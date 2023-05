Kinder toben beim Stadtteilfest

Tura Pohlhausen und die Kita Am Ecker hatten anlässlich des Wermelskirchener Jubiläums eingeladen.

Von Sabine Naber

Wermelskirchen. Erstmals war am Samstagnachmittag auch die städtische Kita Am Ecker dabei, als auf dem Rasensportplatz Pohlhausen zum Stadtteilfest eingeladen wurde.

„Anlass ist die 150-Jahr-Feier unserer Stadt, die vor 150 Jahren die Stadtrechte bekommen hat“, sagt Dirk Hohlmann, Geschäftsführer des Fußballvereins Tura Pohlhausen. Zu drei Initiativen – auch der Tura-Tennisverein war mit im Boot – habe man ein Konzept entwickelt, um den Gästen viel Abwechslung bieten zu können. „Es ist eine tolle Sache, wenn man so ein Fest gemeinsam organisiert, die Arbeit auf viele Schultern verteilen kann. Das muss dringend wiederholt werden“, befand die Kitaleiterin Karin Bertrams mit Blick auf die vielen Besucher. Sie freute sich darüber, wie gut das gemeinsam vorbereitete Fest angekommen ist. Sankt Martin habe man zum ersten Mal auf der Anlage feiern dürfen. So sei der Kontakt mit den beiden Sportvereinen entstanden. „Und heute sehen wir den Erfolg.“

Bei herrlichem Frühlingswetter wurde es auf dem Rasenplatz am Silberberg dann auch schnell voll. Neben einer imposanten Hüpfburg und einer Fußball-Torwand – dort konnte gemessen werden, in welcher Geschwindigkeit der Ball ins Tor sauste – gab es für die Kinder viele Möglichkeiten, in Bewegung zu kommen. „Bei mir geht es darum, erst einmal ein bisschen Ballgefühl zu bekommen“, erklärte Hannes Kohlmann, der seit 14 Jahren im Tennisverein aktiv ist. Er habe damals auch so angefangen und wollte nun selbst gern die Kinder an seinen Lieblingssport heranführen.

An seiner Station ging es darum, mit einem Tennisschläger und einem Ball oben drauf, Slalom um bunte Steine herum zu laufen. Wer es geschafft hatte, bekam einen Stempel und ging zur nächsten sportlichen Station auf der Anlage. Durfte dort beispielsweise versuchen, einen Ball übers Netz zu schlagen. „Nik, geh doch mal ein bisschen näher ans Netz. Der Ball tickt einmal auf und wenn er dann hochfliegt, dann schlägst du volle Kanne zu“, hieß es da. „Ja, super gemacht“, lobte Papa Alexander Nikolic den Fünfjährigen. Als Mitglied des Kita-Fördervereins gehörte Nikolic zum Organisationsteam: „Mir macht es Spaß, heute dabei zu sein“, versicherte er.

Die Kleinsten sind zum Bambini-Training eingeladen

Nele Zollenkopf vom Kreissportbund hatte eine Balancier-Rolle dabei. Die Kinder stellten sich darauf und gingen mit kleinen Schritten rückwärts. „So bewegt sich die Rolle vorwärts“, sagte die Kreissportbund-Mitarbeiterin und gab Hilfestellung. Denn hier die Balance zu halten, war gewiss nicht so einfach. „Wenn du jetzt noch über die Flusssteine gehst und anschließend durch die Leiter, die hier am Boden liegt, dann bekommst du einen Stempel auf deine Karte“, erklärte Nele Zollenkopf einem Kind. Wer zehn Stationen durchlaufen hatte, der wurde am Ende mit einer Urkunde ausgezeichnet und durfte sich ein kleines Spielzeug aussuchen.

Viel Trubel herrschte auch am Schminkstand der Kita Am Ecker. Dort wurden Kinder mit lustigen Schnurrbärten, bunten Blumen oder einem auf die Wange gemalten Regenbogen verschönert. „Am meisten begehrt sind heute aber die Eisblume von Elsa aus dem Musical „Die Eiskönigin“ und natürlich der Fußball“, hieß es da. Wer nach so viel Sport Durst oder Appetit bekommen hatte, der konnte am Grill etwas Herzhaftes finden. Auch für Kaffee und Kuchen, Popcorn, Eis und erfrischende Getränke war gesorgt.

„Es gibt auch eine große Tombola und tolle Preise. Zum Beispiel Elektrowerkzeuge, Essens-Gutscheine, Werkzeuge, Grillzubehör und Fanartikel der besten deutschen Fußballvereine“, sagte Dirk Hohlmann, der nicht nur Verzehrmarken verkaufte, sondern auch gefragt wurde, ob ein Schnuppertraining für den Jüngsten möglich sei. „Klar geht das. Montags einfach bei den Bambini vorbeikommen“, versicherte er.

Hintergrund

Bereits um 1150 herum sei Wermelskirchen zum ersten Mal als „Werenboldeskirken“ in der Geschichte erwähnt worden. Die Stadtrechte wurden jedoch erst am 2. Juli 1873 verliehen. „Da dieser besondere Tag 2023 jedoch in die Sommerferien fällt und wir die Feierlichkeiten anlässlich des Stadtjubiläums aber mit allen Wermelskirchenerinnen und Wermelskirchenern feiern wollen, haben wir die offiziellen Feiern auf August verschoben“, kündigt Wermelskirchens Bürgermeisterin Marion Lück an.

Kommentar von Anja Carolina Siebel: Viele bringen sich ein

Das 150-jährige Bestehen der Wermels-kirchener Stadtrechte steht bevor – und schon jetzt gibt es zu diesem Anlass viele kleine Veranstaltungen. Eine davon war das gemeinsame Fest der Wermelskirchener Kitas Anfang Mai – und eine war am Samstag das große sportliche Stadtteilfest in Pohlhausen.

Aber auch im Eifgen war am Wochenende etwas los – und nicht zuletzt das bombastische Konzert „Classic meets pop“ in der Dabringhauser Mehrzweckhalle. Wermelskirchen erlebt derzeit einen ganzen Reigen an Veranstaltungen. Und das sowohl im musikalischen, geselligen und im sportlichen Bereich.

Das alles ist nur möglich, weil so viele sich einbringen und das Jubiläumsjahr möglichst bunt und ereignisreich gestalten möchten. Sportvereine, Kirchen, Initiativen und Vereine bringen sich ein – und nicht zuletzt der Bergische Geschichtsverein mit seinem Buch zur Stadtgeschichte und vielen historischen Details. Gute Arbeit, die allen dient.