Kontrolleure nehmen sich den Biomüll vor

Kontrolleurin Sara Segschneider zeigt einen Kunststoffbeutel, der im Biomüll nichts zu suchen hat. Auch dann nicht, wenn er als kompostierbar ausgewiesen ist. Die Mülltonne erhält einen Aufkleber als „Warnhinweis".

Der Bergische Abfallwirtschaftsverband prüft alle Tonnen auf korrekte Befüllung. Außerdem gibt es eine Infokampagne.

Von Stephan Singer

Gerade bei sonnigem Wetter sind die Düfte, die beim Öffnen einer Biomülltonne in die Nase steigen, nicht die angenehmsten. Sara Segschneider hat sich daran gewöhnt. Immerhin macht sie ihren Job unter freiem Himmel. Dort verflüchtigen sich Gerüche schneller. Die Mitarbeiterin des Bergischen Abfallwirtschaftsverbandes (BAV) gehört zu den vier Aushilfskräften, die in der Region als „Biomüll-Polizei“ unterwegs sind, um in den 21 vom BAV betreuten Kommunen einen Blick in die Tonnen zu werfen. Zurzeit läuft die Kontroll- und Informationskampagne in Radevormwald. Im Sommer folgt Wermelskirchen, im Anschluss dann Hückeswagen.

Aus Sicht des BAV ist die Kampagne wichtig, weil sich die Motivation zur korrekten Mülltrennung mit der Zeit abschleife und sich Dinge, die gut gemeint, aber eben fehlerhaft sind, verfestigten. Christoph Rösgen, Leiter der BAV-Abfallwirtschaft, verdeutlicht eines der Hauptprobleme beim Biomüll: Nicht das, was die Menschen in die Biomülltonne werfen, ist das Problem, sondern die Tüten, in die sie den Müll vorher einpacken.

Immer wieder finden die BAV-Kontrolleure in den Tonnen diverse Kunststoffbeutel, in denen sich Biomüll befindet. Fakt ist aber: Plastiktüten haben im Biomüll nichts zu suchen. „Auch nicht diejenigen, die im Handel als kompostierbar ausgewiesen sind“, betont Rösgen.

Das hat mit der BAV-Kompostieranlage Leppe in Lindlar-Remshagen zu tun. Die verarbeitet den Biomüll in vier Wochen zu Kompost, erzeugt dabei Biogas zur Gewinnung von grünem Strom. Das Problem: Die im Handel als kompostierbar gekennzeichneten Kunststoffbeutel zersetzen sich nicht innerhalb eines Monats. Vielmehr verstopfen sie in der Kompostieranlage die Filter, durch die der Biomüll fließt, der zur Zersetzung in Wasser eingeweicht wird.

Sara Wegschneider fährt mit ihren Kollegen frühmorgens in den Städten die Gebiete ab, in denen gerade die Abfuhr des Biomülls an der Reihe ist. Aus mehr als sechs Monaten Erfahrung weiß sie, wo problematisch befüllte Tonnen zu finden sind: „Oft sind es die Tonnen vor Mehrfamilienhäusern, weil diese sich nicht unmittelbar einem Verursacher zuordnen lassen“, sagt die Kontrolleurin.

Erst gibt es die gelbe, dann die rote Karte

Prompt entdeckt sie ein Beispiel: In einer Tonne findet sie Biomüll, der in einer Papiertüte, einer Plastiktüte und in einer Kunststofftüte mit Kompostierhinweis eingeworfen wurde. Sie versieht die Tonne mit einer „gelben Karte“, einem Aufkleber als Verwarnung, der dazu auffordert, den Müll zur nächsten Leerung korrekt zu sortieren.

Trotzdem leeren die Entsorger auch diese falsch befüllte Tonne. Aber: Ist bei der nächsten Kontrolle wieder nicht korrekt sortiert, gibt es die „rote Karte“, dann wird die Tonne nicht geleert. „Die Leerung erfolgt erst nach korrekter Befüllung“, steht auf dem Aufkleber.

ZAHLEN BIOMÜLL Im BAV-Gebiet sind rund 110 000 Biomülltonnen im Gebrauch. DETAILS In Wermelskirchen gibt es 5900 Tonnen, in Radevormwald 3000 und in Hückeswagen 2600.

In einem Mehrfamilienhaus muss es nur ein Bewohner unbelehrbar falsch machen, dann haben alle anderen unter der nicht geleerten Tonne zu leiden. Rösgen betont: „Es besteht ein gesetzlicher Auftrag zur Mülltrennung. Die Verwertungspflicht bringt beim BAV den Anspruch mit sich, es richtig zu machen.“ Die Verwertung von Biomüll verursache Aufwand. Je geringer dieser sei, desto geringer seien auch die Müllentsorgungsgebühren für alle Bürger. Fakt sei: Nicht korrekt sortierter Müll erhöht Aufwand und Gebührenlast.

Sara Segschneider erkennt einen Lerneffekt: Nach einer „gelben Karte“ seien bei einer zweiten Kontrolle nur noch fünf statt vorher zehn Prozent der Biomülltonnen fehlerhaft befüllt. Rösgen: „Eigentlich kann jeder den Biomüll – so wie er ist – in die Tonne werfen. Ansonsten empfehlen sich Zeitungspapier, Bäckereipapiertüten oder Papiertüten zur Biomüllentsorgung.“