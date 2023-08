Klassentreffen: Ein Wiedersehen nach 50 Jahren

Die Schüler der ersten 10. Klasse einer Hauptschule in Wermelskirchen trafen sich in Dreibäumen. Sie machten ihren Abschluss 1973.

Wermelskirchen. Am Samstag, 25. August, trafen sich 14 ehemalige Schüler und Schülerinnen des ersten 10. Schuljahres, das an einer Hauptschule in Wermelskirchen angeboten wurde, in der Gaststätte Junker in Dreibäumen. Ehrengast war der damalige Klassenlehrer Hans-Dieter Wachs – heute über 90 Jahre alt -, für den dieses Schuljahr auch ein ganz besonderes war.

1972 wurde zum ersten Mal in Wermelskirchen ein 10. Schuljahr zur Erreichung der mittleren Reife für besonders qualifizierte Hauptschüler und Hauptschülerinnen aus Wermelskirchen, Radevormwald, Hückeswagen und Burscheid angeboten. Seit dem Abschluss 1973 treffen sich die Ehemaligen alle 10 Jahre zu einem Wiedersehen.

Zusammengewürfelt aus unterschiedlichen Schulen fanden sie mit Hilfe des Klassenlehrers schnell zu einer guten Klassengemeinschaft zusammen, von der auch nach 50 Jahren viele schwärmen. „Wir waren nur ein Jahr zusammen, aber es war ein intensives und einmaliges Schuljahr“, so das Fazit. Krönender Abschluss war die Klassenfahrt nach England. In Brighton wohnte man bei englischen Familien und genoss viele Freiheiten, um Land und Leute kennenzulernen. Wirklich krönend und aus heutiger Sicht historisch war der Besuch der Geburtstagsparade „trooping the colour“ für die Queen in London, wo alle einen kurzen Blick auf die damals noch recht junge Queen – zu Pferd - werfen konnten.

Die weitesten Wege aus Südfrankreich und München

Heute sind nun fast alle Rentner und Rentnerinnen. Die meisten sind in der Region geblieben. Aber zwei Ehemaligen war der Weg von ihren Wohnorten in Südfrankreich und München nicht zu weit, um an dem Treffen teilzunehmen. kc

