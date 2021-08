Kleiderladen verbessert sich durch Umzug

Kinderschutzbund

Hartmut Engelbrecht kann sich noch gut an die Anfangszeit erinnern. „Der Kleiderladen des Kinderschutzbundes wurde zeitgleich mit der Gründung des Ortsverbandes eröffnet“, sagt der Vorsitzende des Ortsverbandes. „Das war 1986 oder 1987.“ Nach vielen verschiedenen Stationen im Stadtgebiet hatte der Laden sein Domizil am Busbahnhof, neben dem Imbiss „Onkel Nestor“, gefunden.

„Mehr als zehn Jahre waren wir dort. Im Inneren mussten wir Kompromisse machen, es war beengt und recht schlicht – aber der Standort war ok“, sagt Engelbrecht. Nun ist das Gebäude aber in die Jahre gekommen, es gibt Schimmel. Eine Sanierung lohnt wohl nicht, es ist geplant, das Gebäude abzureißen. Der Kinderschutzbund freut sich, dass es für seinen Kleiderladen an einem neuen Standort mit besseren Voraussetzungen weitergeht. In den ehemaligen Räumen des Ballettstudios Momo an der Eich wird derzeit renoviert und eingerichtet. Am kommenden Montag, 6. März, 10 Uhr, ist Eröffnung.

Umzug wird in Eigenregie gestemmt

„Der gesamte Umzug erfolgt in Eigenregie“, sagt Engelbrecht. Er ist dankbar für die tolle Hilfe. 22 ehrenamtliche Helferinnen betreuen den Kleiderladen – sie hatten ihre Ehemänner „zwangsverpflichtet“. Mit Privatwagen wurden die Einrichtung und auch die Kleiderberge vom alten zum neuen Standort transportiert. Hilfe bekam das Team zum Beispiel von der Initiative „Willkommen in Wermelskirchen“. „Auch unser Vermieter, Manfred Schmitz-Mohr, hat uns mit Renovierungen und Umbauten unterstützt“, sagt Engelbrecht.

Der Kleiderladen muss laufen, denn der Erlös stellt neben Mitgliedsbeiträgen und Spenden die Haupteinnahmequelle dar. Falls möglich, werden mit den Einnahmen Projekte in Wermelskirchen unterstützt. Aber auch Einrichtungen, die es in der Stadt nicht gibt, werden gefördert, etwa die Kinder-Krebs-Station in Köln oder die Kinderschutz-Ambulanz in Remscheid. „Manchmal müssen wir unsere Hilfe auch einstellen“, bedauert Engelbrecht. Ein Beispiel: Viele Jahre leistete der Verein am Nachmittag Hausaufgabenbetreuung. „Das ist durch die offene Ganztagsschule weggefallen, da wir keine ausgebildeten Fachkräfte haben.“

Der neue Standort hat für den Kinderschutzbund nur Vorteile: Die Verkaufsfläche ist deutlich größer, es gibt Lager- und Büroräume, einen Umkleideraum und mehrere Toiletten. Und alles mit Ware zu füllen, bereitet dem Team kein Problem. „Die Menschen müssen unglaublich viel Kleidung in ihren Schränken haben“, sagt der Vorsitzende.

Appell: Die Spendenbereitschaft sollte nicht nachlassen

Denn trotz der zusätzlichen Sammel- und Ausgabestationen, die durch die Flüchtlingssituation entstanden sind – etwa bei der „Tafel“, dem DRK oder der Flüchtlingsinitiative – gibt es nicht weniger Ware. „Für uns ist das natürlich wunderbar – die Spendenbereitschaft sollte auch bitte nicht nachlassen“, sagt Engelbrecht. Der Fokus liegt auf Kleidung. Engelbrecht: „Bettwäsche, Unterwäsche oder Geschirr nehmen wir nicht an.“

Gesucht werden weitere ehrenamtliche Helfer, speziell für den Donnerstagnachmittag. Etwas Probleme bereitet noch der Telefonanschluss.

„Wir behalten unsere bisherige Nummer“, sagt Engelbrecht. „Ich hätte nicht geglaubt, dass es so schwierig ist und so lange dauert“. Aber auch das wird sicher bald funktionieren. red