Deutschland-Ticket soll auch für Schüler gelten

Die Kommunen des Kreises Rhein-Berg und die Träger des Öffentlichen Nahverkehrs überlegen Schülertickets auf das Deutschland-Ticket umzustellen. Und das sogar noch günstiger als 49 Euro.

Von Anja Carolina Siebel

Wermelskirchen. Um die mögliche Nutzung des 49-Euro-Tickets für Schüler soll es in der letzten Ratssitzung vor den Ferien am kommenden Montag gehen. Denn mit Einführung des 49-Euro-Tickets stelle sich wie schon bei der befristeten Einführung des 9-Euro-Tickets im vergangenen Jahr die Frage, inwiefern dieses Angebot auch für den Schülerverkehr eingesetzt werden könne, schreibt die Stadtspitze in einer Vorlage, die nun als Tagesordnungspunkt am Montag hinzukommt.

Kurz: Laut Schülerfahrkostenverordnung sollen Schülerinnen und Schüler durch den Schulträger ein Deutschland-Ticket erhalten oder es als Selbstzahlende zu einem vergünstigten Preis von 29 Euro erwerben können.

Um eine möglichst einheitliche Vorgehensweise innerhalb des Kreises sicherzustellen, habe am 16. Juni eine Videokonferenz der kreisangehörigen Kommunen, der Kreisverwaltung und den Trägern des Öffentlichen Nahverkehrs (ÖPNV) zu diesem Thema stattgefunden, heißt es in der Vorlage. Im Ergebnis würden sich die Kommunen voraussichtlich alle beziehungsweise mehrheitlich für das sogenannte Solidarmodell entscheiden.

Umstellung könnte schon zum kommenden Schulhalbjahr erfolgen

Für die Stadt Wermelskirchen ist die Regionalverkehr Köln GmbH (RVK) Träger des ÖPNV. Die RVK benötigt eine Rückmeldung der Kommunen bis zum 30. Juni, um die rechtzeitige Umsetzung des Solidarmodells zum nächsten Schulhalbjahr sicherstellen zu können.

Dem Rat wird deshalb folgende Regelung vorgeschlagen, die der RVK dann nach Beschlussfassung aus Wermelskirchen mitgeteilt würde:

Freifahrtberechtigte Schüler erhalten das Deutschland-Ticket und darüber hinaus wird allen anderen die Möglichkeit eröffnet, ein vergünstigtes Deutschland-Ticket für 29 Euro zu erwerben.

Eingesparte Mittel sollen zur Finanzierung vergünstigter Selbstzahlertickets genutzt werden

Der Schulträger zahlt für freifahrtberechtigte Schüler in Summe die gleiche Schulträgerleistung wie im Falle ohne Einführung des Deutschland-Tickets.

Die Abrechnung erfolgt nach folgender Systematik: Absenkung der Schulträgerleistung für Freifahrtberechtigte auf 49, Euro (aktuell mindestens 57,30 Euro bei der niedrigsten Preisstufe). Die durch die Absenkung der Schulträgerleistung „eingesparten Mittel“ sollen zur Finanzierung vergünstigter Selbstzahlertickets verwendet werden. Dazu führt der Schulträger diese Mittel weiterhin an den jeweiligen Verkehrsverbund ab.

Eigenanteile (aktuell: 7 Euro) der Schüler werden weiterhin durch das Verkehrsunternehmen erhoben. Diese Regelung gilt nur, solange eine Finanzierungszusage des Landes besteht.