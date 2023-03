Kreis gibt Senkung der LVR-Umlage an Städte weiter

Politik muss noch über Antrag entscheiden.

Die Landschaftsversammlung des Landschaftsverbandes Rheinland (LVR) hat beschlossen, die Landschaftsumlage von 16,65 auf 15,30 Prozentpunkte zu senken. Das bringt dem Rheinisch-Bergischen Kreis einen Geldsegen von 7,2 Millionen Euro ein (wir berichteten). Diese Summe will Rhein-Berg „ohne Abstriche an die kreisangehörigen Städte und Gemeinden“ – damit auch an Wermelskirchen – weitergeben, wie die Kreisverwaltung verspricht.

Der Kreis hatte im Haushaltsplan 2023 bereits vorausschauend eine Senkung der Landschaftsumlage in Höhe von einem Prozentpunkt einkalkuliert. Die weitere Reduzierung um 0,35 Prozentpunkte soll nun ebenfalls an die kreisangehörigen Kommunen weitergegeben werden. „Ich habe mich, wie angekündigt, intensiv für eine Reduzierung der Landschaftsumlage eingesetzt“, sagt Landrat Stephan Santelmann zu der Entscheidung: „Das rasche Ergebnis ist ein sehr gutes Signal für unsere kreisangehörigen Städte und Gemeinden. Es war unser wichtiges Anliegen, dass die kommunalen Haushalte durch die Landschaftsumlage nicht noch stärker belastet werden, als dies ohnehin bereits der Fall ist.“

Die Entscheidung über die vollständige Weitergabe der Senkung der Landschaftsumlage an die kreisangehörigen Kommunen will der Landrat in der nächsten Sitzung des Kreistags am 7. Juni zur Beschlussfassung vorlegen.

Der Haushaltsplan 2023 rechnete mit 1,8 Millionen weniger

Die Senkung der Umlage um 1,35 Prozentpunkte bedeutet eine Ausschüttung an die Rhein-Berg-Kommunen in Höhe von rund 7,2 Millionen Euro. Dies sind nochmals 1,8 Millionen Euro mehr als im Haushaltsplan 2023 des Rhein-Berg-Kreises als Weiterleitung an die Kommunen zunächst vorgesehen, rechnet die Kreisverwaltung. -sng-