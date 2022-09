Konzert und Party im Bahndamm

Musik der Red Hot Chili Peppers.

Die Originale sind gerade auf Welttournee, veritable Tribute-Helden bringen am Samstag, 1. Oktober, das Peppers-Fieber nach Wermelskirchen. Dass die Tributeband der Red Hot Chili Peppers, die Band Psycho Sexy, nun zum siebten Mal in Wermelskirchen gastiert ist kein Wunder, waren doch die Vorgänger-Konzerte in 2008, 2009, 2011, 2014, 2016 und zuletzt im November 2019 immer mindestens nahezu ausverkauft. Nach diversen Terminverschiebungen wegen der Corona-Beschränkungen ist es nun wieder so weit: Das Quartett Psycho Sexy lässt im Autonomen Jugendzentrum (AJZ) Bahndamm in Wermelskirchen den Funk-, Punk- und Rock-Spirit der Red Hot Chili Peppers aufleben.

Seit ihrer Gründung im März 2003 zollen die vier Musiker von Psycho Sexy eine der letzten lebenden Legenden des Funk-Punk-Rock ihren Tribut. Schweißtreibend druckvoll, authentisch und auf musikalisch höchstem Niveau zelebriert das Quartett den Geist und die Energie der Red Hot Chili Peppers, kündigen die Veranstalter an. Der Bandname Psycho Sexy zitiert den Titel „Sir Psycho Sexy“ vom Peppers-Album „Blood Sugar Sex Magic“. Die Band Psycho Sexy kreier ein konzertantes Erlebnis, das die Grenzen zwischen Original und Fälschung fast verwischen lasse, freuen sich die Gastgeber. Psycho Sexy besteht aus Andreas Giannakopolous (Gesang) Oliver Barnscheidt (Gitarre), Marcel Fortmann (Bass) und Stephan Schierle (Schlagzeug). Gemeinsam zelebrieren sie einen Querschnitt der größten Red-Hot-Chili-Peppers-Hits mit unter anderem „Under The Bridge“, „Californication“ und „Give It Away“ – aber auch einige Nummern der neuesten Red-Hot-Chili-Peppers-Alben.

Im Vorprogramm spielt die Hückeswagen-Wermelskirchener Punk-Rock-Band Big stroke auf. Zur Aftershow-Party legen DJane Saba und die Tunesday -DJs auf. -sng-

Der Einlass am Samstag, 1. Oktober, startet um 20 Uhr, Beginn ist um 21 Uhr. Tickets kosten 11 Euro im Vorverkauf (zuzüglich Gebühren) beziehungsweise 15 Euro an der Abendkasse.

Vorverkaufsstellen in Wermelskirchen sind Lotto Toto Duran am Busbahnhof und das AJZ.

punk.de

e-vvk.de