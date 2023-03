„Kinder- und Jugendarbeit ist ein Prozess“

Jugendreferentin Katja Töbelmann blickt nach drei Jahren Corona zurück und wirft einen Blick nach vorn

Von Wolfgang Weitzdörfer

Frau Töbelmann, inwiefern haben die drei Jahre Corona die Jugendlichen verändert?

Katja Töbelmann: Im offenen Bereich der Kinder- und Jugendarbeit merken wir klar, dass die psychische Belastung der Kinder und Jugendlichen – unsere Zielgruppe ist im Alter von sechs bis etwa 21 Jahren – zugenommen hat. Sie sind ein bisschen unselbstständiger, weniger selbstbewusst oder offen und interaktiv – sie sind weniger in Action. Diese Phase zeichnet sich doch durch Ausprobieren aus, einfach durch Machen und Tun – und das ist deutlich weniger geworden. Das Erleben ist auch anders geworden. Der Liebeskummer ist jetzt nicht mehr „nur“ der Liebeskummer – er ist das einschneidende Erlebnis, das zunehmend belastender ist, um ein Beispiel zu nennen. Unsere Theorie dazu ist – natürlich nicht wissenschaftlich belegt –, waren zwei oder drei Jahre eingeschränkt, was ihre sozialen Kontakte anbetrifft. Vereine und andere Gruppierungen waren eingeschränkt, die Kinder und Jugendlichen konnten ihr Verhalten nicht innerhalb ihrer „peer group“ ausprobieren. Unsere Zielgruppe ist oft finanziell auch nicht so gut ausgestattet – und dadurch doppelt getroffen. Denn wenn man zu viert – Mutter, Vater und zwei Kinder – in einer 60-Quadratmeter-Wohnung ein Jahr lang „eingesperrt“ ist, ist das etwas ganz anderes, als wenn man in einem Einfamilienhaus wohnt. Die Benachteiligungen, die ohnehin schon durch die Ungleichheit bestehen, haben somit natürlich auch Auswirkungen auf die jungen Menschen.

Welche Altersgruppe betrifft das besonders?

Töbelmann: Da kann man tatsächlich sagen, dass es alle Altersgruppen gleichermaßen betrifft. Es hat überhaupt nichts mit dem Alter zu tun – eher mit den Rahmenbedingungen und den sozialen Strukturen zu Hause und im privaten Umfeld.

Wie kann man dem begegnen?

Töbelmann: Die Kinder- und Jugendarbeit hat sich ja schon während der Pandemie verändert und entwickelt sich immer weiter. Unsere Mitarbeitenden mussten ja ganz neue Wege erarbeiten, um mit den Kindern und Jugendlichen im Kontakt zu bleiben. Die Kollegin aus der Jugendgerichtshilfe ist etwa mit ihren Jugendlichen spazieren gegangen – etwa einmal rund um die Katt. Die Mitarbeitenden des Kindertreffs sind mit einem Bollerwagen voller Snacks – wie für ein Picknick – und einer kleinen Gruppe von Kindern zu anderen Kindern an die Haustür gegangen, um dort eine Limo zu trinken. Das sind Aktionen, die helfen, den Kontakt zu behalten – und das ist vom Alter her ganz unterschiedlich wie man das macht. Im Jugendtreff gab es etwa Zoom-Treffen, bei denen sich eine Mädelsgruppe zum Online-Beauty-Abend getroffen hat – mit Gurkenscheiben und einer Maske im Gesicht. Was wichtig ist, ist die soziale Interaktion zu forcieren, Kontakte stattfinden lassen zu dürfen – die Jugendlichen also zu motivieren, Angebote wahrzunehmen. Unter normalen Umständen heißt es: Der Jugendtreff ist von 14 bis 21 Uhr geöffnet. Jetzt müssen wir sagen: Es ist geöffnet, wir bieten das-und-das an – wer kommt? Also konkrete Angebote und Anreize zum Vorbeikommen schaffen.

Wird sich auch die Jugendarbeit dadurch verändern?

Töbelmann: Kinder- und Jugendarbeit ist ein Prozess. Es sind Dinge und Aktionen entstanden, die wir weiterführen werden, weil sie sich bewährt haben. Im CVJM-Hünger hat die Jugendgruppe etwa während der Pandemie über Fördergelder einen riesigen Feuertopf angeschafft, um mitten im Winter sich draußen treffen zu können. Das haben die weitergeführt, weil es offensichtlich richtig gut angekommen ist. Es sind immer wieder Projekte, die während Corona entstanden sind, und die nun eben fortgeführt werden – Kinder- und Jugendarbeit lebt von Partizipation: Wenn die Bock darauf haben, dann machen wir das eben auch!

