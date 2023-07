Kleinstadt-Idylle schützt nicht vor Sucht

Selina Konezny und Ute Baumann beraten Betroffene und Angehörige. Sie haben nun das „FitKids“-Zertifikat erhalten.

Von Theresa Demski

Wermelskirchen. Neulich klingelte in der Beratungsstelle am Markt das Telefon. Eine Frau meldete sich etwas zögerlich: Sie habe den Kampf gegen den Alkohol aufgenommen und sei seit einer Woche trocken. Aber sie brauche Unterstützung.

Ute Baumann zögerte nicht und lud die Frau zum Gespräch ein. „Wer Hilfe braucht, der kann sie bei uns bekommen“, sagt die Beraterin der Suchtberatungsstelle am Markt. Das kann auch ganz schnell gehen – durch die offenen Sprechstunden dreimal in der Woche. Und das Angebot gilt längst nicht nur Menschen, die schon eine Abstinenz-Entscheidung getroffen haben. Ganz im Gegenteil. „Die Gründe für einen Anruf oder einen Besuch in unserer Beratungsstelle sind so individuell wie die Menschen selbst“, weiß Beraterin Selina Konezny.

Manchmal hat der Arbeitgeber einen Mitarbeiter darauf hingewiesen, sich dringend Unterstützung wegen seines Alkoholkonsums zu holen. Ein anderes Mal ist das Familienleben wegen der Sucht in Gefahr. Oder Eltern melden sich voller Sorge, weil sie nicht wissen, wie sie mit dem hohen Medienkonsum ihrer Kinder umgehen sollen.

Die Stelle ist für Menschen in Wermelskirchen, Burscheid und Leichlingen da

„Immer öfter erleben wir auch junge Menschen, die sich wegen einer Abhängigkeit von Cannabis und Amphetaminen bei uns melden“, erzählt Selina Konezny. Meistens dann, wenn die Sucht ihren Alltag und ihre Existenz bedroht, wenden sich Betroffene an die Beratungsstelle. „Man hält lange aus, bevor man diesen Schritt geht“, wissen die beiden Beraterinnen. Entsprechend groß ist die Not der Menschen, wenn sie den wichtigen Schritt gehen.

Es ist eine der Pflicht-Aufgaben des Rheinisch-Bergische Kreises, Menschen in diesen Situationen Beratung anzubieten. Für den Nordkreis in Rhein-Berg übernimmt diese Aufgabe seit Jahrzehnten die Diakonie im Kirchenkreis Lennep – mit der Beratungsstelle am Wermelskirchener Markt über dem Weltladen.

„Wir sind ansprechbar für Menschen aus Wermelskirchen, Burscheid und Leichlingen“, erklären die Beraterinnen. Betroffene sind genauso gemeint wie Bezugspersonen. Wer Hilfe braucht, bekommt sie. Das waren im vergangenen Jahr 15-Jährige genauso wie 80-Jährige. „Und es sind oft Menschen, die mitten im Leben stehen“, erzählen die Beraterinnen. Und: Kleinstadt-Idylle schützt vor Sucht-Erkrankung nicht. „Wir erleben hier ein breites Spektrum an Sucht-Erkrankungen“, sagt Selina Konezny. Die meisten Hilfesuchenden kommen wegen ihres Alkoholkonsums – aber auch illegale Substanzen, Medikamente, Glücksspiel und übermäßiger Medienkonsum führen Menschen in die Beratungsstelle.

Manchmal ist das Team auch einfach nur zum Reden da

„Uns ist es wichtig, dass die Menschen wissen: Hier werden sie nicht verurteilt“, sagt Ute Baumann. Wer in der offenen Sprechstunde oder zu einem ersten Termin in die hellen Räume des Altbaus komme, der solle sich willkommen fühlen. „Für viele Menschen ist der erste Termin sehr aufregend“, weiß Selina Konezny. Es ist womöglich das erste Mal, dass sie über ihre Sucht sprechen. Die Beraterinnen fragen dann nach den Wünschen der Menschen. „Wir können ein großes Netzwerk nutzen“, erklären sie. Gruppen-Angebote der Diakonie können vermittelt werden.

