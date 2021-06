Kirchenbasar: Erlös liegt bei 13 000 Euro

Helfen

Die Besucher stöberten und kauften eine ganze Menge beim beliebten Basar am Markt.

Zum 44. Mal fand die Veranstaltung statt. Rund 120 Ehrenamtliche waren mit dabei.

Von Theresa Demski

Der konzentrierte Blick schweift aufmerksam über die Geräte, über Taschen und Porzellan. Irgendwo zwischen den unzähligen Verkaufsstücken könnte ein echtes Schnäppchen lauern. Und der Experte unter den Schnäppchenjägern weiß, wie er ihn erkennt. Willi Brust berät, wo er kann, hilft bei Unentschlossenen fröhlich nach, indem er noch Gratis-Kabel obendrauf legt und bietet auch seine Unterstützung an, sollte ein Kunde das Elektro-Gerät seiner Wahl vorher noch ausprobieren wollen. Schließlich hat der ehrenamtliche Verkäufer mindestens so viel Basar-Erfahrung wie die Schnäppchenjäger selbst.

Fast 120 Ehrenamtliche wie Willi Brust sind am Samstag im Evangelischen Gemeindezentrum am Markt im Einsatz, um die Scharen der Schnäppchenjäger, um Gemeindeglieder und flanierende Familien zu beraten und ihnen den Einkauf von Büchern und Kleidung, von Selbstgemachtem, Geschirr, Spielwaren, Taschen, Teppichen und Porzellan schmackhaft zu machen. „Viele der Ehrenamtlichen engagieren sich seit Jahrzehnten“, erzählt Carolin Beneking-Fischer vom Organisationsteam.

Wieder sind sie einsatzbereit für den traditionellen Basar – ganz unabhängig von ihrem Alter. Seit 44 Jahren lädt die evangelische Kirchengemeinde zum großen Basar ins Gemeindezentrum ein – und seit 44 Jahren sind die Schlangen vor den Türen beim Einlass in der Frühe lang. Es gibt selbst gemachten Eierlikör, warme Wollsocken und genähte Mützen, Schals und Täschchen des Nähkreises.

Dazu können die Besucher auf zwei Etagen zwischen Buchrücken und Weihnachtsdeko, zwischen Kinderspielzeug und Kleidung aus zweiter Hand stöbern. „Wir bekommen sehr viele Spenden“, erzählt Carolin Beneking-Fischer. An drei Wochenenden im vergangenen Jahr öffneten die Ehrenamtlichen des Organisationsteams das Abstelllager: „Wir wissen dann gar nicht mehr, wo wir alles unterbringen sollen“, räumt Beneking-Fischer ein. Deswegen wird vorsortiert. Was am Ende übrigbleibt, wird gespendet – an das Sozialkaufhaus und wohltätige Organisationen.

Erlös kommt Straßenkindern in Peru zugute

Der Verkaufserlös kommt seit jeher dem guten Zweck zugute. Insgesamt 13 000 Euro zählten die Ehrenamtlichen am Samstagabend nach Abzügen. Das Geld kommt Kerstin Abbas und ihrem Projekt mit Straßenkindern in Peru ebenso zugute wie der Kongo-Arbeit von Peter Gohl, Britta Wagner und ihrer Arbeit in Afrika, der Katastrophenhilfe in Indonesien, dem Kindergarten in der afrikanischen Partnergemeinde Potchefstroom, der Diakonie in Kosovo und dem Armin Hoppmann-Kinderheim in Geita.