Wie sind Ihre Erfahrungen mit den öffentlichen Hilfen – von Bund oder Land – gewesen?

Töbelmann: Es gab 2021 und 2022 Bundes- und Landesprogramme für die Kinder- und Jugendarbeit. Wir Kommunen haben diese Fördermittel für einzelne Projekte auf Antrag an Träger ausgezahlt – das war eine sehr niederschwellige Hilfe, da die Genehmigung an unseren eigenen Kinder- und Jugendförderplan angelehnt war. Das hat richtig gut funktioniert. Was nicht gut geklappt hat, war, dass im September die Info kam, dass sofort beantragt werden kann, das Geld aber bis Ende des Jahres ausgegeben werden musste. Das ist in einer Situation, in der das Ehrenamt nicht arbeiten darf oder kann und auch die Festangestellten durch die Belastungen deutlich geschwächt sind, natürlich alles andere als leicht. Außerdem mussten es neue und zusätzliche Angebote sein – und dann stampfen Sie mal innerhalb von zwei oder drei Monaten so ein neues Angebot aus dem Boden! Das war ein echt holpriger Start – am Ende hat die Regierung aber entschieden, dass die Gelder von 2021, die nicht ausgegeben wurden, nach 2022 mitgenommen werden konnten. Und dann sind einige richtig gute Projekte entstanden. Etwa ein offenes Singprojekt mit Abschlusskonzert, Besuche in der Trampolinhalle Wuppertal oder das Einstudieren und Aufführen eines Kinder-Weihnachtsmusicals.

Welches Fazit ziehen Sie?

Töbelmann: Aus Sicht der Kinder- und Jugendhilfe waren die Gelder eine gute Anschubhilfe für Projekte, die man immer schon mal machen wollte. Ich persönlich hätte mir für Wermelskirchen gewünscht, dass es noch ein weiteres Jahr „Aufholen nach Corona“ gegeben hätte. Denn aus Sicht der Fachkräfte läuft jetzt alles wieder normal – und man hätte mit der Unterstützung noch einmal in größerer Ruhe nachdenken können, wie man die eingangs erwähnten Defizite weiter stärken kann. Aber aus Sicht der Geldgeber kann ich natürlich auch verstehen, dass man sagt: Irgendwann ist es mit dem Aufholen auch mal gut.

Gibt es auch Jugendliche, die wegen der Auswirkungen von Corona durch das Raster gefallen sind?

Töbelmann: Das ist schwer zu sagen. Denn natürlich wird es Kinder oder Jugendliche gegeben haben, die durchs Raster gefallen sind. Wenn man die Schulen fragt, kann man das eher beurteilen, weil es eben eine Schulpflicht gibt – unsere Angebote sind ja freiwillig. Und die, die eventuell durchs Raster gefallen sind, waren vorher auch nicht bei uns – deswegen kann ich da nicht sagen, ob das viele sind. Und von denen, die uns bekannt sind, sind vereinzelt welche weggeblieben für eine Zeit – aber sie sind immer wieder zurückgekommen.

Welche Lehren kann man aus Corona ziehen?

Töbelmann: Es ist deutlich geworden, wie wichtig es ist, dass die Mitarbeitenden in der Kinder- und Jugendförderung nah an ihrer Zielgruppe sind. Um ihre Bedürfnisse und Belange berücksichtigen und nach Möglichkeit an Entscheidungsprozessen teilhaben lassen zu können. Je näher man an der Zielgruppe dran ist, umso besser ist es. Nicht, dass das vorher nicht passiert wäre, aber es ist durch die Pandemie noch einmal richtig deutlich geworden.

Offener Treff

In der Kattwinkelschen Fabrik befinden sich der offene Kinder- und Jugendbereich sowie die Jugendkunstschule. Das Angebot richtet sich an Kinder und Jugendliche zwischen fünf und 18 Jahren.

Der offene Treff für Jugendliche ist von Dienstag bis Freitag von 14 bis 21 Uhr und für Kinder von Montag bis Freitag von 13 bis 19 Uhr geöffnet.

www.wermelskirchen.de/leben/jugend/kattfabrik