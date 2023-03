Ölwehr von Ralf Magney unterstützt Behörden.

Von Stephanie Arens-Licciardi

Geschäftiges Treiben herrscht an diesem sonnig-frostigen Märztag im Hinterhof in der Handelsstraße 11. Ralf Magney gibt seinen Mitarbeitenden letzte Anweisungen. Säcke entsorgen, die weißen Container vom letzten Einsatz reinigen, Fahrzeuge warten. Denn Schnee- und Hagelwetter stehen vor der Tür. Auch kann jederzeit das Diensthandy von Chef Ralf Magney klingeln - mit einem neuen Auftrag für die Frauen und Männer der Ölwehr Bergisch Land. „Der Job ist vielfältig“, weiß der Betreiber der Ölwehr im Bergischen. Seit 30 Jahren ist er im Geschäft, oder besser gesagt im Einsatz. 24 Stunden, an sieben Tagen in der Woche. Doch von Müdigkeit oder gar Langeweile keine Spur. Denn der Wermelskirchener ist gefragt. „Klingelt das Telefon, rücken wir aus.“ Dabei arbeiten Ralf Magney und sein Team autark. Die Ölwehr rückt nur aus, wenn eine Behörde, wie etwa die Feuerwehr, seine Nummer wählt. „Wir sind Verwaltungshelfer von öffentlichen Trägern und Behörden“, erklärt Ralf Magney.

„Eine endlose Geschichte, die Arbeit für die nächsten 50 Jahre verspricht.“

Vier Tage Einsatz an einem verunfallten Lastwagen liegen hinter Magney und seinem rund zwölfköpfigen Team. Mitten in der Natur war der mit Kalk beladene LKW umgekippt, da war das Know-how der erfahrenen Ölwehr gefragt. Mit Saug- und Reinigungswagen, ihrem weißen Spezialcontainer, in denen Bindemittel, Besen, Schaufeln und weiteres Equipment lagert, sind sie ausgerückt. „Eine erste Sicherungsmaßnahme war es, Ölsperren zu errichten, damit sich Flüssigkeiten wie Öl und Diesel nicht weiter im benachbarten Bach ausbreiten konnten“, schildert Magney den Einsatz. 24 Tonnen Kalk mussten abgeladen, Wasseroberflächen von weiteren Rückständen abgesaugt, Kontaminationen verhindert werden. „Eine Herausforderung war dabei der Trinkwasserbrunnen, der ganz in der Nähe von dem Bach gespeist wurde“, sagt Magney. Doch mit Unterstützung durch Feuerwehr und Behörden war der Einsatz kein Problem für die Profis. „Umweltschutz ist und bleibt in den nächsten Jahren ein Riesen-Thema, ein Selbstläufer“, weiß der Betreiber. „Eine endlose Geschichte, die Arbeit für die nächsten 50 Jahre verspricht.“

Es gehe bei A wie Auto bis N wie die Aufstellung von Nistkästen in Natur und Landschaftsschutzgebieten los. Ein Zukunftsthema ist die fachgerechte Entsorgung von Elektroautos. Im Hof an der Handelsstraße lagern dazu extragroße Container. „E-Autos werden in den kommenden Jahren die Straßen bevölkern. Bei Unfällen müssen wir wissen, wie solch ein Auto fachgerecht deaktiviert wird, wo welcher Stecker liegt und wie es abzuschalten ist.“

Ausbildungsberuf des Straßenwärters auf der Kippe

+ Ein Einsatzfahrzeug mit Vollfunktion: Abpumpanlage, Frischwassertank, Atemschutzausrüstung und Verpflegung in Einem. In einem Container gibt es zudem zahlreiche Bindemittel für den großen Ernstfall. © Stephanie Arens-Licciardi

Betrübt zeigt sich Ralf Magney allerdings beim Thema Nachwuchs- und Fachkräftemangel. „Noch vor einigen Jahren war der Ausbildungsberuf zum Straßenwärter, gerade unter Jugendlichen vom Land, gefragt.“ Doch Bereitschaftsdienst, Erreichbarkeit rund um die Uhr, Tag- und Nachteinsätze schrecken viele ab. Dabei sei der Beruf durchaus spannend und vielseitig. Der Umgang mit Schad- und Gefahrstoffen, sich stetig ändernde Technik in der Automobilbranche oder die Weiterbildungsmöglichkeiten sollten doch Anreize sein. Magney: „Der Wille, den Beruf auch auszuüben, alles Wichtige zu lernen, der Wille zu arbeiten, pünktlich zu sein und ein gewisses Maß an Verantwortung, der fehlt heute leider oft.“ Und weiter: „Eine Ausbildung ist nur der erste Grundstein. Jährliche Unterweisungen, Schulungen und Lehrgänge, beispielsweise zum Thema Asbest, sind nur eine Möglichkeit von vielen.“

Ausbildung

Die duale Ausbildung zum Straßenwärter dauert in der Regel drei Jahre und wird im öffentlichen Dienst oder im Industriebereich absolviert. Ein mittlerer Bildungsabschluss, die Eignung zum Erwerb der Fahrerlaubnis Klasse CE und ein Mindestalter von 16 Jahren sind Voraussetzungen.

Weitere Informationen rund um die Ölwehr Bergisch Land gibt es auf der Internetseite unter www.magney.com