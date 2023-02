Knapp 1250 Kita-Plätze im neuen Kindergartenjahr

Die Stadt ist mit 6,4 Millionen Euro am Kindertagesstättenbetrieb beteiligt.

Von Stephan Singer

Im kommenden Kindergarten-Jahr 2023/2024 wird es in Wermelskirchen in den Kitas 1246 Plätze geben. Einstimmig segnete der Jugendhilfeausschuss die Beratungsvorlage der Stadt ab, wonach für 107 Plätze mit 25 Wochenstunden, 559 mit 35 Wochenstunden und 580 Plätze mit 45 Wochenstunden fristgerecht bis zum 15. März die Zuschüsse beim Land beantragt werden sollen. Die Antwort auf die Frage, ob diese Platzanzahl ausreichend ist, blieb die Verwaltung indes schuldig.

Dafür kündigte der Erste Beigeordnete Stefan Görnert für den 16. März eine Sondersitzung des Jugendhilfeausschusses an und reagierte damit auf eine Anfrage der SPD, die wissen wollte, wie es um den Sachstand des Kita-Bedarfsplanes für 2023/2024 bestellt ist. Es habe eine Vorbesprechung mit dem von der Stadt beauftragten „biregio“-Büro, das Politik und Verwaltung unter anderem bei der Planung von Kindertagesstätten berät, gegeben. „Die eine oder andere Änderung ist noch nötig“, so Görnert. Der Bedarfsplan werde dann in der Sondersitzung vorgestellt. „Wir machen uns da heran, an Erweiterungen bestehender Kindertagesstätten oder der Einrichtung von neuen – das wird die Bedarfsplanung ergeben“, sagte der Erste Beigeordnete und deutete damit einen Platzbedarf, der über das vorhandene Kontingent hinaus geht, zumindest an.

Beschlussfassung ist nicht in Stein gemeißelt

Die Beschlussfassung ist dabei nicht in Stein gemeißelt, denn sie beinhaltet ebenso die Formulierung: „Die Verwaltung wird ermächtigt, geringfügige und zwingend notwendige Änderungen (...) eigenverantwortlich vornehmen zu dürfen.“

Die jetzt vorgesehene Antragstellung durch die Stadt bedeutet, dass auf der Grundlage der an das Land gemeldeten Betreuungsplätze für die Zeit vom 1. August 2023 bis 31. Juli 2024 bei Kindpauschalen in einer Gesamthöhe von 12,55 Millionen Euro mit einem Landeszuschuss in Höhe von 5,05 Millionen Euro zu rechnen ist, bilanziert die Stadtverwaltung in ihrer Sitzungsvorlage.

Bei einem Finanzierungseigenanteil der freien Träger in Höhe von 600 760 Euro beträgt der kommunale Anteil an den Gesamtkosten für den Betrieb aller Kindertagesstätten 6,9 Millionen Euro, davon für die freien Träger 6,1 Millionen Euro. Mit der freiwilligen Übernahme von zusätzlichen Trägeranteilen durch die Stadt in Höhe von rund 253 000 Euro pro Jahr erhöht sich der Gesamtkostenanteil für die Stadt auf etwa 6,4 Millionen Euro. Die Summe der erwarteten Elternbeiträge beläuft sich auf 832 000 Euro.

„Um eine bedarfsgerechte Versorgung mit Kindergartenplätzen im Sinne des Kinderbildungsgesetzes sicherstellen zu können, ist im Dezember 2022 eine Befragung der Träger von Tageseinrichtungen für Kinder durchgeführt worden. Durch diese wurde der jeweilige Gruppenbedarf ermittelt“, erläutert das Amt für Jugend, Bildung und Sport in der Sitzungsvorlage.

Um die anerkennungsfähigen Betriebskosten festlegen zu können, ist das örtliche Jugendamt durch das Kinderbildungsgesetz des Landes NRW verpflichtet, die Gruppenformen und Betreuungszeiten der einzelnen Einrichtungen im Rahmen der Jugendhilfeplanung verbindlich festzulegen.

Die festgelegten Gruppenformen und Betreuungszeiten in den Kindertagesstätten der Stadt Wermelskirchen müssen dem Land bis zum 15. März eines jeden Jahres durch das örtliche Jugendamt mitgeteilt und bestätigt werden. Auf dieser Grundlage bewilligt das Landesjugendamt dem örtlichen Jugendamt den Landeszuschuss für das folgende Kindergartenjahr.

+ anja.siebel@rga.de © Roland Keusch

Die Kita-Bedarfsplanung ist seit Jahren ein heißes Eisen. In vielen Städten ist das so; und eben auch in Wermelskirchen. Vor einigen Jahren, lange bevor das derzeitige Team der Stadtverwaltung seinen Dienst antrat, wurde mit der Planung recht lax umgegangen. Man komme schon aus, hieß es da lange Zeit. Die Bedarfsermittlung war aber leider eher von vorgestern. Plätze für halbe Tage waren da einkalkuliert – und eben viel zu wenige für Kinder unter 3 und bis in den Nachmittag. Das hat sich seit einigen Jahren zum Glück geändert.

Kitaplätze wurden geschaffen, neue Einrichtungen geplant. So zum Beispiel die Kita an der Hilfringhauser Straße, der Walskindergarten am Braunsberg oder der Umbau und die Erweiterung der Kita Forstring. Nun heißt es nochmal genau hinschauen. Denn die neue Bedarfsplanung könnte noch einmal ganz anders aussehen. Und da könnten Erweiterungen oder Neubauten wieder vonnöten sein.