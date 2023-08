Kinder und Pferde bilden beim Reiten eine Einheit

Der Reit- und Fahrverein Dhünn richtete zum ersten Mal ein Feriencamp aus.

Von Susanne Koch

Wermelskirchen. In der Reithalle herrscht reger Betrieb. Eine Frau zieht ihre Bahnen rund um die Halle, sie reitet im Schritt und trabt schließlich an. Eine andere Frau lässt ihr braunes Pferd an der Longe kreisen, im Laufschritt trab. Und Reitlehrerin Georgia Kallert geht auf ein gesatteltes Pony zu, das von einem Jungen geführt wird. Er bekommt jetzt Logierunterricht.

Er gehört zu den Kindern und Jugendlichen, die am kommenden Wochenende ihre Reitprüfung machen werden. „Das ist einer unserer beiden Quotenjungs, einer in der vergangenen Woche, und dieser hier macht in dieser Woche sein Reitabzeichen“, sagt Linda Conrad, die zweite Vorsitzende des Reit- und Fahrvereins Dhünn.

Der Reit- und Fahrverein Dhünn wurde 1967 gegründet. Auf 3500 Quadratmetern sind die beiden Reithallen, die Pferdeboxen und das Außengelände untergebracht. Die zum Reitstall gehörenden Wiesen noch einmal auf weiteren fünf Hektar. „Hier stehen 35 Ponys und Pferde in den Stallungen“, sagt Linda Conrad. „So haben alle Pferdebesitzer und auch unsere Reitschüler eine Menge Platz, nur sehr selten wird es knubbelig.“

Erstmalig wurde in der vergangenen Woche ein Feriencamp angeboten. „Es war schnell gefüllt durch Mund-zu-Mund-Propaganda, bewerben mussten wir es gar nicht“, sagt Linda Conrad. Und die Reitlehrerin Georgia Kallert ergänzt: „Reiten ist bei Kindern derzeit heiß begehrt.“

Zwölf Kinder von vier bis zwölf Jahren haben vergangene Woche mitgemacht, immer von 8.30 bis 14 Uhr. „Wir haben sogar einen gemeinsamen Ausritt veranstaltet und einen Geschicklichkeitswettbewerb, bei dem wir die Ponys geschmückt haben. Auch ein kleines Reitturnier mit den Ponys und mit Hobby-Horses (Steckenpferden) stand auf dem Programm“, sagt Georgia Kallert.

„Sieben Kinder haben am Ende das Reitabzeichen absolviert. 10 bis 6 sind die Abstufungen, die abgelegt wurden. Bis 6 sind Motivationsabzeichen, vergleichbar mit dem Seepferdchen. Wer im Turniersport weiterkommen will, der braucht das Abzeichen fünf.“

+ Reitlehrerin Georgia Kallert und Linda Conrad, 2. Vorsitzende des Reit- und Fahrvereins Dhünn, mit der siebenjährigen Enni. © Doro Siewert

Für das Reitabzeichen 10 müssen die Reiter an der Longe Schritt reiten und traben, für das 9er-Reitabzeichen gilt freies Reiten im Schritt, Trab und Galopp, für das Reitabzeichen 8 muss zusätzlich ein Geschicklichkeitsparcours absolviert werden, das 6er-Reitabzeichen enthält eine kleine Dressuraufgabe.“ Dazu komme theoretisches Wissen. „Für das Reitabzeichen 5 müssen die Jugendlichen ein E-Springturnier (85 Zentimeter) absolvieren und ein E-Dressur-Reitprogramm.

Reitunterricht sollten Kinder normalerweise erst ab sechs oder sieben Jahren bekommen“, sagt Georgia Kallert. „Doch wir hatten eine Vierjährige dabei, der das Reiten augenscheinlich im Blut liegt“, sagt Linda Conrad. „Sie hat immerhin das Reitabzeichen 10 absolviert. Andere sitzen mit sechs, sieben Jahren noch nicht so gut im Sattel.“

Der Quotenjunge in der Halle trabt jetzt auf seinem Pony, das immer noch an der Longe geführt wird. Und dann lässt er die Zügel los und hebt beide Arme über den Kopf. Sein Sitz ist dabei gut. „Das macht er schon sehr, sehr gut“, sagt Linda Conrad.

„Wir planen schon unser nächstes Feriencamp“, sagt Georgia Kallert. „Eventuell findet es schon in den Herbstferien statt, vielleicht aber auch erst im kommenden Sommer.“ Die Mitglieder des Reit- und Fahrvereins sind froh, dass sie jetzt wieder das Reitabzeichen anbieten können. „Das hatte wegen Corona nicht stattgefunden“, sagt Linda Conrad. „Die Kleinen sind von Petra Spitzer geprüft worden.“

Hintergrund

Der Reit- und Fahrverein Dhünn-Neuenhaus – neben dem Jägerhof – besitzt vier Schulpferde. Die Reitlehrerin Georgia Kallert hat zwei weitere Ponys und ein Pferd mitgebracht, die für den Unterricht genutzt werden. Der überwiegende Teil der 35 Pferde ist privat untergestellt. Reitstallbesitzer ist Rüdiger Koch, Tel. 0179-7768304.

Kommentar von Susanne Koch: Verantwortliches Tun

+ susanne.koch@rga.de © Christian Beier

Kinder und Jugendliche, die sich in einem Reitstall aufhalten, lernen eine ganze Menge – fast nebenbei. Sie lernen, sich für die Ponys und Pferde verantwortlich zu fühlen, sie lernen sie zu putzen, die Hufe auszukratzen, zu satteln und zu führen. Sie lernen soziales Verhalten den anderen Kindern und Jugendlichen im Stall gegenüber. Sie lernen viel über Pferde und natürlich auch das Reiten. So ist ein Reitstall auch immer eine Schule fürs Leben.

Nicht alle Kinder, die früh reiten lernen, bleiben lebenslänglich dabei. Sie haben aber wichtige Jahre ihres Lebens im Stall verbracht. Und da eben haben sie vieles nebenher eingeübt und gelernt. Kinderreiten ist derzeit heiß begehrt. Da ist es sehr gut, dass der Reit- und Fahrverein Dhünn jetzt mit der Pferdewirtin und Reitlehrerin Georgia Kallert eine Frau in der Gruppe hat, die sich speziell aufs Reiten spezialisiert hat und jetzt noch einmal mit einer Ergänzung zum Kinderreiten ihre Lizenz verlängert hat.