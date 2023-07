Kinderstadt hat eigene Sparkasse

Annika Gross (r.), Marketing-Mitarbeiterin der Sparkasse, kümmert sich um die Kinderstadt-Sparkassse und ist der Kinderstadt auch persönlich eng verbunden. Rahel Setzer und Tim Ritscher sind in der zweiten Woche mit dabei.

Azubis der echten Stadtsparkasse helfen.

Von Wolfgang Weitzdörfer

Wermelskirchen. Die Kinderstadt auf dem Gelände der Kattwinkelschen Fabrik ist mit etwa 180 Kindern richtig groß. In und um die Bogenbinderhalle können sich Mädchen und Jungen austoben – aber auch einmal ins wirkliche Leben hineinschnuppern: mit Stadtrat, Bürgermeister, Werkstätten und einer Sparkasse. Die findet sich am hinteren Ende der Bogenbinderhalle, das große rot-weiße Logo ist bis zum Eingang zu sehen. Zu einer funktionierenden Stadtgesellschaft gehört eben auch die Möglichkeit, verdientes Geld anzulegen – und für viele Kinder ist die Sparkasse in der Kinderstadt ein beliebter Arbeitgeber.

Sie war als Kind und als Azubi und ist nun als Betreuerin dabei

Annika Gross, Marketing-Mitarbeiterin der Stadtsparkasse: „Die Stadtsparkasse Wermelskirchen ist schon seit Anfang der Kinderstadt mit dabei“, sagt sie und ergänzt: „Ich war als Kind schon bei der Kinderstadt, dann war ich als Auszubildende hier präsent – und heute betreue ich die Azubis.“

Es sind immer die Azubis im zweiten Ausbildungsjahr, die bei der Kinderstadt als Betreuer dabei sind. „Sie wechseln sich ab, so dass jeder eine Woche dabei ist“, sagt Annika Gross. In dieser Woche sind es Rahel Setzer und Tim Ritscher. Den 19-Jährigen habe es überrascht, dass die Kinder so gut mitmachen würden. „Ich finde auch das Konzept großartig, dass die Kinder fast alles selbst entscheiden können.“

Auch seine 20-jährige Kollegin freut sich: „Ich kannte das vorher gar nicht, auch als Kind nicht.“ Es sei besonders schön, dass die jungen Einwohner so viel Spaß und Freude an ihrer Stadt hätten. „Wir haben im normalen Berufsalltag zwar hauptsächlich mit Erwachsenen zu tun – aber die Kinder machen richtig gut mit, stellen Fragen und nutzen die Angebote ihrer Sparkasse“, sagt Rahel Setzer.

Annika Gross betont noch einmal die Bedeutung der Kinderstadt für Wermelskirchen: „Ich finde es wichtig, dass sie noch bekannter wird. Wenn ich hierherkomme – ich bin immer wieder für die eine oder andere Stunde hier –, dann komme ich auf das Katt-Gelände und sehe nur strahlende Kindergesichter.“

Auch die Arbeit der ehrenamtlichen Helfer könne gar nicht hoch genug bewertet werden. „Es ist so toll, mit welcher Freude und Hingabe man hier mitarbeitet, um den Kindern zwei schöne Wochen zu verschaffen“, sagt Annika Gross. Die Kinder müssten nicht arbeiten, sie könnten auch einfach einmal einen Tag lang die Sonne genießen. „Aber wir können uns beispielsweise morgens nach der Bürgerversammlung nicht über zu wenig Nachfrage beschweren. Die Sparkasse ist auch in der Kinderstadt eine beliebte Arbeitsstelle.“

Eigentlich hat die Stadtsparkasse jedes Jahr einen Weltspartag für die Kinderstadt veranstaltet. Den hat man durch einen Tag der offenen Tür ersetzt. Da wolle man den Kindern die Möglichkeit geben, hinter die Kulissen der Sparkasse zu blicken. „Und ein Geschenk gibt es auch noch“, sagt Annika Gross.