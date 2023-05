Kita St. Michael ist neu zertifiziert

„Haus der kleinen Forscher“.

Von Stephan Singer

Wermelskirchen. Den Apfel mit allen seinen positiven Eigenschaften nahmen die Kinder der Kindertagesstätten (Kita) St. Michael in Wermelskirchen und „Purzelbaum“ in Rösrath ganz genau unter die Lupe. Mit zahlreichen Experimenten und bei vielen weiteren Aktivitäten untersuchten die Kinder mit ihren Erzieherinnen das gesunde und facettenreiche Obst.

Dieses Engagement erfolgt in den Kita systematisch mit der Zielsetzung, die Jungen und Mädchen schon früh für vielfältige naturwissenschaftliche Phänomene zu begeistern. Für diesen ausgeprägten Forschergeist wurden die Einrichtungen und ihre Kinder nun erneut durch das „Zukunft durch Innovation“ (ZDI)-Netzwerk MINT Rhein-Berg mit dem Label „Haus der kleinen Forscher“ von der gleichnamigen Stiftung ausgezeichnet. Die Wermelskirchener Einrichtung, die unter der Leitung von Kerstin Nitsche steht, wurde nun schon zum fünften Mal zertifiziert, die Rösrather Kita erhielt zum dritten Mal die Auszeichnung.

In Wermelskirchen beschäftigten sich die Kinder mit der Frucht „Vom Apfel bis zum Apfelmus“. Dabei wurde zunächst das Reifen des Obstes am Baum im Garten der Einrichtung beobachtet, im Anschluss ernteten sie die Äpfel und untersuchten diese gemeinsam. Die verschiedenen Merkmale des Apfels nahmen sie dabei ganz genau unter die Lupe und beim Aufschneiden lernten die wissbegierigen Kinder der Kita St. Michael, dass die Frucht über fünf Kammern verfügt, in denen Kerne enthalten sind.

Dann wurde probiert und überlegt, wofür die Frucht genutzt werden kann. Die eigens einberufene Kinderkonferenz beschloss, Apfelchips herzustellen und Apfelmus zu kochen. Die Kinder füllten das Apfelmus in Gläser ab, versahen es mit selbstgestalteten Etiketten und boten es auf dem Kita-Fest gegen eine Spende an. Natürlich fand das Produkt der Einrichtung reißenden Absatz und war fast sofort ausverkauft.

Die Kinder lernten die gesamte Produktionskette kennen

Damit lernten die Kinder die Produktionskette kennen – von der Ernte bis zur Vermarktung. Darüber hinaus beschäftigten sich die jungen Forscherinnen und Forscher noch mit weiteren Themen wie den Jahreszeiten, Kartoffeln, Farben und dem Fliegen. Um den jungen Forschern eine solche Themenvielfalt vermitteln zu können, unterstützt das ZDI-Netzwerk MINT Rhein-Berg die pädagogischen Fach- und Lehrkräfte mit Fortbildungen, damit diese die Kinder auf die spannenden Entdeckungsreisen mitnehmen können. Die Zertifizierung als „Haus der kleinen Forscher“ wird nach festen Qualitätskriterien vergeben, die sich am Deutschen Kindergarten-Gütesiegel und den „Prozessbezogenen Qualitätskriterien für den naturwissenschaftlichen Unterricht“ orientieren.