Der Kirche gehen die Pfarrer aus

Gemeinde

+ © Mittelstädt Das Gemeindehaus in Tente-Herrlinghausen. Bis Ende der Ausschreibungsfrist am 6. Februar ging keine Bewerbung für die Pfarrstelle in Tente ein. Deshalb wird jetzt erneut ausgeschrieben. © Mittelstädt

Seit Juli vergangenen Jahres sucht die Evangelische Gemeinde einen Pfarrer - vergebens.

Von Karsten Mittelstädt

Ende Juni vergangenen Jahres verabschiedete sich Pfarrer Heiko Poersch herzlich von seiner Gemeinde in Tente. Immerhin war er zehn Jahre lang Seelsorger der evangelischen Gemeinde in Tente. Seither sucht die Wermelskirchener Kirchengemeinde einen Nachfolger für die Pfarrstelle in Tente. Bislang vergebens. Am 16. Januar hatte das Presbyterium die Stelle erneut im Amtsblatt ausgeschrieben. Doch die dreiwöchige Frist bis zum 6. Februar verstrich, ohne dass sich ein Bewerber auf die Stelle gemeldet hätte. „Das ist nicht ungewöhnlich“, sagt Pfarrer Ulrich Seng, Vorsitzender des Presbyteriums. Denn Wermelskirchen ist nicht allein mit dieser Situation. „Das ist deutschlandweit so“, erklärt Seng. Die Zahl der Theologiestudenten habe in den vergangenen Jahren stark abgenommen. „Wir haben insgesamt nicht mehr genug Pfarrer.“

Über die Gründe kann nur spekuliert werden. Jedenfalls sei es nicht so wie beispielsweise bei angehenden Ärzten, die lieber in Großstädten praktizieren, als eine Praxis auf dem Land zu übernehmen. „Das ist bei uns nicht so. Nicht jede Pfarrstelle in einer Großstadt ist automatisch attraktiv, und es gibt viele interessante Stellen im ländlichen Bereich.“ Von einem Großstadt-Land-Gefälle könne man nicht sprechen.

Der Mangel an Pfarrern biete aber auch Chancen, sagt Seng. „Ältere Pfarrer haben die Möglichkeit, noch einmal eine neue Aufgabe zu übernehmen. Das war früher kaum möglich.“ Bestes Beispiel für jemanden, der eine solche Gelegenheit genutzt hat, ist Pfarrer Poersch selbst. Er hatte sich vorgenommen, sich noch vor seinem 50. Geburtstag einer neuen Herausforderung zu stellen und trat im August vergangenen Jahres nach fast 13-jähriger Tätigkeit in Wermelskirchen eine Vollzeitstelle im saarländischen Dudweiler-Herrensohr, nahe der französischen Grenze an.

Pfarrer Heiko Poersch nutzte die Chance, die sich ihm bot

Der Wunsch, in die Nähe von Konstanz zu ziehen, weil dort die familiären Wurzeln liegen, bestand bei ihm und seiner Frau Christiane schon länger.

Die Gemeinde schrieb daraufhin die Stelle aus. Im Herbst vergangenen Jahres bewarb sich auch ein Pfarrerehepaar. Doch man kam nicht überein, die Bewerber, die sich die Vollzeitstelle teilen wollten, zogen zurück. „Das passiert bei Bewerbungsverfahren ja aus den unterschiedlichsten Gründen, dass sich Bewerber doch noch anders entscheiden“, sagt Seng. Das Presbyterium beschloss daraufhin, die Aufgabe nur noch als 75-Prozent-Stelle auszuschreiben, doch darauf meldete sich niemand. „Wir werden die Stelle des Pfarrers in Tente in Kürze wieder ausschreiben“, kündigt Seng an. Dann aber wieder als Vollzeitstelle.

Für die Gemeinde in Tente habe die monatelange Vakanz kaum Auswirkungen - eher schon auf die übrigen Pfarrer und Pfarrerinnen Wermelskirchens, die im Wechsel die Vertretung übernehmen. Feste Ansprechpartnerin für Tente ist Pfarrerin Almuth Conrad, die neben ihrem eigentlichen Pfarrbezirk Burg-Hünger auch Tente betreut.

Die Gemeindearbeit in Tente übernehmen die Pfarrer

Beerdigungen, Taufen, Trauungen und Gottesdienste übernehmen alle Seelsorger im Wechsel. Dass die Konfirmationen in Tente ohne Störung weiterlaufen, ist Diakonin Beatrix Fischer zu verdanken. Sie ist voll ordiniert, kann also die Aufgaben übernehmen. Beatrix Fischer führt schon seit Juli 2016 den

BEZIRK TENTE VERTRETERIN Pfarrerin Almuth Conrad, P (02196) 2177, ist Ansprechpartnerin, solange die Pfarrstelle unbesetzt ist. PRESBYTER Die Presbyter in Tente sind Angelika Hinz, Anja Röder, Monika Schäffer, Wolfram Wendland. GOTTESDIENST Immer sonntags um 10.15 Uhr, Gemeindehaus.

Konfirmandenunterricht durch und wird auch die neuen Konfirmanden in diesem Jahr übernehmen. „Schmerzlich ist es für die Presbyter in Tente, die ohne Pfarrer keinen direkten Ansprechpartner haben“, sagt Ulrich Seng.