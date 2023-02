Kreis baut seine Mobilstationen aus

Bis Mitte des Jahres sollen mehr Orte mit E-Mobilität, Carsharing und anderen Funktionen hinzukommen.

Wermelskirchen. Der Kreis baut sein Kontingent an Mobilstationen und E-Mobilität weiter aus. Das bestätigt Kreissprecherin Hannah Weißgerber auf WGA-Nachfrage. 19 Mobilstationen gibt es bisher im Kreis; bis Mitte des Jahres sollen noch mehr Orte mit E-Mobilität, Carsharing und anderen Funktionen hinzukommen.

Und: Auch das Netz an E-Ladestationen für Elektrofahrzeuge soll weiter ausgebaut werden. „Wir arbeiten an einem Infrastrukturkonzept für solche Ladestationen“, sagt Weisgerber. Der Kreistag soll einen Vorschlag für ein solches Konzept etwa Mitte Mai verabschieden. Die erste Mobilstation des Rheinisch-Bergischen Kreises wurde wie berichtet Anfang 2022 in Wermelskirchen eröffnet.

Mobilstationen umfassen verschiedene Verkehrsangebote in unterschiedlichen Kombinationen: Je nach Standort können Angebote wie E-Car- oder E-Bike-Sharing, Bus oder Bahn, der eigene Pkw oder das Rad kombiniert werden, um von A nach B zu gelangen. Damit die Mobilstation sofort mit allen Angeboten sichtbar wird und landesweit einheitlich und gut erkennbar ist, gibt es an jedem Standort eine Info-Stele im Design der landesweiten Kampagne „mobil.nrw“. Die Info-Stelen zeigen auf einem Blick, welche Mobilitätsangebote an dem jeweiligen Standort zu Verfügung stehen.

Als Kooperationsprojekt wurden und werden die Mobilstationen in enger Zusammenarbeit von Kreis, den acht kreisangehörigen Kommunen sowie Partnern aus dem Bereich Energie sowie Verkehr und Mobilität, wie der Regionalverkehr Köln GmbH (RVK), der wupsi GmbH und dem Verkehrsverbund Rhein-Sieg (VRS), fertiggestellt.

Das Projekt ist Teil des Förderprogramms KommunalerKlimaschutz.NRW und wird damit aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) und aus Mitteln des Wirtschaftsministeriums des Landes gefördert. Über die Bezirksregierung Köln wird die Förderung abgerufen. „Jede Mobilstation hat verschiedene Bausteine“, erklärt Hannah Weißgerber.

E-Carsharing: Als Teil der Mobilstation ist das Sharing-Angebot der wupsi gestartet, das an 13 Stationen rund um die Uhr zur Verfügung steht. Insgesamt besteht die E-Car-sharingflotte aus 13 Peugeots e-208. Das System ist stationsbasiert, die Fahrzeuge müssen am selben Ort zurückgegeben werden, an dem sie ausgeliehen werden. Registrieren kann man sich für das Carsharing bequem per „wupsiCar“-App, Website oder in einem wupsi-Kundencenter.

Fahrradabstellanlagen: Insgesamt 88 einstöckige und 47 doppelstöckige Fahrradboxen der RVK – auch Bike Hotels genannt – können Radler an 15 Standorten im Kreis zur sicheren Unterbringung ihrer Zweiräder nutzen. Für die Ausleihe ist eine Registrierung unter mobile.fahrradparken.eu notwendig.

Bergisches E-Bike: Bereits im Sommer 2020 ist das E-Bike-Verleihsystem der RVK als erster wichtiger Baustein der Mobilstationen gestartet. Insgesamt 103 Bergische E-Bikes stehen an 33 Stationen zur Ausleihe bereit.



Ladesäule: An 13 Standorten im Kreis stehen Ladesäulen als Bestandteil der Mobilstationen zur Verfügung. Die Nutzung ist ohne Registrierung über einen QR-Code vor Ort über alle gängigen Ladekarten möglich.

Park & Ride: Auch Park & Ride-Anlagen sind wichtig für den Umstieg auf umweltfreundliche Verkehrsmittel. Diese sind dort angelegt, wo ein guter Umstieg auf öffentliche Verkehrsmittel möglich ist, um ein häufig angefahrenes Ziel wie zum Beispiel die Stadt Köln zu erreichen. Auch in Wermelskirchen ist eine Anlage geplant.

VRS-App: Ein entscheidendes Feature der Mobilstation im gesamten Kreis ist die Integration in die bestehende „VRS Auskunft“-App. Die für die Nutzer kostenlose App zeigt Bus- und Bahnverbindung inklusive Preisstufen an und ermöglicht die einfache Ticketbuchung über das Handy. Mit der App können Nutzer sich übersichtlich über die unterschiedlichen Angebote der jeweiligen Mobilstation informieren.

Integriert in die VRS-App ist die Organisation von Mitfahrbörsen. Dafür wird eine Schnittstelle eingerichtet, die es Anbietern von Mitfahrbörsen ermöglichen soll, sich direkt mit der VRS-App zu verbinden. Weitere Infos zu den Mobilstationen gibt es online: www.rbk-mobilstationen.de

www.rbk-mobilstationen.de

Standpunkt von Anja Carolina Siebel: Nachhaltig unterwegs

Mobilität bedeutet nicht zwingend, mit dem Auto durch die Gegend zu fahren. Im Gegenteil: Diese Zeiten sind längst vorbei. Gefragt sind umweltschonende und nachhaltige Alternativen, mit denen man im Zweifel genauso oder zumindest ähnlich komfortabel von A nach B gelangt.

Mit den Mobilstationen und der zunehmenden Zahl an E-Ladesäulen für Elektrofahrzeuge setzt der Kreis und setzen die Kommunen ein deutliches Zeichen hin zur Mobilitätswende. Und dass diese Entwicklung durchaus auf hohe Resonanz stößt, zeigt die rege Nutzung, beispielsweise der Bergischen E-Bikes. Nutzerzahlen haben gezeigt, dass sich das Angebot auch in Wermelskirchen absolut rechnet. Und dass viele aus Wermelskirchen und Umgebung das E-Bike nicht nur in der Freizeit nutzen, sondern auch für den Weg zur Arbeit.

Die Bergischen sind also zunehmend mobil unterwegs. Und das machen sie nachhaltig.