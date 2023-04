Kinder toben sich in den Ferien aus

Der Dabringhauser Turnverein bietet in beiden Osterferienwochen Bewegung für Grundschüler an.

Von Theresa Demski

Wermelskirchen. Kaum ist das Startzeichen gefallen, rennt Finjus sofort los. Der Siebenjährige umrundet die Pylone, klatscht dann Isabelle ab und atmet erstmal tief durch. „Ich spiele sonst Fußball“, erzählt er. „Laufen bin ich gewöhnt“. Das geht vielen Kindern an diesem Montagmittag in der Mehrzweckhalle in Dabringhausen ähnlich. Der Dabringhauser Turnverein (DTV) hat zum Ferienprogramm eingeladen. 20 Grundschüler können sich zwei Tage lang austoben. „Natürlich sind viele Kinder aus unserem Verein dabei“, weiß Trainer Dietmar Weber. Aber weil der DTV für das Ferienprogramm ganz bewusst auch Werbung an der Grundschule gemacht hat, haben sich auch Kinder angemeldet, die mit Vereinssport sonst wenig am Hut haben. „Sie können in den Ferien mal reinschnuppern und feststellen, ob sie nicht Lust haben, wiederzukommen“, sagt Dietmar Weber.

In der großen Halle hat er gemeinsam mit Trainerkollegin Christina Schmolke ein Turnparadies für Kinder aufgebaut. An vielen verschiedenen Stationen können sich die Grundschüler auspowern. Drei Stunden lang gestalten Dietmar Weber und Christina Schmolke das Ferienprogramm für die Kinder. „Dabei setzen wir auf viel Freiheit“, sagt Weber und deutet auf den Parcours. Nach dem Aufwärmen entscheiden die Jungen und Mädchen selbst, an welcher Station sie sich besonders wohlfühlen.

Das Ferienprogramm beim DTV wird vom Landessportbund gefördert: „Wir schreiben ein Konzept und beantragen die Gelder“, erklärt Weber. Von der finanziellen Unterstützung profitieren die Kinder im Ferienprogramm genauso wie die Vereinskinder. „Das Geld macht es uns auch möglich neue Geräte wie die Hulahoop-Reifen anzuschaffen“, erklärt der Trainer. Gleichzeitig sollen so alle Familien die Möglichkeit bekommen, ihre Kinder bei den „Extrazeit-Kursen“ in den Osterferien anzumelden.

In der Halle haben sich die Kinder inzwischen auf Entdeckungstour gemacht. Sie schaukeln an den Seilen, balancieren über die Bänke, klettern über Kästen. Den einen fällt der Parcours deutlich leichter, andere haben ein bisschen zu kämpfen. „Hauptsache die Kinder haben Spaß an der Bewegung“, sagt Dietmar Weber.

Wenn Kinder Unterstützung brauchen, sind Christina Schmolke und Dietmar Weber schnell zur Stelle – und beobachten zufrieden, wie die Kinder eigene Hürden und Grenzen überwinden. „Ich wünsche mir, dass die Kinder heute Abend ganz zufrieden sind mit dem, was sie geschafft haben“, sagt die Trainerin und sieht dabei zu, wie sie die nächsten Kästen erklimmen.