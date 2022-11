Kitas: Rückkehr in Alltag oft schwer

Nach den Corona-Lockdowns hat sich in den Einrichtungen einiges verändert.

Wermelskirchen. Die Kita-Schließungen hätten nicht sein müssen. Diese Nachricht aus der so genannten Corona-Kita-Studie machte vorige Woche Schlagzeilen. „Auch wir mussten natürlich ob dieser Nachricht schlucken“, sagt Barbara Frank, Leiterin des Wermelskirchener Jugendamtes, jetzt. Denn inzwischen sei klar, dass Kinder und Jugendliche besonders unter den Schließungen gelitten hätten. „Und natürlich haben die Familien vielfach unter den Einschränkungen gelitten, hätten sich völlig neu organisieren und zum Teil immensen logistischen Aufwand betreiben müssen, um die Betreuung zu gewährleisten.

„Aber wir hatten ja keine Blaupause“, räumt die Jugendamtsleiterin ein. „Insofern kann man sich jetzt zwar darüber ärgern, dass die Kitas vielleicht umsonst geschlossen waren, aber wir müssen ja jetzt nach vorne schauen.“

Kinder und Jugendliche konnten ab Ende 2021 zwar in den Genuss des Förderprogramms „Aufholen nach Corona“ kommen. Für die öffentliche sowie freie Kinder-und Jugendhilfe in Wermelskirchen standen etwa im Haushaltsjahr 2021 aus diesen Mitteln insgesamt 47 255 Euro zur Verfügung. Wie berichtet, gab es für die offene Jugendarbeit seinerzeit dieses Fördergeld vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Allerdings profitierten die Kita-Kinder eher weniger davon, denn für die meisten Angebote, wie Freizeiten und Tagesfahrten, waren sie einfach noch zu jung.

Die Mitarbeitenden der Kindertageseinrichtungen waren und sind bei der Wiedereingliederung der Kinder in den regulären Alltag entsprechend weitgehend auf sich gestellt.

In den Kindertagesstätten kümmerten und kümmern sich oft ausschließlich die Erzieherinnen und Erzieher um die Wiederentstehung einer Gemeinschaft, die viele so vermisst haben.

„Die Kinder genießen es, nicht nur wieder mit ihren engsten Freunden zusammen sein zu dürfen, sondern eben auch mit Kindern anderer Gruppen“, unterstreicht Barbara Frank. Denn während der Zeit der Corona-Lockdowns gab es entweder nur Notgruppen-Betreuung, oder die Gruppen in den Einrichtungen durften sich nicht durchmischen, jede und jeder musste in seiner eigenen Gruppe spielen. Frank: „Gerade die Durchmischung ist aber für viele Kinder wichtig, auch, um neue Kontakte zu knüpfen.“ Zum „Zurück in den Alltag“ gehört für die meisten Einrichtungen indes nicht nur das Miteinander der Kinder, sondern auch der Einbezug der ganzen Familie. Der fällt laut Barbara Frank vielen noch schwer: „Die Familien haben sich während der Corona-Zeit sehr viel mit sich selbst beschäftigt. Ein Ergebnis ist, dass gemeinsame Aktivitäten und Veranstaltungen derzeit vielfach noch nicht so gut besucht sind.“ Möglicherweise liege das auch daran, dass die Eltern bei wieder ansteigenden Corona-Infektionszahlen noch Bedenken hätten, sich zu versammeln.

„Insgesamt“, sagt Barbara Frank, „ist aber wieder mehr Entspannung eingekehrt und die meisten genießen es auch, dass der kurze Plausch mit dem Erzieher oder der Erzieherin auf dem Gang beim Abholen des Kindes jetzt wieder möglich ist.“ Eine zeitlang durften die Eltern die Einrichtungen nicht mehr betreten, mussten ihr Kind vor der Tür abgeben.

Besonders im Winter 2021/22 waren die Kitas einem absoluten Stresstest ausgesetzt.

Eltern gingen im vorigen Winter auf die Barrikaden

Besonders die Regel, dass sich im Falle eines positiven Pool-Tests (also Gruppen-Tests in einer Klasse oder Kita-Gruppe) die Eltern selbst um einen Bürgertest kümmern sollten, um festzustellen, ob das eigene Kind positiv ist, hatte für Aufsehen und Unmut gesorgt. Das sei für die Eltern nicht zu stemmen, hatten sie sich seinerzeit beschwert. Zudem wurden zwar Notgruppen eingerichtet, Eltern mussten sich aber auch vielfach selbst um die Betreuung ihrer Kinder kümmern, speziell dann, wenn ein Kind zuvor positiv getestet worden war. “

Kita-Welt

Es gibt acht städtische Kindertagesstätten, fünf evangelische Einrichtungen und eine katholische. Das Deutsche Rote Kreuz ist Träger des Familienzentrums Wunderwelt, die Johanniter betreiben die Waldkita am Forstring, die Lebenshilfe ist federführend in der Kindertagesstätte Wellerbusch.

Standpunkt von Anja Carolina Siebel: Starke Leistung

+ anja.siebel@rga.de © Roland Keusch

Das war eine harte Zeit für die meisten Familien. Während der Corona-Lockdowns waren sie auf sich gestellt, mussten Betreuung organisieren und Homeoffice neben Homeschooling stemmen. Für viele eine Zerreißprobe.

Jetzt, da die Corona-Regeln zum Großteil aufgehoben, Schulen und Kitas zum Glück wieder geöffnet sind, ist etwas Entspannung eingekehrt. Die Arbeit mit den Kindern und Jugendlichen, die unter der Pandemie gelitten haben, hört aber nicht auf. Die Erziehenden mühen sich darum, wieder Gemeinschaft herzustellen. Und zwar gruppenübergreifend. Die Pädagogen müssen Sprach- und Kommunikationsdefizite mit den Kindern ausbügeln und Versäumtes aufholen. Vielfach geht es aber auch einfach darum, das Zusammensein wieder zu genießen. Und daran arbeiten alle Beteiligten großartig.

Mit vielen schönen Projekten und Veranstaltungen werden Kinder und Familien behutsam wieder Richtung Alltag geführt.