Kooperation für mehr Kitaplätze

In Wermelskirchen fehlen in den Kindergärten und Kitas Plätze. In einem neuen Kursus kann man sich jetzt für die Kindertagespflege qualifizieren.

VHS und Stadt arbeiten zusammen, um Kräfte für die Kindertagespflege zu gewinnen.

Von Stephan Singer

Wermelskirchen. Fehlende Kindergartenplätze stellen das Jugendamt vor große Herausforderungen. Deshalb kooperiert die Stadt seit langem mit der Volkshochschule (VHS) Bergisch Land, um Tagesmütter und Tagesväter auszubilden. Seit 2005 wurden bereits 190 Zertifikate vom Bundesverband für Kindertagespflege vergeben.

Früher hießen sie Tagesmütter und Tagesväter, heute werden die Menschen, die Kinder in der Tagespflege betreuen, „Kindertagespflege-Personen“ genannt. Wer Lust hat, die nötigen Qualifikationen für die Betreuung von Kindern zu lernen, kann ab sofort einen Kursus für Kindertagespflege-Personen bei der VHS Bergisch Land buchen.

Der neue Kursus startet am Samstag, 21. Oktober, und umfasst 36 Termine. Der theoretische Unterricht findet jeweils dienstags oder freitags von 18 bis 21:45 Uhr und/oder samstags von 9 bis 14 Uhr in der VHS Bergisch Land-Zentrale an der Wirtsmühler Straße in Wermelskirchen statt.

Dieser Intensivlehrgang ist Voraussetzung für die Pflege-Erlaubnis, die durch das örtliche Jugendamt erteilt wird. „Ein Gespräch mit der Fachberatung des Jugendamtes empfiehlt sich vorab, denn das Jugendamt kann die Kurskosten ganz oder zumindest zum Teil erstatten“, erläutert die Stadtverwaltung.

In den 160 Theorie-Stunden erfahren die Teilnehmer alles wichtige über die rechtlichen Grundlagen, notwendige Kompetenzen in der Kindertagespflege, Vernetzung, Kommunikation, Hygiene, Ernährung und Gesundheit sowie über die Eingewöhnung der Kinder. Zusätzlich sind Sicherheit und Unfallschutz sowie auch Kinderrechte und Kinderschutz Teil des Lehrplans.

Außerdem begleiten Praktika in der Kindertagespflege und in Kindertagesstätten (Kita) den theoretischen Teil. Dazu kommen 100 Stunden Selbstlernzeit, in der ein eigener Businessplan und ein neues Konzept erstellt werden. Nach erfolgreichem Bestehen erhalten die Teilnehmer ein Zertifikat des Bundesverbandes für Kindertagespflege.

Begleitet werden die neuen Kindertagespflege-Personen während des Kurses von qualifizierten Dozenten, die Erfahrung in der Betreuung von unter dreijährigen Kindern (U3) haben. Außerdem wird der Kurs von den Kursbegleitungen Simona Runkel und Nadine Hasselbring pädagogisch betreut.

Nach dem Lehrgang und während der Arbeit folgt noch die tätigkeitsbegleitende Qualifizierung, damit die Kursabsolventen nach weiteren 140 Stunden das Zertifikat des Bundesverbandes für Kindertagespflege für diesen Abschnitt erhalten und damit alle gesetzlichen Voraussetzungen für die Kindertagespflege erfüllen. Kontakt: Ansprechpartnerin im Jugendamt der Stadt Wermelskirchen ist Theresa Schulze unter Tel. ☏ 02196-710-553.

Mehr Informationen zu dem Kurs für Kindertagespflege-Personen erteilen Marjanne Meeuwsen unter Tel. 02196-94704-16 oder Anne Röser unter Tel. 02196-94704-15 von der VHS.

Weitere Informationen gibt es im Internet auf der Homepage der VHS unter:

www.vhs-bergisch-land.de