Kita „Wunderwelt“ steht zu Klimaschutz

Nach Demo-Teilnahme

+ © Nadja Lehmann Noch im September waren rund 100 Demonstranten auf Wermelskirchener Straßen unterwegs, darunter auch die Kita „Wunderwelt“. © Nadja Lehmann

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Anja Carolina Siebel schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Von Anja Carolina Siebel schließen

Massiv angegriffen wurde die Leitung der Einrichtung des DRK im sozialen Netzwerk Facebook wegen Teilnahme an der Demo.

Von Anja Carolina Siebel

Die Liste der Beleidigungen unter dem Posting in einer Wermelskirchener Facebook-Gruppe reicht weit: Von „armen Irren“, „Klimaterroristen“ und „instrumentalisierten Kindern“ ist da die Rede. Der Grund für die Aufregung, die wie so oft auch in Hetze mündet, ist die Teilnahme an der Klima-Demo, die vorigen Freitag bundesweit stattfand – so auch in Wermelskirchen.

„Eine Waffe der besonderen Art die bei Fridays for future“ greifen soll, ist die Moralkeule, nämlich das Kind, das mit zur Demo geschleppt wird“, schreibt sogar ein Wermelskirchener Kommunalpolitiker unter dem Post.

Was den Kritikern offenbar stinkt, ist, dass es Kinder sind, die Erwachsene an einer Demonstration teilnehmen lassen. „Dabei machen wir uns mit unserem Kindergarten schon seit über 20 Jahren für den Klimaschutz stark“, betont Einrichtungsleiterin Birgit Fischer. Und: „Selbstverständlich haben wir die Eltern vorher gefragt; einige haben sogar selbst Interessen angemeldet – und die Eltern der Kleineren wollten selbst mitgehen.“ Dass so wenig los sein würde, das hätten sie nicht erwartet. Schließlich sei es im September auch voller gewesen. Und auch da seien Erzieher, Eltern und Kinder der Kita mitgegangen.

HINTERGRUND EINRICHTUNG Der DRK-Ortsverein, der nunmehr auf sein über 100 jähriges Bestehen blicken kann, hat 1996 die Trägerschaft für einen Kindergarten in Wermelskirchen übernommen.. Die „Wunderwelt“ ist eine drei-gruppige Kindertageseinrichtung mit insgesamt 70 Plätzen, in der pro Gruppe bis zu 24 Kinder aufgenommen werden können. Der Kindergarten „Wunderwelt“ steht allen Kindern offen.

+ Standpunkt von Anja Carolina Siebel

„Unsere Kinder, zumindest die Vorschulkinder, wachsen mit dem Thema Klima- und Umweltschutz auf. Und das war schon so, lange bevor es die Fridays for future-Bewegung gab“, unterstreicht Fischer.

So gebe es eine Kooperation mit dem Naturgut Ophoven in Leverkusen-Opladen. Die Kinder besuchen dort kleine Workshops und lernen mehr über Natur, Wasser- und Pflanzenwelt. „Wir sind es außerdem unserem Namen schuldig, aktiv zu werden“, unterstreicht Birgit Fischer. „Wir heißen Wunderwelt und möchten unseren Kindern vermitteln, dass unsere Welt schützenswert ist.“ Sie sind Mitglied im „Haus der kleinen Forscher“.

Erzieher arbeiten Themen mit Kindern auf

Und noch etwas liegt Birgit Fischer am Herzen: „Wenn Naturkatastrophen, wie beispielsweise der Tsunami 2004, passieren, dann haben wir den Auftrag, mit den Kindern darüber zu sprechen, es für sie kindgerecht aufzuarbeiten. Sie haben dazu viele Fragen. Entsprechend haben die Älteren auch Fragen zu den Fridays for Future“-Demonstrationen. Mit aktuellen Themen sollte man Kinder nicht alleine lassen.“

Die Kinder hätten sich wohl gefühlt. Fänden gut, ein Teil einer Bewegung zu sein, die sich für den Klimaschutz einsetzt. „Dass sich einzelne Menschen darüber echauffieren, war uns klar“, nimmt die Kita-Leiterin es gelassen. „Es sind ja ohnehin immer dieselben, die sich öffentlich so abfällig äußern.“ Einige Eltern hatten die Beleidigungen in der Facebookgruppe nicht so entspannt aufgefasst. Sie waren entsetzt darüber, dass der Ausdruck „arme Irre“ in Zusammenhang mit Kindern gepostet worden war.

Eine Gruppe von rund 50 Teilnehmern hatte sich Freitag vor dem Rathaus versammelt. Unter ihnen waren auch Mitglieder der Ortsgruppe des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC). Schüler waren diesmal nicht dabei. Noch im September waren rund 100 Demonstranten für besseren Klimaschutz auf die Straßen gegangen, die Aktion wurde damals federführend von Schülern des Gymnasiums organisiert.

„Wir hoffen, dass es weitergeht“, sagt Birgit Fischer. „Denn wachrütteln für einen besseren Umgang mit unserer Umwelt, das kann man in fast jedem Alter.“