Kings Of Floyd punkten mit viel Liebe zum Detail

Coverband überzeugte das Publikum in der ausverkauften Katt.

Wer seinen Pink-Floyd-Coverabend mit „Shine On You Crazy Diamond“ eröffnet, kann nicht viel falsch machen. Wenn man sich zudem auf die goldene Ära der Prog-Giganten aus London konzentriert und ein eindrucksvolles Licht- und Sound-Gewand samt Multimedia-Backdrop im Gepäck hat, erhöht die Chancen auf einen großartigen Abend. Und wer dann noch über das notwendige Handwerkszeug verfügt, um die vielschichtigen Meisterwerke der Band um den heutzutage leider in antisemitische Abgründe abgetauchten ehemaligen Bassisten und kreativen Kopf Roger Waters interpretieren zu können – der darf sich über enthusiastische Reaktionen in der ausverkauften Kattwinkelschen Fabrik freuen. Wie gut, dass Pink Floyd weit mehr als nur Roger Waters gewesen sind. Und beim Konzert der Kings Of Floyd am Donnerstagabend ist von etwaigen Kontroversen ohnehin nichts zu spüren.

Die Band zeigt ihre Liebezur Musik von Pink Floyd

Denn hier steht ganz klar die Liebe zur Musik der 1965 gegründeten Band im Mittelpunkt. Die deutsch-britisch-niederländische Cover-Band zählt nicht ohne Grund zu den bekanntesten Pink-Floyd-Tribute-Bands. Sie überlassen nichts dem Zufall, auch in Sachen Bühnenshow wird nicht gekleckert, sondern richtig geklotzt. Im Hintergrund ist eine Mauer zu sehen – aber nicht die Another-Brick-In-The-Wall-Mauer von „The Wall“, sondern eine mit einem riesigen Abflussrohr in der Mitte, auf dem wiederum eindrucksvolle Videos laufen. Bei „Shine On. . .“ etwa junge Frauen auf Blumenwiesen oder bei „The Dogs Of War“ von „The Momentary Lapse Of Reason“ ein kläffender Schäferhund.

Zusammen mit der opulenten Lightshow und der perfekt gespielten Musik ergibt das ein hypnotisches Gesamtkunstwerk, dessen Sogkraft man sich nur schwer entziehen kann.

Damit dieses Spektakel kann vor allem nur durch hervorragend aufeinander eingespielten Musiker funktionieren. Gitarrist Maurus Fischer hat seinen David Gilmour offensichtlich mit der Muttermilch aufgesogen, das irre Element dessen Vorgängers Syd Barret braucht er gar nicht, um begeisterten Jubel zu ernten. Und auch Sänger und Gitarrist Mark Gillespie punktet direkt mit der Ansage „So many lovely people in Wermelskirchen“, ehe er in den quasi-solistischen Anfangsteil des Meisterwerks „Mother“ von „The Wall“ einsteigt. Im Hintergrund ist dabei ein riesenhaftes Auge zu sehen, was befremdlich und passend zugleich wirkt.

Den Rest erledigen die Songs. Dass Songs wie „Have A Cigar“, beide Teile von „Another Brick In The Wall“, „Time“ oder „Wish You Were Here“ zu den besten Rock-Songs gehören, steht aber außer Frage. Schön, Songs wie diese – und noch viele mehr – noch einmal von einer so spielfreudigen und mit der Liebe zum perfekten Detail gesegneten Band präsentiert zu bekommen. Entsprechend laut war auch der Applaus des begeisterten Publikums nach jedem Song. -wow-