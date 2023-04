Kreis ist offiziell fahrradfreundlich

Landrat und Verkehrsminister unterschrieben Vertrag für den Arbeitskreis radfreundlicher Städte und Kreise.

Von Anja Carolina Siebel

Wermelskirchen. Der Name klingt ein wenig sperrig: „Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundlicher Städte, Gemeinden und Kreise“, kurz AGFS. Dass der Rheinisch-Bergische Kreis nun Mitglied in diesem Gremium ist, hat aber viele Vorteile beim Thema Mobilität: So können Mitglieder der AGFS zum Beispiel auf besondere Fördermittel des Landes zugreifen, verschiedene Broschüren oder Aktionsmaterialien nutzen oder an Kongressen und Workshops teilnehmen. „Auch der Austausch und die gute Vernetzung mit anderen AGFS-Mitgliedern sind ein wesentlicher Gewinn“, erklärt eine Sprecherin des Kreises.

Angelegt ist die Mitgliedschaft für einen Zeitraum von sieben Jahren, danach werde eine Neubewertung vorgenommen. „Der Rheinisch-Bergische-Kreis geht die Rad- und Fußverkehrsförderung mit innovativen Maßnahmen an und zeigt, dass das Rad als Alltagsverkehrsmittel auch in hügeligen Regionen auf dem Vormarsch ist“, sagt Christine Furchs vom Vorstand der AGFS. Und weiter: „Wir freuen uns auf anregende Impulse aus dem Rheinisch-Bergischen-Kreis und einen regen Austausch auf unseren Fachveranstaltungen.“

Auswahlkommission nimmt Kreis unter die Lupe

Um die Aufnahme in die Arbeitsgemeinschaft symbolisch fest zu zurren, kam am Donnerstag hoher Besuch ins Kreishaus nach Bergisch Gladbach. Oliver Krischer, Minister für Umwelt, Naturschutz und Verkehr des Landes, überreichte zusammen mit der Vorsitzenden der AGFS, Christine Fuchs, die Mitgliedsurkunde persönlich an Landrat Stephan Santelmann.

„Ich freue mich sehr, dass die Familie der fußgänger- und fahrradfreundlichen Städte, Gemeinden und Kreise in Nordrhein-Westfalen weiter wächst“, unterstrich der Minister. Damit trägt der Kreis zur Verbesserung der Lebensqualität seiner Bürgerinnen und Bürger bei.“

Landrat Stephan Santelmann nahm die Urkunde entgegen. Und stellte fest: „Mit der Aufnahme sind für den Rheinisch-Bergischen Kreis eine Vielzahl an Vorteilen verbunden. So profitieren wir von einem starken Netzwerk, und können uns noch intensiver als bisher der Aufgabe widmen, flächendeckend in allen Kommunen optimale Bedingungen für Fahrradfahrer und Fußgänger zu schaffen und damit nachhaltige Mobilität voranzubringen. Verankert ist dieses Ziel auch in unserem Integrierten Mobilitätskonzept, was wir gemeinsam mit der Politik 2019 auf den Weg gebracht haben.“

In den vergangenen Monaten hatte sich der Rheinisch-Bergische Kreis in einem mehrstufigen Auswahlverfahren, das sich an einem festgelegten Kriterienkatalog orientiert, um die Mitgliedschaft in der Arbeitsgemeinschaft beworben.

„In verschiedenen Infrastrukturprojekten sowie im Bereich der Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit nehmen wir als Kreis an vielen Stellen eine koordinierende und vernetzende Rolle zur Förderung der Nahmobilität ein. Es freut mich sehr, dass dies mit der Aufnahme in die AGFS honoriert wird. Mein Dank gilt besonders unseren Partnerinnen und Partnern in den Kommunen und Verbänden, denn die konkrete Umsetzung schaffen wir nur gemeinsam“, betont Elke Reichert, Umwelt- und Verkehrsdezernentin des Kreises.

Das Aufnahmeverfahren in die Arbeitsgemeinschaft war nicht ohne. So fand bereits am 11. November 2022 die sogenannte „Hauptbereisung“ einer Fachjury der Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundlicher Städte, Gemeinden und Kreise statt.

Jury überprüfte, was bereits umgesetzt ist

Diese überprüfte welche Maßnahmen bereits umgesetzt sind, um Straßen und Plätze im Rheinisch-Bergischen Kreis fahrrad- und fußgängerfreundlich zu gestalten.

Auch Projekte und Ideen, die für die Zukunft geplant sind, wurden dabei vorgestellt. Neben Vorträgen und verschiedenen Präsentationen überzeugten sich die Experten, darunter der Vorstand der AGFS, Christine Fuchs sowie Landtagsabgeordnete und Fachreferenten der teilnehmenden Kreise und kreisfreien Städte, auch selbst zu Fuß und sogar mit dem Rad von den Bedingungen und Gegebenheiten für Radfahrer vor Ort.

AGFS

Die AGFS ist eines der größten Netzwerke, das sich die Förderung der Nahmobilität in Nordrhein-Westfalen zum Ziel gemacht hat. Sie attestiert sich ein Leitbild, dessen Kerngedanke ist, „Städte und Gemeinden zu hochwertigen Lebens- und Bewegungsräumen zu transformieren“, heißt es.

Kommentar von Anja Carolina Siebel: Schritt zur Rad-Region

Das ist wirklich erfreulich. Pünktlich zu dem Zeitpunkt, zu dem der Fahrradbus wieder durch die Lande tourt, hat der Rheinisch-Bergische Kreis sich für diese wichtige Mitgliedschaft qualifiziert. Die Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundlicher Städte, Gemeinden und Kreise (AGFS) ist ein entscheidender Schritt in Richtung Rad-Region. Er möglicht sie doch, beispielsweise an Förderprogrammen bezüglich von alternativen Mobilitätskonzepten zurückzugreifen, Broschüren zu nutzen oder die enge Vernetzung mit anderen Mitglied-Regionen.

Das alles wäre wohl vor einigen Jahren noch gar nicht möglich gewesen. Erst mit dem Vormarsch der E-Bikes und Pedelecs sowie dem Ausbau der bequemen Radtrassen etablierte sich das Radfahren. Während der Corona-Zeit boomte es sogar regelrecht. Und das im hügeligen Bergischen Land. Das ist schon ein großes Pfund, das man auch in den kommenden Jahren weiter pflegen sollte.