Krankenhaus erhält 100.000 Euro

Die Firma Tente spendete zu ihrem 100. Geburtstag großzügig für den Geriatrie-Ausbau.

Wermelskirchen. Linda Borner vergleicht die Arbeit mit älteren Menschen mit einem Puzzle. „Es kommt in der Altersmedizin ganz klar auf die Teamarbeit an“, sagt die 36-jährige Pflegefachfrau für Geriatrie am Wermelskirchener Krankenhaus. „Das Zusammenspiel der Disziplinen im Team, zwischen Medizinern unterschiedlichster Fachrichtungen, Pflegekräften, Physio- und Ergotherapeuten.“

Und genau das soll im Krankenhaus an der Königstraße nun noch ein wenig mehr in den Fokus. Die Geschäftsleitung will die geriatrische Abteilung erweitern, also die Abteilung für Altersmedizin.

Wertvolle Unterstützung dürfte dafür eine großzügige Spende sein, die die Firma Tente mit ihrer Tente Stiftung dem Krankenhaus jetzt übermittelte: 100.000 Euro überreichte Firmenchef Peter Fricke am Montag zunächst symbolisch an Krankenhausgeschäftsführer Christian Madsen. „Als meine Eltern Anfang der 2000er Jahre die Tente Stiftung gründeten, war die Maßgabe, damit explizit Wermelskirchener Projekte zu unterstützen“, unterstreicht Peter Fricke. „Das Krankenhaus hat, zusammen mit ortsansässigen Schulen und Kindertagesstätten, immer ganz oben auf unserer Spenden-Liste gestanden.“ Und so gibt es jetzt zum 100-jährigen Firmenjubiläum 100.000 Euro.

An der Königstraße ist das Geld bereits planerisch investiert. „Wir sind sehr dankbar dafür, denn natürlich finanzieren wir Jahr für Jahr eine Menge an wichtigen Entwicklungen in unserem Haus“, betont Christian Madsen. Rund eine Million Euro seien es jährlich, mit denen die Klinikleitung in Sachen Neuinvestitionen kalkulieren müsse.

Die Erweiterung der 2016 installierten Geriatrie sei ohnehin angedacht gewesen. „Die Spendensumme hilft uns aber natürlich immens bei der Umsetzung.“

Interdisziplinäre Zusammenarbeit klappt hervorragend

14 Betten sind bisher im Krankenhaus für geriatrische Patienten vorgesehen; auf 20 soll die Abteilung jetzt erweitert werden. Das Haus gilt als Akut-Krankenhaus für Geriatrie, das heißt, dass die meisten der Patienten ab etwa 70 Jahren mit einem akuten gesundheitlichen Problem, etwa einer anstehenden Operation, eingeliefert werden, sich dann aber rasch herausstellt, dass sie noch weitere Erkrankungen und Einschränkungen im Gepäck haben, auf die Ärzte und Pflegekräfte besonders achten müssen. „Da ist als Beispiel eine 78-jährige Patientin, die wegen einer Gallenblasen-OP in die Klinik muss, aber auch in ihrer Mobilität eingeschränkt ist, Vorerkrankungen hat – und möglicherweise eine beginnende Demenz“, erklärt der leitende Oberarzt Stefan Winkelmann. „Da kümmern wir uns von Beginn der Erkrankung an intensiv, schauen etwa, dass die Narkose möglichst schonend für die Patientin abläuft und dass sie schnell rehabilitiert wird, also möglichst wieder mobil. Aber immer mit dem nötigen Blick, was sie kann und was eben nicht.“

Die Zimmer für die speziell zu behandelnden Älteren sind besonders ausgestattet. Etwa mit Kalendern, die nicht nur das Datum, sondern auch die Jahreszeit anzeigen, farblich abgestimmten Raum-Bereichen zur besseren Orientierung und extra viel Platz, etwa für Gehhilfen.

„Die Ausstattung der Zimmer ist ein entscheidender Punkt“, unterstreicht Stefan Winkelmann, wie wichtig auch seinem Team die Spende der Firma Tente und der damit verbundene Spielraum in der Ausgestaltung der Abteilung sei.

Aber ganz entscheidend, das betont wiederum die leitende Pflegefachkraft Linda Borner, sei auch die interdisziplinäre Zusammenarbeit in der Behandlung geriatrischer Patienten. „Und die“, sagt sie überzeugt, „klappt bei uns im Krankenhaus hervorragend.“

Hintergrund

Die Geriatrische Medizin versorgt Patientinnen und Patienten, die meist älter als 70 Jahre sind und unter alterstypischen Erkrankungen, auch Mehrfacherkrankungen, leiden. Die Mehrzahl der Patienten, die von Geriatrischer Medizin profitiert, gehört laut einer allgemeinen Definition der Altersgruppe der über 80-Jährigen an. Im Krankenhaus Wermelskirchen wird die geriatrische Abteilung von Internisten mit Zusatzausbildung geführt.

Kommentar von Anja Carolina Siebel: Aus einer Hand

+ anja.siebel@rga.de © Roland Keusch

Die meisten kennen solche Fälle. Ein älterer Mensch muss ins Krankenhaus, wird von Abteilung zu Abteilung geschleust, erfährt von einem Mediziner jenes, vom anderen dieses – und es dauert oft lang, bis sich ein ganzheitliches Bild ergibt. Der Patient ist dabei möglicherweise noch hilflos, verwirrt, verängstigt. Für die Angehörigen ist das schwierig, noch belastender ist es aber sicherlich für den Betroffenen.

Das Wermelskirchener Krankenhaus zeichnet sich von jeher dadurch aus, dass Mediziner und Pflegekräfte interdisziplinär arbeiten, dass es kompetente medizinische Betreuung aus einer Hand gibt. Und das nun auch verstärkt im Bereich der Geriatrie. Da, wo es besonders wichtig ist, weil die Altersmedizin eben eine besonders verletzbare Menschengruppe behandelt und betreut: die Hochbetagten.

Dass der Abteilung dank der großen Tente-Spende noch einmal Aufwind gegeben werden kann, ist deshalb auch ein großes Geschenk.