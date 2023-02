Kinderstadt: Karten gibt es ohne Los

Anmeldungen für den Ferienspaß in der Katt sind ab 27. Februar möglich.

Wermelskirchen. Bis sich die Wermelskirchener Jugend wieder in der Kinderstadt in und um die Kattwinkelsche Fabrik tummeln wird, dauert es zwar noch etwas. Es gibt aber jetzt schon gute Nachrichten für alle Kinder, die bei der Kinderstadt 2023 dabei sein wollen.

Denn die geplante Verlosung für die Teilnahmeplätze muss nicht stattfinden. Das teilt die Stadtverwaltung am Montag mit. Das heißt: Alle Kinder, die bisher von ihren Eltern schon zur Verlosung angemeldet worden sind, können an dem Ferienprojekt vom 26. Juni bis 7. Juli, das vom Amt für Jugend, Bildung und Sport der Stadt in der Katt organisiert wird, teilnehmen.

Anmeldezeiten stehen schon fest

Eine kleine Hürde gibt es aber noch, um am Abenteuer „Kinderstadt 2023“ teilnehmen zu können: Jetzt müssen die Sorgeberechtigten die Kinder endgültig und kostenpflichtig für die Ferienaktion in der Kattwinkelschen Fabrik anmelden. Das ist im Raum 15 im ersten Obergeschoss der Kattwinkelschen Fabrik in der Kattwinkelstraße 3 möglich – und zwar an folgenden Tagen:

Montag und Freitag, 27. Februar und 2. März, von 11 bis 18 Uhr sowie Dienstag bis Donnerstag, 28. Februar bis 2. März, von 8 bis 15 Uhr. Zur Anmeldung werden ein Personalausweis der Sorgeberechtigten, gegebenenfalls ein Stadtpass, und das entsprechende Teilnahmeentgelt (110 Euro pro Teilnehmerin / Teilnehmer, beziehungsweise Kind inklusive Frühbetreuung) in bar benötigt.

Weitere Fragen beantwortet Mirjam Rinner vom Team der Kattwinkelschen Fabrik unter Tel . (0 21 96) 7 10-5 82.