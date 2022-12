Kliniken sind voll – aber alle werden versorgt

Mediziner berichten, welche Krankheitsbilder sich auf den Intensivstationen momentan häufen.

Von Arnd Janssen

Wermelskirchen. Nicht Corona, nicht die Grippe, nicht mal das RS-Virus sorgen derzeit alleinverantwortlich für gefüllte Intensivstationen an Krankenhäusern in der Region. Es ist eher ein vielfältiges Krankheitsbild.

Ärzte schätzen die Lage aber für die Jahreszeit typisch ein. Das Intensivregister der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin sowie das Robert-Koch-Institut zeigten diese Woche zeitweise eine rote Ampel (keine Verfügbarkeit) oder zumindest eine gelbe Anzeige (begrenzte Verfügbarkeit) für das Krankenhaus Wermelskirchen und das Sana-Klinikum Remscheid. Ein ähnliches Bild gab es im Sana Krankenhaus Radevormwald.

„Es gibt im Herbst und Winter immer ein vermehrtes Aufkommen“, sagt der Chefarzt der Inneren Medizin am Wermelskirchener Krankenhaus, Dr. Volker Launhardt. „Wir haben wegen glatter Straßen traumatologische Patienten, die chirurgisch behandelt werden und eine Reihe internistischer Patienten, die an Atemwegserkrankungen leiden“, erklärt er. Allgemein sei die Intensivmedizin derzeit gut beansprucht, dazu sei der Krankenstand des Personals relativ hoch. Aufgrund der durch Corona unterforderten Immun-Abwehr würden viele Atemwegsinfekte verstärkt auftreten. „Mit einem besonderen personellen und organisatorischen Aufwand müssen wir die Versorgung nicht herunterregeln“, versichert Launhardt. Die Ampel des Intensivregisters ordnet er so ein: „Die Häuser melden immer, wenn etwas frei ist, oder was von ihnen als frei interpretiert wird. Die Ampel ist ein Anhaltspunkt, aber kein objektiver Wert.“ Sie könne sich schnell ändern, wenn zum Beispiel nach einem Verkehrsunfall plötzlich mehrere Intensivbetten in Anspruch genommen würden.

„Die Ampel ist sehr schwankend“, heißt es auch aus dem Sana-Klinikum Remscheid. Mal habe man Kapazität, mal nicht. Eine Ampel, die heute auf Rot stehe, könnte morgen wieder umspringen „Wir haben schon eine erhöhte Belegung, aber akut ist es nicht“, sagt Geschäftsführerin Svenja Ehlers. Kurzfristig nehme man auf Anfrage auch immer mal Patienten aus Wermelskirchen auf. „Aber wegen einer Krankheit ist die Intensivstation nicht verstopft“, versichert Ehlers. Viele Intensivpatienten seien normal für Dezember. Viele schwer erkrankte Patienten, bei denen dringliche Operation anstünden, aber auch internistische Notfälle wie Herzinfarkte seien darunter.

Das derzeit grassierende RS-Virus betrifft auch die Kinderabteilung des Klinikums: “Wir stellen ein erhöhtes Aufkommen an kleinen Patientinnen und Patienten fest, die an Atemwegserkrankungen wie Bronchitis und Lungenentzündung leiden“; so Ehlers. „Durch die Lockdowns und strengen Hygienemaßnahmen der vergangenen zwei Jahre stellen wir fest, dass das Immunsystem von Kindern aktuell empfindlicher ist“, sagt Ehlers. Sie empfiehlt Kindern Bewegung an der frischen Luft und reichlich Trinken, um das Immunsystem fitter zu machen und die Schleimhäute feucht zu halten.

Aus dem Sana Krankenhaus Radevormwald heißt es: „Wir haben derzeit vor allem Post-OP-Patienten auf der Intensivstation, keiner davon ist corona-positiv. Es gibt noch eine Kapazität von drei Betten. Das ist eine normale Belegungssituation“, sagt Krankenhaus-Sprecherin Susanne Kuczera.

Kreis meldet: „Kein Grund zur Sorge“

Kein Grund zur Sorge, versichern alle Krankenhäuser. Muss man als Patient oder als Angehöriger etwas beachten, wenn das nächstgelegene Krankenhaus keine Kapazitäten hat? Besteht Gefahr, abgewiesen zu werden? Nein, heißt es vom Kreis, desen Leitstelle Rettungswagen bei Notfallfahrten koordiniert. „Alle Krankenhäuser sind zur Erstversorgung von Notfallpatienten in den Notaufnahmen verpflichtet. Sofern ein Krankenhaus aufgrund von fehlenden Kapazitäten lediglich die Erstversorgung durchführen kann, ist es denkbar, dass Patienten in eine Klinik mit der Möglichkeit zur weiteren stationären Versorgung verlegt werden müssen“, erklärt der Kreis auf Anfrage.

Die Versorgung von Notfallpatienten sei jederzeit gewährleistet, für die Einweisung auf die Intensivstation würden sich die Ärzte mit den Krankenhäusern in der Umgebung abstimmen. Ein vorheriger Blick ins Intensivregister sei für den Bürger nicht nötig bei der Wahl des Krankenhauses, das übernähmen die Notrufleitstellen.