140 Besucher nicht nur wegen ihrer Anwesenheit die Temperaturen im Haus nach oben trieben. Das Duo präsentierte Songs, die im Blues und Rock der 1960er- und 1970er- Jahren verwurzelt waren. Das funktionierte auch in der Duo-Besetzung sehr gut, denn auf der einen Seite war da Andreas Kümmert, der seine Akustikgitarre rhythmisch und wild bearbeitete und auf diese Weise das Fundament legte, auf dem sich Stefan Kahne mit der elektrischen Gitarre mit dezenten Ton-Tupfern und ausgiebigen Soli ebenso austoben konnte, wie Andreas Kümmert mit seinem leidenschaftlichen Gesang. Der wurde bei so manchem Refrain, etwa bei „Heart Of Stone“, durch eine zweite Stimme ergänzt, was den Sound noch etwas dichter und kompletter werden ließ.