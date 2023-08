Kinderschutzbund will bedürftige Familien erreichen

Bei der Mitgliederversammlung freut sich das Team über die gute Entwicklung des Kleiderladens.

Von Theresa Demski

Wermelskirchen. Mit gemischten Gefühlen blickt der Vorstand des Kinderschutzbundes auf das vergangene Jahr zurück: Auf der einen Seite steht die gute Entwicklung des Kleiderladens, berichtet Vorsitzender Ludwig Fein während der Jahreshauptversammlung im Haus der Begegnung. Auf der anderen Seite allerdings falle es dem Kinderschutzbund zunehmend schwerer, die finanzielle Unterstützung zielgenau zu bedürftigen Kindern und Familien zu bringen.

„Wenn wir die Statistik ernst nehmen, dann gehen wir davon aus, dass 900 Kinder in Wermelskirchen in Familien leben, die Sozialhilfe bekommen“, sagt Fein. Bekanntlich seien die finanziellen Möglichkeiten in diesen Familien sehr begrenzt. Und genau dort wolle man als Kinderschutzbund helfen. „Aber aus Datenschutzgründen können wir über das Sozialamt keine Unterstützung anbieten“, sagt Fein.

Der Verein Radieschen hatte während seiner Jahreshauptversammlung bereits ähnliche Probleme formuliert: Es gebe genug Geld, aber kaum Anträge. Der Kinderschutzbund sieht sich vor ähnlichen Herausforderungen. „Aber wir hören genau hin und versuchen es weiter“, sagt Fein und berichtet von der Übernahme von Sportvereinsbeiträgen und Musikunterricht.

Auch die Jugendfreizeit der Kattwinkelschen Fabrik im Sommer habe man unterstützt, Spenden an die Ärztliche Kinderschutzambulanz und das Kinderhospiz geleistet, Klassenfahrten unterstützt. Auch bei dem Ausbau der Terrasse beim CVJM-Hünger habe der Kinderschutzbund einen finanziellen Zuschuss gegeben.

Einnahmen haben sich deutlich verbessert

Denn auch der Kinderschutzbund kann sich über ein starkes Einnahme-Jahr freuen. „Die Umgestaltung im Kleiderladen und unser neues Schaufenster wirkten sich positiv auf den Zulauf aus“, berichtet Fein, „so dass sich auch unsere Einnahmen verbessert haben.“ Nach den massiven Problemen, die der Verein während der Corona-Zeit gehabt habe, habe sich die finanzielle Situation deutlich entspannt. Miete, Steuern, Gebühren und die Reinigung würden allerdings einen Teil des Geldes sofort wieder auffressen. Auch die gestiegenen Energiekosten hätten sich bemerkbar gemacht. Durch eine Umstellung auf LED-Technik bei der Beleuchtung und eine gezielte Steuerung von Heizung und Heizkörpern, seien die Energiekosten aber konstant gehalten worden.

Positiv sei auch die gute Vernetzung für Kinder und Jugendliche in Wermelskirchen, befindet Fein. Der Kinderschutzbund arbeite auch eng mit dem Kinderbereich der Katt zusammen, um gerade im Bereich Bildung, Chancengleichheit und sozialer Bindung Aktionen für die Kinder anzubieten und auszubauen. Mit dem Verein „Radieschen“ und der Stadt hat der Kinderschutzbund im Advent eine zweite Auflage des „Wunschbaums“ umgesetzt.

Und zum Weltkindertag in der Katt waren Hunderte Besucher gekommen. Für die nächste Auflage stehen die Ehrenamtlichen bereits in den Startlöchern: Am 24. September findet von 13 bis 17 Uhr der nächste Weltkinderkindertag des Kinderschutzbundes in der Kattwinkelschen Fabrik statt.