Frühjahrskirmes: Diesmal gibt es ein Feuerwerk

An Christi Himmelfahrt geht es los. Am Kirmessonntag gibt es mit „Das Fest“ eine besondere Veranstaltung

Von Stephan Singer

Die Schausteller freuen sich schon: Gut drei Monate vor der großen Herbstkirmes findet traditionell die Frühjahrskirmes statt, die den Open-Air-Veranstaltungssommer in Wermelskirchen einläutet. Los geht’s am Christi Himmelfahrtstag, Donnerstag, 18. Mai, um 11 Uhr. Die Frühjahrskirmes endet am Sonntag, 21. Mai, gegen 22 Uhr nach dem ebenso traditionellen Verkaufsoffenen Sonntag „Das Fest“.

Besonders freuen können sich die Besucher auf den Freitag, 19. Mai: Um 22 Uhr wird dann das Feuerwerk gezündet, das bei der Herbstkirmes im vergangenen Jahr aufgrund der Trockenheit kurzfristig aus Sicherheitsgründen abgesagt werden musste, kündigt die Stadtverwaltung an.

Insgesamt 30 Kirmesgeschäfte kommen auf den Schwanenplatz und natürlich sind Autoscooter und das Kinderkarussell dabei. Zwei Fahrgeschäfte feiern Premiere auf der Frühjahrskirmes: „Hawaii Swing“ und „X-Force“. Mit dem „Hawaii Swing“ von der Familie Schaak aus Zülpich kommt ein Klassiker auf den Schwanenplatz: Es ist eine Berg- und Talbahn mit Swing-Effekt. Eine rasante Fahrt ist garantiert bei dem Rundfahrgeschäft mit seinen schwingenden Gondeln.

Am Kirmessonntag ist wieder verkaufsoffen mit „Das Fest“

Das Hochrundfahrgeschäft „X-Force“ der Familie Klinge aus Koblenz ist eine Neuheit auf den Kirmesplätzen. Das Karussell verfügt über zwei um die eigene Achse rotierende Gondeln. Insgesamt 16 Personen passen maximal in die horizontal drehbaren Gondeln.

Das Ganze dreht sich auch in einer vertikalen Achse über das gesamte Fahrgeschäft. Es gibt dabei aber keinen Überschlag, von daher garantiert „X-Force“ Spaß für die ganze Familie. Mit dem „Drive-in“, einem der größten Autoscooter Deutschlands, kommt auch in diesem Frühjahr wieder die Familie Schmidt aus Remscheid nach Wermelskirchen. Seit 1954 ist der Schaustellerbetrieb regelmäßig zu Gast in der Stadt.

Für das leibliche Vergnügen ist gesorgt auf der Frühjahrskirmes: Imbiss- und Getränkestände sind reichhaltig vorhanden. Außerdem warten kandierten Äpfel, Waffeln und Crepes auf Naschkatzen. Wer’s lieber herzhaft mag, freut sich über Fischbrötchen, Pommes Frites, Curry-Wurst, Spießbraten oder Bratwurst.

Am Kirmessonntag, 21. Mai, lädt der Stadtmarketingverein „Wir in Wermelskirchen“ (WiW) von 13 bis 18 Uhr zum Verkaufsoffenen Sonntag „Das Fest“ mit Programm in der Innenstadt ein.

Lageplan ist im Internet zu finden

Den genauen Lageplan der Kirmesgeschäfte auf dem Schwanenplatz gibt es auf der Internetseite der Stadt unter www.wermelskirchen.de