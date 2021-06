Knöllchen trotz Genehmigung

Ärger mit dem Ordnungsamt

+ © Udo Teifel Ein Auto parkt auf dem Gehweg in der Telegrafenstraße. Erlaubt ist das nicht (Archivbild). © Udo Teifel

Handwerker Holger Türk hat einen Sonderparkausweis – aber Ärger mit dem Ordnungsamt.

Von Marc Latsch

Holger Türk ist sauer. 225 Euro zahlt er im Jahr für seinen „Handwerkerparkausweis“, dennoch bekommen seine Mitarbeiter immer wieder Knöllchen. „Es gibt Stellen, da halten wir seit 25 Jahren und es gab nie Probleme. Jetzt ist das plötzlich verboten“, sagt Türk. Der Installateur ist Geschäftsführer der Türk GmbH aus Wermelskirchen. Er findet, dass sich das Ordnungsamt seinen Mitarbeitern gegenüber kleinlich verhält. Also hat er sich beschwert. „Seitdem werden die Kontrollen eher noch mehr“, sagt Türk.

Der Leiter des Ordnungsamts, Arne Feldmann, will das so nicht stehen lassen. Er bestätigt zwar, dass die Firma Türk über eine Ausnahmegenehmigung verfügt. Mit diesem „Handwerkerparkausweis“ dürfe die Firma für das Durchführen von Arbeiten im eingeschränkten Halteverbot, gebührenfrei auf öffentlichen Parkplätzen und auf Bewohnerparkplätzen halten. Alles dürfe sie damit allerdings nicht. „Die gebührenpflichtigen Verwarnungen wurden von meinen Mitarbeiterinnen ausgesprochen, weil die Fahrzeuge der Firma Türk in zwei Fällen auf dem Gehweg und in einem Fall im absoluten Halteverbot parkten. Die Fahrzeuge waren verschlossen und es waren auch keine Mitarbeiter an den Fahrzeugen oder in der Nähe“, sagt Feldmann.

Ein Ladevorgang sei nicht zu erkennen gewesen

Türk räumt ein, dass seine Mitarbeiter schon einmal „zum Be- und Entladen“ auf dem Gehweg halten. Anders sei das in der Innenstadt oft gar nicht möglich. Früher sei das geduldet worden, meint Türk. „Es war kein Ladevorgang zu erkennen. Daher waren alle gebührenpflichtigen Verwarnungen korrekt“, hält Feldmann dagegen.

Für die Mitarbeiter des Ordnungsamts besteht ein „Auswahlermessen“. Feldmann betont aber, dass es sich beim Gehweg um einen sensiblen Bereich handelt. „Fußgänger besitzen gegenüber Kraftfahrzeugen einen besonderen Schutz“, sagt er. Ausnahmen seien da selten möglich, höchstens bei einem kurzen Be- und Entladevorgang.

Holger Türk mahnt ein generelles Problem an. „Wenn wir zu Kunden in die Innenstadt müssen, finden wir oft gar keine Parkmöglichkeit.“ Gerade mit schwerem Werkzeug könnten seine Mitarbeiter nicht kilometerweit weg parken. Nicht nur ihm ginge das so, auch vielen Handwerker-Kollegen. Im rechtlichen Graubereich zu parken, wird da zu einer Art Notwehr-Lage.

Feldmann: „Nach einhelliger Meinung hier in der Verwaltung gibt es in Wermelskirchen keine Schwierigkeiten für Handwerker, ihre Kunden anzufahren. Dies zeigt sich allein an der Tatsache, dass weniger als 50 Handwerkerparkausweise pro Jahr ausgestellt werden, es aber ein Vielfaches an Handwerksbetrieben gibt.“ So sei die Beschwerde der Türk GmbH ein Einzelfall. „Die Handwerker, die über einen Sonderparkausweis verfügen, sind zufrieden mit dieser Erlaubnis“, sagt Feldmann.