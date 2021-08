Im Krankenhaus geht es ruhig zu

Corona-Krise

Geschäftsführer Christian Madsen und Chefarzt Dr. Volker Launhardt beruhigen: „Bei uns ist Platz für alle Patienten.“

Von Anja Carolina Siebel

Als Ende voriger Woche die Infektionsstation im Krankenhaus Wermelskirchen ausgebaut wurde, war das auch für die Mitarbeiter, Pflegekräfte und Ärzte erst einmal ein ungewohntes Bild. „Wir wissen, dass wir vorbereitet sein müssen auf ein Mehr an Covid-19-Patienten, haben deshalb alle Voraussetzungen dafür geschaffen“, unterstreicht Dr. Volker Launhardt, Ärztlicher Direktor der Klinik.

Als er sich am Wochenende selbst ein Bild machen wollte von der Stimmung im Krankenhaus, traf er auf entspannte Gesichter. Aus gutem Grund: „Das Team des Eiscafé Venezia hatte Eis übrig, weil sie jetzt weniger verkaufen. Da haben sie den Krankenhaus-Mitarbeitern ein Eis spendiert.“ Hilfe und Unterstützung, die das Team des Krankenhauses in Krisenzeiten von vielen Seiten erlebt. „Wir haben schon Schutzmasken von einer Baufirma bekommen – und ein Unternehmen spendet uns regelmäßig isotonische Getränke“, berichtet Krankenhaus-Geschäftsführer Christian Madsen.

Die Zahlen machen derzeit Mut

Aber das allein ist nicht der Grund, warum im Krankenhaus an der Königstraße eine recht entspannte Stimmung herrscht. „Die inzwischen langsamer wachsenden Zahlen der positiv an Sars-CoV-2 getesteten Menschen macht uns viel Mut, dass wir in der Region ausreichend Kapazitäten zur Verfügung haben. Und zuverlässige Hochrechnungen als Blick in die Zukunft zeigen, dass diese Hoffnung auch berechtigt ist“, sagt Dr. Volker Launhardt.

Bislang wurden zwölf Menschen im Krankenhaus behandelt, bei denen die Erkrankung Covid-19 nachgewiesenen worden war. „Derzeit sind bei uns fünf Patienten auf der Infektionsstation, von denen vier noch im Testverfahren sind“, berichtet Launhardt. Drei Patienten würden intensivmedizinisch behandelt, auch da stünden zwei Tests noch aus. Keiner der Patienten sei indes beatmungsbedürftig.

„Bisher sind wir sehr gut aufgestellt, auch was das Material wie Masken oder Schutzkleidung angeht“, betont Pflegedienstleiterin und Hygienefachkraft Monika Hartung. Neues Schutzmaterial sei auch schon bestellt.

Dem Krankenhaus ist bewusst, dass es jederzeit auch zu Engpässen kommen könne, beispielsweise wenn sich durch einen Covid-19-Ausbruch in einem oder mehreren Pflegeheimen die Stadt kurzfristig zu einem Hotspot an Infektionen entwickeln würde. Launhardt: „Wir sind aber diesbezüglich mit anderen Kliniken, beispielsweise in Leverkusen oder Solingen gut vernetzt, so dass Verlegungen jederzeit möglich wären.“

Viele verunsicherte Bürger hätten in den letzten Tagen bei der Geschäftsführung angerufen. Ob sie sich denn überhaupt noch wegen anderer Erkrankungen in die Klinik wagen könnten oder die Ansteckungsgefahr zu hoch sei, lautete eine oft gestellt Frage. „Ich sehe sogar eine Gefahr darin, dass Menschen wichtige Behandlungen jetzt aus Sorge vor einer Infektion aufschieben.“ Der Chefarzt kann beruhigen: „Wir haben verschiebbare Eingriffe wie andere Häuser auch wegen der Pandemie verschoben. Aber selbstverständlich behandeln wir weiter. Infektionsschutz ist wie sonst übrigens auch gewährleistet.“

Was die Besucher angeht, geht das Krankenhaus individuell und sensibel vor. „Von Securitypersonal, das am Eingang schroff Leute abweist, halten wir nichts“, unterstreicht Launhardt. Jeder Besucher möge überlegen, ob der Besuch ethisch, medizinisch und sozial zu rechtfertigen ist. „Selbstverständlich weisen wir keine Menschen ab, die Schwerkranke besuchen möchten.“ Unter verstärkten Hygienemaßnahmen, beispielsweise dem Tragen einer Maske, dürfen demnach in Ausnahmefällen Besuche stattfinden.

CORONAVIRUS

FÄLLE Elf weitere bestätigte Corona-Fälle im Kreis sind am Mittwoch bekanntgeworden. Die neuen Zahlen verteilen sich wie folgt: Bergisch Gladbach (3), Kürten (2), Odenthal (1), Rösrath (1) und Wermelskirchen (4). Wermelskirchen hat demnach 43 Fälle. 21 sind genesen.

STANDPUNKT

Ein Kommentar von Anja Carolina Siebel

Bilder von überfüllten Intensivstationen, Totensäcken auf Gabelstaplern und verzweifeltem medizinischen Personal gehen um die Welt. Und sie machen vielen Angst, verunsichern, führen zu emotionalen Überreaktionen wie beispielsweise Hamsterkäufen. Die Lage ist ohne Zweifel ernst. Aber keineswegs bietet sie hierzulande Grund, in Panik zu verfallen. Die Gefahr, die von dem kursierenden Virus ausgeht, ist derzeit auch aus Sicht der Kliniken beherrschbar. Was kaum beherrschbar scheint, sind die Veränderungen der Gesellschaft. Große Unsicherheit führt vielfach zu Aggressionen.

So stehen großherzigen Hilfsaktionen, speziell für Pflegepersonal, leider auch andere Reaktionen gegenüber: das akribische Beobachten und Melden von vermeintlichem Fehlverhalten in der Öffentlichkeit, beispielsweise. Die Gesellschaft verändert sich durch die Corona-Krise jetzt schon spürbar. Und es bleibt zu hoffen, dass es am Ende nicht eine distanziert voreinander flüchtende, verängstigte und misstrau-ische wird.