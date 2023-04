Kradfahrer begeht Unfallflucht

L 101

Wegen Unfallflucht auf der L 101 ermittelt jetzt die Polizei.

Wie die Kreispolizei in ihrem Wochenendbericht mitteilt, fuhr ein 55-jähriger Wermelskirchener am Samstag gegen 13.50 Uhr mit seinem Pkw, einem blauen VW Polo, auf der L 101 in Fahrtrichtung Odenthal-Altenberg, als ihm in Höhe der Ortschaft Bremen in einer Kurve ein Kradfahrer auf der für ihn vorgesehenen Fahrspur entgegenkam. Der Kradfahrer stieß laut Polizei seitlich mit dem linken Außenspiegel des Polos zusammen und fuhr anschließend unvermindert weiter, ohne sich um den Unfall und den Schaden zu kümmern. Ein Kennzeichen des Unfallverursachers ist nicht bekannt. Der Pkw-Fahrer konnte nur sagen, dass es sich vermutlich um ein schwarz-grünes Motorrad handelte. Es wurden Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht und Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. -acs-

Zeugen können sich unter Tel. (0 22 02) 20 50 melden.