Wer sich einen stationären Aufenthalt für einen Entzug wünscht, bekommt ebenfalls Unterstützung. „Aber wir sind auch einfach da, um zu reden“, sagt Selina Konezny. Und dann ergänzt die gelernte Sozialarbeiterin: „Wir hören denen zu, denen keiner zuhört.“ Zumal für die Beraterinnen eine Schweigepflicht gilt. Gemeinsam blicken sie mit den Suchtkranken auf die Situation und auf die Herausforderungen des Alltags. „Suchtmittel erfüllen einen Zweck“, sagt Selina Konezny. Die Beratung könne helfen, gesunde Wege zu finden, diesen Zweck zu erfüllen – wie etwa Stress- oder Problembewältigung.

Corona und die soziale Isolation habe die Lage noch verschärft, da sind sich beide sicher – auch wenn die Beratungszahlen noch nicht gestiegen sind. „Es ist aber denkbar, dass das noch passiert“, sagt Selina Konezny. Auch dann ist die Beratungsstelle da: Aber die Verantwortung und die Entscheidungsgewalt liege immer bei den Menschen selbst. „Wenn jemand Alkohol trinkt, dann ist es seine Entscheidung, wie viel er trinkt. Jeder darf so viel trinken, wie er möchte“, sagt Ute Baumann, „wenn er aufhören möchte, dann sind wir da.“

Es sind die kleinen Schritte, die große Erfolge bringen können

Und wie steht es um die Erfolgsbilanz? Da lächeln die beiden Beraterinnen und stellen eine Gegenfrage: „Wie bewerten wir Erfolg?“ Natürlich gebe es die großen Geschichten: Einmal im Jahr ruft eine Dame in der Beratungsstelle an, die damals mit Ute Baumann die Entscheidung gegen den Alkohol traf. „Sie erzählt dann, dass es ihr gut geht und sie trocken geblieben ist“, sagt Ute Baumann. Aber manchmal seien es die kleinen Schritte, die einen großen Erfolg bedeuten: Menschen finden wieder einen Weg, wie sie ihren Haushalt strukturieren können. Sie können ihre Arbeit wieder leisten. Sie gehen zum Arzt oder suchen zum ersten Mal das Gespräch mit ihrer Familie. „Und wir erinnern sie daran: Sie sind nicht die Sucht. Die Sucht ist nur ein Teil von ihnen. Sie sind trotzdem wirksam“, sagt Selina Konezny.

Diese Botschaft ist den beiden Beraterinnen wichtig. Deswegen haben sie ihren Beruf gewählt. „So viele Klischees sind so unzutreffend“, sagt Ute Baumann, „bei uns gibt es keine Stigmatisierung. Hier zählt jeder Einzelne.“

Hintergrund

Zertifikat: Um Kinder aus Familien mit suchtkranken Eltern besser im Blick zu haben, haben die Beraterinnen am „FitKids“-Coaching teilgenommen. Seit neuestem werden Kinder von Klienten erfasst, um sie in der Beratung zu berücksichtigen. „Häufig sind Suchtkranke selbst mit suchtkranken Eltern aufgewachsen“, erzählt Ute Baumann, „deswegen ist es so wichtig, die Kinder früh im Blick zu haben.“

Kontakt: Die Fachstelle Sucht ist unter Tel. 02196-93431 erreichbar oder per Mail an: sb.wermelskirchen

@diakonie-kklennep.de. Sprechzeiten, die ohne Termin in Anspruch genommen werden können, sind montags von 16 bis 17 Uhr, dienstags von 14 bis 15 Uhr und donnerstags von 10 bis 11 Uhr.