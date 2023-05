Konzert mit „Musik aus vielen Ländern“

Zum Sommerkonzert unter dem Motto „Musik aus vielen Ländern“ lädt der Posaunenchor der Evangelischen Stadtkirche am Sonntag, 18. Juni, um 17 Uhr in der Evangelischen Stadtkirche am Markt ein. „Wer das Wochenende an diesem Tag bei uns und mit uns ausklingen lassen möchten, ist an diesem Tag in der Stadtkirche genau richtig“, kündigt Amrei Fuchs vom Posaunenchor an und blickt aus: „Wir haben uns dieses Jahr Musik aus vielen Ländern ausgesucht. Die Besucher werden bestimmt schnell das Land erraten, wenn die Musik erklingt.“ Stücke wie „Auf einen persischen Markt“ (Albert W. Ketèlbey), „Stockholm Waterfestival“ (Luigi di Ghisallo) und „Im Eilschritt nach St. Peter“ (Alexander Maurer) gehören zum Programm.