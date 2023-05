Kreisverkehr bekommt eine Chance

Hauptversammlung der CDU Dabringhausen: Als Unfallbrennpunkt braucht es an der L 101 andere Lösungen.

Von Stephan Singer

Wermelskirchen. Der Bau eines Kreisverkehrs an der Kreuzung L 101/K 18 in Dabringhausen hat noch eine Chance. Mit dieser leisen Hoffnung endete die jährliche Hauptversammlung des CDU-Ortsverbandes Dabringhausen. Der Grund: Die Unfallkommission des Rheinisch-Bergischen Kreises identifizierte den Verkehrsknoten als Unfallhäufigkeitsstelle. Die Folge: Im Oktober 2022 beschloss die Kommission die Installation einer Kreuzungs-Lichtsignal-Anlage – also einer Ampel. Die Kosten muss der Landesbetrieb Straßen-NRW tragen. Was ist denn, wenn die Kosten für eine Ampel-Anlage und die für eine Abbiegespur sowie bauliche Ertüchtigung addiert werden, reicht die Summe für einen Kreisverkehr? Diese Rechnung machte die Versammlung im Restaurant Markt 57 auf. Der Hintergrund: Die Edeka Rhein-Ruhr eG hat sich per Vertrag mit der Stadt Wermelskirchen zum Bau der Abbiegespur an der Kreuzung, wo ein neuer Edeka-Markt entstehen soll, verpflichtet.

Zur Sicherheit von Fußgängern sollen Ampeln eingerichtet werden

„Edeka beteiligt sich an der Mobilstation und der Abbiegespur. Die Lichtsignal-Anlage wird Straßen NRW bauen müssen und ist für Fußgänger sicherer“, so der Dabringhausener CDU-Ortsverbandsvorsitzende Michael Schneider, der auch Vorsitzender der Stadtratsfraktion der Christdemokraten ist. Dass die Kreuzung L 101/K 18 (Hilgener Straße) erst jetzt offiziell zu einem Unfallbrennpunkt deklariert worden sei, erschließe sich ihm nicht: „Solange, wie ich denken kann, ist da immer was los.“ Nach seiner Einschätzung habe das Wunschkonzert mit der von Edeka gewünschten und vom Stadtrat beschlossenen Vertragsänderung ein Ende. Schneider hob damit auf die mit den gestiegenen Baukosten begründete Einschränkung von Edeka ab, wonach der Supermarkt-Riese die ursprüngliche Zusage zum Bau eines Kreisverkehrs zurückzog und sich mit der Stadt auf die Einrichtung einer Abbiegespur verständigte.

„Vielleicht ist das Wunschkonzert nicht ganz vorbei“, griff Michael Schneider den Gedanken aus der Versammlung auf. Der Technische Beigeordnete, Christian Pohl, der bei den Dabringhausener Christdemokraten zu Gast war, wies die Idee ebenfalls nicht grundsätzlich von der Hand und führte aus: „Grundsätzlich bringt eine Lichtsignal-Anlage eine gesicherte Straßenquerung für Fußgänger. Für solch eine Anlage an solch einer Kreuzung kalkuliert Straßen NRW mit rund 800 000 Euro.“ Damit sei eine andere Lösung, sprich der Bau eines Kreisverkehrs, gar nicht ganz so weit weg, konstatierte Pohl. „1,2 Millionen Euro sind für den ursprünglichen Plan eines Kreisverkehrs veranschlagt gewesen“, hieß es aus der Versammlung. Rechnerisch ergebe sich damit eine Finanzierungslücke von rund 400 000 Euro.

Diesem Gedankengang verschloss sich der Technische Beigeordnete nicht: „Ich plädiere natürlich für eine bauliche Lösung statt der Lichtsignal-Anlage. Vielleicht lässt sich das Rad neu drehen. Dafür müssen alle an einen Tisch und muss das Gespräch gesucht werden.“ Aber, so gab Christian Pohl zu bedenken: „Für den Bau eines Kreisverkehrs sind die Umsetzungszeiten andere.“ Im Klartext: Die Installation einer Ampel könne schneller erfolgen.

Der Stadtrat beschloss im Mai 2022, die Vertragsänderung zum Durchführungsvertrag zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan „Sondergebiet Lebensmittelvollsortimenter Dabringhausen“ mit der Edeka Rhein-Ruhr eG abzuschließen. Diese Vertragsänderung umfasste unter anderem den Verzicht auf den Bau des Kreisverkehrs. Wie die Stadtverwaltung im Ausschuss für Stadtentwicklung und Verkehr darlegte, verpflichtete sich die Edeka Rhein-Ruhr eG bis zu einem festgelegten Gesamtbetrag, der aus Gründen des Wettbewerbschutzes nicht öffentlich genannt wird, zur Übernahme der Mehrkosten für die Änderung der Mobilstation und der Kosten für die Ertüchtigung des Knotenpunktarmes. „Die Edeka Rhein-Ruhr eG ist zur Ertüchtigung des Knotenpunktarms auf der K 18 verpflichtet. Somit wird sichergestellt, dass sowohl der Fußgänger- als auch Fahrzeugverkehr sicher auf das Gelände herauf- und wieder heruntergeführt werden kann“, betonte die Stadtverwaltung. Demnach sind die Installation einer Ampel-Anlage und die Ertüchtigung der Bereichs der K 18 am zukünftigen Edeka-Gelände unabhängig voneinander zu sehen.

Termine

Das Baurecht für das Vorhaben liegt laut Michael Schneider bereits vor. Und der Wille sei auch da. Einen Termin für den ersten Spatenstich gebe es derweil noch nicht. Schneider wäre es aber „lieber gestern, als morgen.“