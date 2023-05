Kirmes erst 2024 auf neuem Dorfplatz

Das in das Pflaster vor dem Brunnen eingearbeitete Dhünn-Wappen bleibt bei der Umgestaltung des Dorfplatzes erhalten.

Die Sanierung im Ortskern von Dhünn sollte ursprünglich schon im August abgeschlossen sein.

Von Stephan Singer

Wermelskirchen. Die Neugestaltung des Dorfplatzes in Dhünn lässt auf sich warten. Das hatte Bürgermeisterin Marion Lück bereits auf der jüngsten Hauptversammlung des Verkehrs- und Verschönerungsvereins (VVV) eingestanden. Jetzt ist klar: Der ursprüngliche Plan, wonach die Sanierung im Frühjahr 2023 starten und bis zur Dhünnschen Kirmes im August dieses Jahres abgeschlossen sein sollte, ist nicht zu halten. Die Arbeiten sollen laut Stadtverwaltung Wermelskirchen nunmehr in 2024 erfolgen.

„Aktuell gibt es so viele weitreichende und breitgefächerte Projekte in und um Wermelskirchen, die viel Zeit und Personalressourcen kosten, dass wir entschieden haben, den wichtigen Umbau des Dorfplatzes auf das kommende Jahr zu schieben“, erklärt der Technische Beigeordnete Christian Pohl.

Der Dorfbrunnen kann definitiv saniert werden

Die gute Nachricht sei: Der Dorfbrunnen und der Dorfplatz im Ortskern von Dhünn können definitiv saniert werden, weil für die Erneuerung des Brunnens und die weiteren Maßnahmen insgesamt 118 000 Euro an Fördergeldern zur Verfügung stehen. Da die beantragten Fördergelder für die Umgestaltung des Dorfbrunnens laut den Förderbedingungen auch im kommenden Jahr noch abgerufen werden können, aber andere Projekte der Stadt zwingend in diesem Jahr beendet werden müssen, um die dabei einkalkulierten Fördergelder zu erhalten, ist die Erneuerung des Dorfbrunnens verschoben worden, erläutert Christian Pohl: „Der Dorfbrunnen in Dhünn ist einer der zentralen Aufenthaltsorte und außerdem Identifikation des Stadtteils. Deshalb ist es uns wichtig, dass wir genügend Personalressourcen und vor allem auch ausreichend Zeit für die Planung der wichtigen Umgestaltung zur Verfügung haben.“

Der Technische Beigeordnete blickt aus: „Da es sich um ein Projekt handelt, das vielen Menschen in Dhünn sehr am Herzen liegt und für das sie sich starkgemacht haben, beabsichtigen wir, die Planungen in den kommenden Wochen und Monaten zu konkretisieren und im Detail noch mit den Akteuren vor Ort abstimmen.“ Aktuell sieht der Fahrplan zur Umgestaltung vor, dass die Entwurfsplanung in diesem Sommer fertiggestellt ist, damit die Aufträge über den Jahreswechsel ausgeschrieben werden können und im Frühjahr 2024 die Arbeiten starten. „Die Fertigstellung zur Dhünnschen Kirmes 2024 haben wir fest im Blick“, betont Christian Pohl.

Für eine Sanierung des Dorfbrunnens hatte sich insbesondere Frank Jäger vom VVV Dhünn stark gemacht. Die Gesamtkosten des Projektes belaufen sich derzeit auf geschätzte 138 000 Euro. Geplant ist nicht nur, dass der Dorfbrunnen saniert wird, sondern auch, dass der gesamte Platz im Zuge der Maßnahmen zukunftsfähig umgestaltet wird, um dort den „Austausch der Generationen bei gemeinsamen Aktionen und Festlichkeiten zu stärken“, was auch eine Bedingung für die Fördermittel-Gewährung durch das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes NRW darstellt. Der Dorfbrunnen in Dhünn befindet sich an der Evangelischen Kirche und ist ein Hauptgestaltungselement des kleinen Platzes mit der Dorf-Eiche. Der Brunnen wird von einer Quelle gespeist, die sich etwa einen Kilometer weiter nördlich vom Dorfplatz befindet. Das Wasser wird mit Hilfe eines Rohrsystems durch eine Grünfläche und auch unterhalb der Kirche durchgeführt. Durch die Sanierung soll der Brunnen künftig wieder ausreichend Wasser erhalten.

Bei der Planung sollen die bestehenden und charakteristischen Elemente aufgegriffen werden. So bleibt das Dhünner Wappen in der Pflasterung erhalten. Da die Initiative für die Erneuerung durch Ehrenamtliche aus Dhünn angeregt wurde, die auch an der Planung mitwirken, betont die Bürgermeisterin: „Die Maßnahme soll unter anderem auch die Leistung der Ehrenamtlichen honorieren, unterstützen und wertschätzen.“

Maßnahme

Für die Umgestaltung des Dorfplatzes ist unter anderem geplant: Sanierung und Aufbereitung des Brunnens, neue Sitzmöglichkeiten, Beleuchtung des Platz-Umfeldes, Aufstellung eines Stromverteilers zur Nutzung bei Veranstaltungen, Ausbesserung der Pflasterung, Platz-Erneuerung sowie Sitzmöglichkeiten an der Dorf-Eiche.